El jefe de gabinete de la alcaldía de Vila-real pone fin a su etapa profesional en el Ayuntamiento

El jefe de gabinete de la alcaldía de Vila-real, Asterio Ibáñez, finalizará su etapa profesional en el Ayuntamiento de Vila-real el próximo 31 de julio, tras haber comunicado su decisión de iniciar una nueva etapa orientada a preparar su futuro profesional. "Con 24 años, asumió esta responsabilidad de máxima confianza con profesionalidad, lealtad, dedicación y un firme compromiso con el proyecto de ciudad y con el servicio público", apuntan desde el consistorio.

Su decisión responde a la voluntad de centrarse plenamente en su formación y en la preparación de una nueva etapa profesional, un objetivo incompatible con el correcto desempeño del actual cargo.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha agradecido públicamente el trabajo realizado durante este periodo y ha destacado «la responsabilidad, el compromiso y la capacidad con los que ha desempeñado un puesto de enorme exigencia, aportando ilusión, trabajo y una visión joven a la acción de la Alcaldía».

Asimismo, le ha hecho llegar su reconocimiento por el servicio prestado al Ayuntamiento y a la ciudad, deseándole los mayores éxitos en esta nueva etapa personal y profesional.

Agradecimientos

Por su parte, Asterio Ibáñez ha trasladado un mensaje de agradecimiento: «Agradezco la confianza depositada en mí y el trabajo realizado junto al equipo de gobierno y los funcionarios del Ayuntamiento». También destaca el valioso aprendizaje adquirido durante esta etapa.

No obstante, esta decisión supone únicamente el cierre de su etapa como jefe de gabinete del Ayuntamiento. Continuará plenamente vinculado al proyecto de progreso que representa el PSOE de Vila-real, participando activamente desde Juventudes Socialistas y la Ejecutiva Local, donde seguirá trabajando e implicándose "para que Vila-real continúe avanzando desde los valores del progreso, la justicia social y el servicio a la ciudadanía", señalan.

El departamento de alcaldía abordará en las próximas semanas la reorganización de las funciones del gabinete con el objetivo de garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la actividad municipal.