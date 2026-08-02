Vila-real vivirá el eclipse en el paraje del Termet y repartirá 3.000 gafas

Vila-real se prepara para convertir el próximo 12 de agosto en una jornada única con motivo del eclipse solar total, que será visible desde buena parte de la Península Ibérica y ofrecerá unas condiciones excepcionales de observación en la ciudad. Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha organizado una programación especial con actividades familiares, cultura, divulgación científica y el reparto gratuito de 3.000 gafas homologadas para contemplar el fenómeno de forma segura. La iniciativa nace de la colaboración entre la Concejalía de la Ermita de la Mare de Déu de Gràcia, dirigida por Noelia Samblás, y la Concejalía de Cultura, encabezada por Maria Fajardo, con el apoyo del comercio local a través de UCOVI.

La programación comenzará los días 4 y 11 de agosto, a partir de las 18.30 horas, en la plaza del Pastoret, con dos talleres gratuitos a cargo de Aula Maker-Robótica Vila-real. Las actividades incluirán la creación de gafas de observación, la elaboración de chapas inspiradas en el espacio, un gran juego de ¿Quién es quién? dedicado al universo y Minecraft: Misión Eclipse, una propuesta para que los más jóvenes descubran este fenómeno astronómico de una manera divertida y participativa. Durante estos talleres comenzará también el reparto de las gafas homologadas.

La jornada central tendrá lugar el 12 de agosto en el paraje del Termet, pulmón verde de la ciudad y uno de los espacios más adecuados para contemplar el eclipse. A partir de las 19.00 horas, con salida desde la piscina del Termet, Xarxa Teatre protagonizará un recorrido itinerante que conducirá al público hasta el punto de observación, donde posteriormente actuará el Mago Lebart. A las 20.15 horas comenzará la cuenta atrás para disfrutar del fenómeno.

Según las previsiones del visor oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Vila-real alcanzará el momento de máxima ocultación del Sol a las 20.31:20 horas, con una duración aproximada de un minuto y 32 segundos, una oportunidad excepcional para contemplar un eclipse de estas características.

Empezarán a repartir las gafas este martes

La Concejalía de la Ermita ha adquirido 3.000 gafas homologadas, certificadas conforme a la norma internacional ISO 12312-2 y con marcado CE, que se repartirán gratuitamente hasta agotar existencias. La distribución comenzará este martes y continuará durante los talleres del propio martes y el día 11, en las actividades organizadas el día 12 en el Termet y entre las personas usuarias de la piscina de verano del paraje.

Además, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el comercio de proximidad, las gafas también podrán recogerse en los establecimientos asociados a UCOVI, hasta agotar las unidades disponibles.

La concejala de la Ermita, Noelia Samblás, ha destacado que «hemos preparado una programación pensada para que familias, niños, niñas y personas mayores puedan disfrutar de un fenómeno astronómico excepcional, convirtiéndolo también en una experiencia educativa y de convivencia». Samblás ha insistido especialmente en la necesidad de seguir las recomendaciones de seguridad: «Es fundamental observar el eclipse únicamente con gafas homologadas. Nunca debe mirarse directamente al Sol sin la protección adecuada ni utilizar gafas de sol, radiografías u otros materiales que no ofrecen ninguna garantía. Queremos que sea una jornada inolvidable, pero, sobre todo, segura para todas las personas».

Por su parte, la concejala de Cultura, Maria Fajardo, ha subrayado «la apuesta del Ayuntamiento por sumar esfuerzos entre diferentes concejalías para ofrecer una programación transversal que combina cultura, ciencia, divulgación y ocio familiar». «No todos los días tenemos la oportunidad de vivir un acontecimiento natural de estas características y, desde Vila-real, queremos aprovechar esta ocasión para que la ciudadanía pueda disfrutarlo plenamente, en un entorno privilegiado como es el Termet y con actividades que convertirán esta cita en una experiencia compartida», ha afirmado.

La presidenta de UCOVI, Jenifer Covrig, ha agradecido que el comercio local vuelva a formar parte de una iniciativa municipal de estas características. «Los establecimientos de proximidad también queremos contribuir para que la ciudadanía pueda vivir este acontecimiento con todas las garantías. Esta colaboración refuerza el vínculo entre el comercio local y la vida social de Vila-real y demuestra, una vez más, que trabajando conjuntamente podemos llegar a muchas más personas».