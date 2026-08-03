Así son los trabajos de reasfaltado "provisional" de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

Las máquinas y los operarios de la empresa Becsa, adjudicataria del contrato de mantenimiento de las calzadas de las vías públicas, han iniciado a primera hora de este lunes los trabajos de reasfaltado de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia. Una intervención impulsada por el Ayuntamiento de Vila-real y que prevé completarse en una semana y que el ejecutivo local finalmente ha decidido acometer teniendo en cuenta el mal estado de la calzada de estos viales, que todavía conservan el antiguo adoquinado y que, con el paso del tiempo y los cientos de vehículos que circulan a diario por ellos, se ha hundido en algunos tramos, generando molestias e inseguridad entre conductores y peatones.

Imagen de las máquinas y los operarios durante los trabajos de reasfaltado de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia que han arrancado este lunes. / Toni Losas

Se trata, en todo caso, de una medida «provisional», a la espera de que el consistorio pueda disponer de los alrededor de 800.000 euros que se requieren para acometer una remodelación integral de estas céntricas vías urbanas y que no solo contemplará la mejora del pavimento, sino también la sustitución de las infraestructuras existentes en el subsuelo, como son las canalizaciones de las redes de agua, del alumbrado público y otros servicios urbanos.

Como apuntan desde el equipo de gobierno, la inversión para la reforma integral de estas calles ha tenido que aplazarse temporalmente «ante la necesidad de atender nuevas obligaciones sobrevenidas», como es el hecho de que el consistorio tiene que asumir cerca de un millón de euros correspondientes a una deuda «líquida, vencida y exigible», derivada de gestiones urbanísticas anteriores a 2011, una circunstancia que condiciona temporalmente la capacidad inversora del Ayuntamiento.

Al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, hace hincapié en que «gobernar también significa establecer prioridades y actuar con responsabilidad. Esta situación no nos hace renunciar a los grandes proyectos de ciudad, pero sí nos obliga a adaptar el ritmo de las inversiones sin dejar de dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestras calles».

Disminuir molestias

La actuación que se acomete en estos momentos se ha programado para el actual mes de agosto, con el objetivo de reducir al máximo las molestias a la ciudadanía, aprovechando un período de menor intensidad de tráfico y de actividad comercial.

Además, Fajardo insiste en que «los vecinos y vecinas de Bayarri saben que esta no es la reforma integral que todos querríamos. Nosotros también la queremos y seguimos trabajando para que sea una realidad. Pero, mientras llega ese momento, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuando los informes técnicos nos indican que es necesario actuar por motivos de seguridad, nuestra responsabilidad es hacerlo».

Desde el consistorio informan que los adoquines que se retirarán durante la realización de esas labores se recuperarán y trasladarán al almacén municipal del departamento de Servicios Públicos, con el fin de reutilizarlos en futuros trabajos de mantenimiento y mejora de otros espacios públicos, "reforzando así el compromiso del Ayuntamiento con una gestión eficiente de los recursos y con la sostenibilidad".