Gimnasios en contenedores: la ingeniosa idea de Vila-real para seguir entrenando en verano en el Termet

El gimnasio Cubofit instalado en el Termet de Vila-real permanecerá operativo durante todo el mes de agosto. La medida coincidirá con el cierre estival de otras instalaciones deportivas municipales y permitirá mantener una alternativa para practicar ejercicio al aire libre durante el verano.

El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido prolongar su funcionamiento después de la buena acogida de esta instalación, que permite realizar entrenamientos en un entorno natural, con amplias zonas de sombra y temperaturas más llevaderas que en otros puntos del casco urbano.

Dos contenedores convertidos en gimnasios exteriores

La Concejalía de Deportes puso en marcha la iniciativa a finales de 2025 con la instalación de dos contenedores deportivos conocidos como Cubofit. Uno se ubicó en la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres y el otro junto a la piscina cubierta Yurema Requena.

El gimnasio Cubofit de Vila-real es una instalación de entrenamiento funcional al aire libre promovida por el ⁠Ayuntamiento de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Estas estructuras pueden abrirse y transformarse en pocos minutos en gimnasios exteriores equipados para desarrollar ejercicios de fuerza, sesiones metabólicas y entrenamientos funcionales adaptados a diferentes niveles.

El proyecto busca acercar la práctica deportiva a la ciudadanía y a los integrantes de las entidades locales, además de ayudar a descongestionar las instalaciones deportivas fijas de Vila-real.

Un gimnasio al aire libre en el Termet

Con la llegada del verano, el Servei Municipal d’Esports trasladó al Termet el Cubofit situado inicialmente en la Ciutat Esportiva Municipal.

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, explica que la elección de este emplazamiento responde a la mayor presencia de sombra y a la riqueza paisajística del paraje. Ambas características favorecen la práctica deportiva durante los meses de más calor.

Cubofit está diseñado específicamente para sesiones dirigidas de entrenamiento funcional exterior, fuerza y ejercicios metabólicos. / MEDITERRÁNEO

Madrigal destaca el éxito alcanzado por esta novedosa herramienta y confirma que el gimnasio exterior continuará disponible durante todo agosto.

Reserva previa a través de Deporsite

El uso del Cubofit se distribuirá entre las horas destinadas a los clubes deportivos, las clases dirigidas organizadas por el Servei Municipal d’Esports y las sesiones reservadas para sus abonados.

En todos los casos será necesario realizar una reserva previa mediante la plataforma municipal Deporsite. Este sistema permitirá organizar los horarios, evitar coincidencias y garantizar un uso adecuado del equipamiento.

El contenedor incluye estructuras para realizar dominadas y colocar anillas, barras olímpicas, discos, mancuernas, pesas rusas, balones medicinales, bandas elásticas y cuerdas de batalla.

Con la continuidad del Cubofit del Termet durante agosto, el Ayuntamiento amplía la oferta deportiva de verano y potencia este entorno natural como espacio para combinar ejercicio, naturaleza y ocio saludable.