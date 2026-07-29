Vila-real entrega a JuCar los 2.619 euros solidarios de la Trobada d’allioli de las fiestas de Sant Pasqual

El Ayuntamiento de Vila-real ha entregado a la Juventud Carmelita (JuCar) la recaudación obtenida en la XI Trobada d’elaboració d’allioli, celebrada durante las pasadas fiestas patronales de Sant Pasqual como antesala de la Nit de la Xulla.

La iniciativa puso a la venta 750 tiques solidarios, que se agotaron en pocos minutos, por lo que la aportación destinada a la entidad asciende a 2.619 euros. La cita se desarrolló el 18 de mayo en la plaza Major y volvió a combinar gastronomía, participación ciudadana y solidaridad dentro de una de las jornadas más multitudinarias de las fiestas.

En el acto de entrega han participado el padre carmelita David Oliver y dos representantes de JuCar, además de la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca; el presidente de la Junta de Festes, Toni Carmona; la presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Sonia Sánchez, y el presidente de la Cooperativa Católico-Agraria, Juanjo Ortells.

Tradición y compromiso social

Caravaca ha destacado el carácter solidario de la convocatoria, que permite unir «tradición, participación ciudadana y compromiso social». La elaboración colectiva de allioli se incorporó a las fiestas de Sant Pasqual en el año 2019, coincidiendo con la declaración de la Nit de la Xulla como Fiesta de Interés Turístico Provincial, y desde entonces ha destinado su recaudación a distintas entidades sociales.

JuCar es una asociación juvenil vinculada al colegio Virgen del Carmen y a la comunidad carmelita de Vila-real, que desarrolla actividades educativas, de convivencia y aprendizaje en valores con niños y jóvenes, además de impulsar iniciativas solidarias.