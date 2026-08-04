Las ciudades hermanas de Vila-real y Vilanova i la Geltrú reafirmarán sus lazos con intercambios de 'gegants'

Una delegación del Ayuntamiento de Vila-real, integrada por los concejales Miriam Caravaca, Sabina Escrig y Javier López, participó este fin de semana en la Diada de les Neus, una de las grandes citas castelleras de la Fiesta Mayor de Vilanova i la Geltrú, localidad catalana con la que Vila-real está hermanada. Una visita que responde a la invitación de la localidad hermana para formar parte de esta jornada festiva, que tiene como protagonista la tradición castellera y que reúne cada año a colles y aficionados al mundo de los castells.

Cabe recordar que, durante las pasadas fiestas de mayo en honor a Sant Pasqual, Vila-real contó con la participación de los Bordegassos de Vilanova, que acercaron la tradición castellera a la ciudadanía vila-realense dentro de la programación festiva.

La delegación vila-realense disfrutó de los impresionantes 'castells' desde el balcón del ayuuntamiento de Vilanova i la Geltrú. / Mediterráneo

La concejala de Tradiciones y Participación Ciudadana, Miriam Caravaca, agradeció la invitación y destacó "la oportunidad de poder disfrutar de una tradición tan arraigada y especial como los castells, que forman parte del patrimonio cultural y de la identidad de Vilanova i la Geltrú". "Ha sido una experiencia muy enriquecedora poder vivir de cerca esta gran cita castellera y compartir espacios con una ciudad con la que nos unen lazos de hermandad y con la que continuaremos fortaleciendo las relaciones", añadió.

Durante la visita, la edila aprovechó para establecer contactos con representantes municipales de Vilanova i la Geltrú con el objetivo de explorar un posible intercambio de grupos de gegants. Al respecto, Caravaca explica que «los gegants de Vila-real son patrimonio municipal y que, gracias a la inestimable colaboración de la Colla Gegantera de Vila-real, tienen vida y continúan representando a la ciudad tanto dentro como fuera de nuestro municipio».

Sinergias en participación infantil

Asimismo, también se ha abordado la posibilidad de compartir experiencias en materia de participación infantil. Vilanova i la Geltrú ha creado recientemente su Consell d’Infants, mientras que Vila-real cuenta con más de una década de trayectoria en este ámbito, una experiencia que podría servir para generar sinergias y acciones conjuntas.

De esta forma, a partir del próximo mes de septiembre, ambas propuestas de colaboración -el intercambio entre las agrupaciones de gigantes y las posibles acciones vinculadas a los consejos de infancia- serán objeto de trabajo y estudio por parte de ambas ciudades, con el objetivo de concretar futuras iniciativas conjuntas.

El encuentro refuerza así los lazos entre Vila-real y Vilanova i la Geltrú y abre nuevas vías de cooperación en ámbitos como la cultura popular, las tradiciones y la participación ciudadana.