Vila-real desbloquea el pago de 2.5 millones de euros a proveedores y refuerza los Servicios Públicos con nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este lunes, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, un nuevo paquete de medidas económicas que permitirá seguir normalizando el pago a proveedores, impulsar nuevas inversiones municipales y reforzar diferentes servicios esenciales de la ciudad.

Entre los asuntos más destacados, el pleno ha dado luz verde a siete relaciones de pago a proveedores por un importe total de 1.729.302 euros, a los que se suman los 737.608 euros tramitados el pasado viernes tras una reinterpretación técnica que ha permitido agilizar los procedimientos administrativos. En conjunto, el Ayuntamiento ha desbloqueado en los últimos días 2.466.910 euros destinados al pago de empresas, autónomos y proveedores.

El alcalde, José Benlloch, ha reiterado que "la prioridad del equipo de gobierno es recuperar la normalidad en los plazos de pago". «Somos conscientes de las dificultades que esta situación ha ocasionado a muchas empresas y profesionales, especialmente de Vila-real, y por ello estamos acelerando todos los procedimientos administrativos posibles, convocando los plenos extraordinarios que sean necesarios para continuar reduciendo el volumen de facturas pendientes», ha añadido.

Imagen del pleno extraordinario y urgente celebrado por la corporación municipal de Vila-real este lunes. / Mediterráneo

El munícipe también ha trasladado nuevamente sus disculpas a los proveedores afectados y ha explicado que, tras estos expedientes, del volumen inicial aproximado de cerca de 8 millones de euros pendientes de pago, restan alrededor de 2,5 millones de euros, cuya tramitación continuará de la forma más ágil posible.

Falta de personal

Benlloch ha vuelto a incidir en las dificultades organizativas derivadas de la falta de personal en departamentos clave y ha agradecido el esfuerzo "extraordinario" de los trabajadores municipales, especialmente de los servicios económicos, Intervención y Contratación, "que durante los últimos meses han trabajado intensamente para normalizar la situación administrativa".

Además de los pagos a proveedores, la corporación ha aprobado un suplemento de crédito de 4,7 millones de euros, financiado con remanentes del presupuesto del 2025, que permitirá dotar económicamente proyectos ya previstos por las diferentes concejalías, así como un expediente de créditos extraordinarios de 2,1 millones de euros destinado a nuevas actuaciones no contempladas inicialmente en el presupuesto municipal.

Entre estas acciones destacan la modernización de la administración local con la creación de una plaza de director general y otra de director del área de Innovación y Digitalización, el refuerzo del plan municipal de digitalización, modernización tecnológica y ciberseguridad, así como el cumplimiento de obligaciones urbanísticas pendientes de ejercicios anteriores.

Más recursos para Servicios Públicos

Uno de los apartados más destacados de los expedientes aprobados es el refuerzo del área de Servicios Públicos, dirigida por la vicealcaldesa Maria Fajardo, que dispondrá de 225.000 euros para seguir mejorando los espacios públicos de la ciudad.

Esta inversión permitirá renovar mobiliario urbano en parques y jardines, instalar nuevas zonas de sombra y actuar sobre diferentes espacios públicos con el objetivo de adaptarlos a las necesidades actuales de la ciudadanía, especialmente ante las elevadas temperaturas registradas durante los últimos veranos, avanzando así hacia una ciudad más amable, accesible y sostenible.

En el ámbito de las infraestructuras, también se han reservado 355.000 euros para la expropiación de los inmuebles situados en el entorno de la estación de tren, una actuación imprescindible para continuar avanzando en el proyecto de integración urbana del ferrocarril impulsado conjuntamente con ADIF.

Durante el pleno se ha aprovechado para poner en valor el trabajo desarrollado desde el departamento de Servicios Públicos para mantener la calidad de los servicios municipales pese a las dificultades administrativas y a la complejidad de los procedimientos de contratación. En este sentido, el equipo de gobierno ha reiterado su voluntad de mejorar la planificación de los contratos municipales y reforzar los recursos humanos para evitar incidencias similares en el futuro.

La propuesta aprobada incluye igualmente inversiones en instalaciones deportivas, centros educativos y equipamientos culturales, así como más de 110.000 euros para compensar la reducción de la financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) destinada a dos áreas industriales de la ciudad.

Reasfaltado de las vías de los límites con les Alqueries

He destacado los acuerdos, cifras, actuaciones y declaraciones principales sin sobrecargar el texto:

Por otra parte, la corporación municipal ha aprobado, con la única abstención de Vox, el convenio con el Ayuntamiento de les Alqueries para proceder al reasfaltado de los viales que conforman los límites territoriales de ambos municipios, como son los caminos rurales de Artana, les Voltes o el Palmerar. En concreto, la actuación se licitará por un importe de 96.383 euros, que asumirán a partes iguales Vila-real y les Alqueries.

Además, el acuerdo establece que será el Ayuntamiento de les Alqueries el que lleve a cabo las gestiones para sacar a concurso el proyecto. Una medida que, como ha apuntado la vicealcaldesa Maria Fajardo, se adopta por «la mejor capacidad» de les Alqueries para realizar toda la tramitación, teniendo en cuenta las dificultades que viene arrastrando Vila-real en cuanto a personal municipal.

Con todo, se creará una comisión de seguimiento, integrada por técnicos de ambas localidades, para valorar el estado y la ejecución de los trabajos, así como para evaluar cualquier modificación del plan que pudiera surgir en cualquier momento.

Críticas del PP

Por su parte, y a través de una nota de prensa posterior al pleno, el portavoz del PP, Adrián Casabó, ha criticado el «caos absoluto en el que está instalado el gobierno de Benlloch» y ha denunciado «la incapacidad del gobierno de PSOE y Compromís» en la gestión municipal, lo que «está asfixiando a autónomos y pequeñas empresas que trabajan para el Ayuntamiento».

Además, Casabó ha indicado que «la muestra más clara del caos en la gestión de este equipo de gobierno es que el Ayuntamiento de les Alqueries haya tenido que asumir la tramitación técnica de la reparación del camino Artana-les Voltes, con una inversión de 48.191 euros de cada ayuntamiento, porque, en palabras de la primera teniente de alcalde, el consistorio de les Alqueries tiene más capacidad de gestión y agilidad que el nuestro».