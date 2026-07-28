Vila-real incorpora dos nuevos vehículos híbridos a la flota de la Policía Local

El Ayuntamiento de Vila-real continúa reforzando los recursos de la Policía Local con la incorporación de dos nuevos vehículos patrulla, una actuación que permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y seguir ofreciendo un servicio de proximidad con las máximas garantías para la ciudadanía.

Se trata de dos Peugeot 3008 híbridos, configurados como vehículos patrulla y equipados con un kit policial para el transporte de personas detenidas. Los automóviles han sido suministrados por Andacar 2000 SA, empresa adjudicataria del lote III del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento con opción de compra, de cuatro vehículos destinados a la Policía Local de Vila-real.

El concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín, ha destacado que la renovación de la flota responde «al compromiso del gobierno municipal con la seguridad de la ciudadanía y con la necesidad de que nuestros agentes dispongan de los mejores medios posibles para desarrollar su labor en las mejores condiciones».

«Hablamos de vehículos más seguros, fiables y eficientes, que permiten una respuesta más rápida ante cualquier incidencia y garantizan un mejor servicio a los vecinos y vecinas», ha afirmado.

Una de las ciudades más seguras

Marín ha recordado que Vila-real continúa situándose entre las ciudades más seguras de la Comunitat Valenciana, tal y como reflejan los datos publicados por el Ministerio del Interior.

«Estos buenos resultados son posibles gracias al excelente trabajo que desarrollan diariamente las fuerzas y cuerpos de seguridad presentes en la ciudad, tanto la Policía Local como la Policía Nacional, así como a la colaboración e implicación de la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento tenemos la obligación de proporcionarles los recursos necesarios para que continúen realizando esta gran labor con las máximas garantías», ha indicado.

El concejal ha recordado también que la renovación de la flota policial iniciada hace unos años supuso un importante cambio de modelo, coincidiendo con la finalización del anterior contrato.

«Apostamos decididamente por incorporar vehículos ECO porque entendíamos que era posible avanzar hacia una movilidad más sostenible sin renunciar a la funcionalidad ni a las prestaciones que exige el trabajo policial. Hoy seguimos consolidando esa línea», ha señalado.

Esta actuación forma parte de las políticas municipales de movilidad sostenible impulsadas durante los últimos años, entre las que destacan la electrificación de la flota de Servicios Públicos, la puesta en marcha del primer autobús urbano gratuito, el servicio municipal de préstamo de bicicletas Vilabici y la ampliación progresiva de la red de carriles bici.

Solidaridad y cooperación entre municipios

Toni Marín también ha puesto en valor la colaboración institucional con otros ayuntamientos de la provincia. En este sentido, el consistorio ha cedido temporalmente varios vehículos policiales a municipios vecinos que los necesitaban para afrontar situaciones excepcionales.

En concreto, un vehículo patrulla ha sido cedido al Ayuntamiento de Betxí para reforzar las actuaciones derivadas del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, mientras que dos motocicletas se han desplazado a la Policía Local de Burriana con motivo del dispositivo especial de seguridad organizado por la celebración del Arenal Sound.

«Cuando una ciudad necesita ayuda, el resto de administraciones debemos estar a su lado. La seguridad no entiende de límites municipales y la colaboración es fundamental para ofrecer una respuesta eficaz ante emergencias o grandes eventos. Vila-real seguirá demostrando su compromiso con esta forma de trabajar, basada en la cooperación, la solidaridad y el servicio público», ha concluido Marín.