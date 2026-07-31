Vila-real estrena socorristas en el río Millars: cómo funcionará la nueva zona de baño vigilada

Vila-real estrenará este sábado, 1 de agosto, un servicio piloto de socorrismo en el río Millars. El Ayuntamiento pondrá en marcha el dispositivo en un tramo situado en el entorno del Centro de Congresos El Molí, dentro del paraje del Termet, para reforzar la seguridad ante la elevada afluencia de bañistas que registra este espacio natural durante el verano.

La puesta en marcha confirma la iniciativa que Mediterráneo avanzó el pasado 22 de julio, cuando el alcalde, José Benlloch, anunció que el consistorio estudiaba incorporar socorristas a la playa fluvial del Millars una vez concluyeran los trabajos de restauración ambiental y retirada de cañas en la zona del Molí.

El servicio estará operativo durante los fines de semana y días festivos de agosto, entre las 11.00 y las 20.00 horas. En esa franja, una zona concreta del río quedará delimitada mediante boyas y otros elementos de señalización para identificar con claridad el espacio vigilado por los socorristas.

Imagen de la reunión de coordinación del servicio de socorrismo en el Millars. / MEDITERRÁNEO

Fuera de este horario y del perímetro señalizado, cualquier uso de la zona quedará bajo la responsabilidad de cada persona usuaria. El Ayuntamiento también instalará paneles informativos con las actividades permitidas y prohibidas en este entorno, así como recomendaciones para disfrutar del río con seguridad.

Una zona de baño delimitada y vigilada

El operativo comenzará tras la finalización de los trabajos de retirada de cañas desarrollados dentro del proyecto Desencanyar. La actuación ambiental ha permitido mejorar la accesibilidad y recuperar parte del entorno fluvial próximo al Centro de Congresos El Molí y a la piscina municipal.

El alcalde de Vila-real ha recordado que el agua del río Millars es un bien de dominio público y que, por tanto, el baño no puede prohibirse de manera general. Ante esta realidad, el consistorio ha optado por ordenar el uso recreativo y adoptar medidas que reduzcan los riesgos.

«El agua, también la del río Millars, es un bien de dominio público y, por tanto, el baño no puede prohibirse. Lo que sí podemos hacer es adoptar medidas para que este uso sea lo más seguro posible», ha explicado Benlloch.

El primer edil también ha recordado que la legislación en materia de protección civil permite sancionar aquellas conductas imprudentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas en puntos especialmente peligrosos.

La playa fluvial del Termet se ha consolidado durante los últimos veranos como uno de los principales espacios de descanso y ocio de Vila-real. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en los momentos de mayor afluencia pueden llegar a concentrarse entre 200 y 300 personas de manera simultánea.

Compatibilizar el baño y la protección ambiental

Benlloch ha remarcado que el objetivo municipal es compatibilizar el creciente uso recreativo del río con la preservación de los valores ambientales del Millars.

«No se trata solo de ofrecer un servicio de vigilancia, sino también de fomentar un uso responsable del entorno, respetando tanto las normas de seguridad como el patrimonio natural que compartimos», ha señalado.

Socorristas, agentes y guardas rurales actuarán de manera conjunta durante toda la prueba piloto. / MEDITERRÁNEO

El tramo se encuentra en un espacio protegido y de gran valor ecológico, por lo que el dispositivo también buscará concienciar a los visitantes sobre la importancia de cuidar el entorno, evitar comportamientos perjudiciales y respetar la señalización instalada.

La incorporación de los socorristas llega después de los trabajos desarrollados para eliminar la caña invasora y mejorar la accesibilidad. Estas actuaciones forman parte del proceso de recuperación ambiental del entorno fluvial del Termet.

Policía Local y Guardería Rural reforzarán el dispositivo

El servicio de socorrismo estará acompañado de un dispositivo especial de seguridad. La Policía Local mantendrá una presencia fija en el paraje del Termet durante los fines de semana, mientras que la Guardería Rural del Consorcio del Millars continuará realizando sus rondas habituales de vigilancia y control del espacio natural.

Responsables de la Policía Local, el Servei Municipal d’Esports y la Guardería Rural del Consorcio del Millars han celebrado este viernes una reunión de trabajo para establecer los protocolos de funcionamiento y coordinar la actuación de todos los recursos implicados.

Socorristas, agentes y guardas rurales actuarán de manera conjunta durante toda la prueba piloto, tanto para responder ante posibles emergencias como para prevenir comportamientos peligrosos o perjudiciales para el medio ambiente.

El Ayuntamiento pretende que el operativo permita ofrecer una respuesta coordinada ante cualquier incidencia y, al mismo tiempo, ayude a informar a las personas usuarias sobre las normas que deben respetarse en la zona vigilada.

Primer paso hacia una zona de baño reconocida

La experiencia que comienza mañana servirá para evaluar el funcionamiento del dispositivo, el comportamiento de los bañistas y el cumplimiento de las indicaciones establecidas por los servicios de vigilancia.

En caso de que la prueba concluya sin incidentes relevantes y exista una buena respuesta ciudadana, el Ayuntamiento estudiará avanzar hacia la declaración oficial de este tramo como zona de baño.

«Si la respuesta ciudadana es positiva, se respetan las indicaciones de los servicios de vigilancia y no se registran incidencias importantes, estudiaremos la posibilidad de avanzar hacia la declaración de este espacio como zona de baño», ha anunciado Benlloch.

Este reconocimiento permitiría consolidar el uso recreativo de la playa fluvial, favorecer su promoción e impulsar controles periódicos de la calidad del agua por parte de las administraciones competentes. También facilitaría la aplicación de nuevas medidas de seguridad y protección ambiental.

El alcalde ha defendido que el proyecto debe desarrollarse de manera progresiva y responsable.

«Queremos avanzar con prudencia y responsabilidad. Este es un primer paso para adaptarnos a una realidad que cada verano es más evidente: cada vez son más las personas que disfrutan del río. Nuestra obligación es velar para que lo hagan con la máxima seguridad posible y preservando siempre un espacio natural de gran valor ambiental», ha concluido.