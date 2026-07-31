Vila-real busca gestor para la cafetería de la CEM Pau Francisco Torres: canon desde 650€ y contrato de hasta 8 años

El Ayuntamiento de Vila-real ha sacado a licitación la explotación de la cafetería de la Ciutat Esportiva Municipal (CEM) Pau Francisco Torres. La concesión establece un canon mínimo de 650 euros mensuales, una cantidad que las personas o empresas aspirantes podrán mejorar al alza en sus propuestas.

El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá ampliarse mediante prórrogas por otros cuatro, hasta alcanzar un máximo de ocho ejercicios. Las ofertas podrán presentarse hasta las 23.59 horas del 12 de agosto.

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, asegura a Mediterráneo que se trata de «una concesión sobre la que nos consta que hay gente interesada». El edil confía en que el futuro adjudicatario se implique en ofrecer un servicio de calidad a los deportistas, las familias y el público que acude habitualmente a las instalaciones.

Vila-real licita la cafetería de la CEM Pau Francisco Torres por 650 euros al mes. / MEDITERRÁNEO

Madrigal considera que una atención adecuada y una oferta adaptada a las necesidades de los usuarios también pueden traducirse en una mayor rentabilidad para el responsable de la cafetería, especialmente durante las competiciones, los torneos y otros acontecimientos deportivos celebrados en el recinto.

Una oferta pensada para los deportistas

La propuesta económica no será el único aspecto que tendrá en cuenta el Ayuntamiento para elegir al nuevo gestor. Entre los criterios de adjudicación también se valorarán las mejoras planteadas para el equipamiento del interior de la cafetería y de la terraza, así como la variedad y la calidad de la oferta gastronómica.

El consistorio prestará especial atención a que la carta y los menús se adapten al perfil de los deportistas y de los distintos usuarios de la ciudad deportiva. También puntuará la incorporación de alternativas sin alérgenos o destinadas a dietas específicas, la utilización de materias primas de calidad y la presencia de productos locales.

Otros elementos evaluables serán la capacidad del establecimiento para responder ante eventos especiales organizados en la CEM, la coherencia de la política de precios con el carácter público de las instalaciones y el plan de puesta a punto previsto antes de la reapertura.

Primera renovación de la concesión desde 2018

Esta será la primera renovación de la concesión desde que la cafetería comenzó a funcionar en 2018. La licitación inicial fijó un canon de 500 euros mensuales y un periodo de explotación de cuatro años. La cantidad mínima establecida en el nuevo concurso se eleva, por tanto, un 30 %.

En aquel momento, el Ayuntamiento concibió la cafetería como un servicio complementario para deportistas, espectadores y familiares. El establecimiento debía abrir durante las competiciones y podía funcionar con un horario independiente al de los campos de fútbol.

El bar abrió sus puertas durante el verano de 2018, después de que se acondicionara el recinto y se cerrara su perímetro sin impedir las vistas sobre los terrenos de juego. Posteriormente, la cafetería quedó integrada en la ampliación progresiva de los servicios de la ciudad deportiva, que también incorporó una pista básica de atletismo.