Fallece a los 92 años Trini del Turia, pionera de la canción y la copla en Vila-real

Vila-real despide a Trinidad Pitarch Gumbau, conocida artísticamente como Trini del Turia, quien ha fallecido a los 92 años. La cantante fue una de las voces pioneras de la música local durante la década de 1950 y dejó para la historia una de las primeras grabaciones discográficas protagonizadas por una intérprete de la ciudad.

La misa funeral se celebrará este miércoles, a las 17.00 horas, en la iglesia arciprestal Sant Jaume de Vila-real, donde familiares, amistades y vecinos podrán darle el último adiós.

Trini del Turia desarrolló su trayectoria en el mundo de la copla y las variedades, en una época en la que las galas musicales constituían uno de los principales espectáculos de las fiestas y celebraciones populares. Su vinculación con Vila-real estuvo presente desde sus primeros pasos sobre los escenarios.

De hecho, en la programación cultural de las fiestas locales de septiembre de 1952 ya aparecía presentada con orgullo como Estrella de la canción, hija de esta ciudad, compartiendo cartel con otros artistas de la época. Aquellas actuaciones consolidaron su nombre dentro del panorama musical vila-realense.

Una grabación histórica en Barcelona

El principal testimonio sonoro de su carrera llegó en el año 1959, cuando grabó en Barcelona la copla Lo que te he querío, acompañada por la orquesta Malavella. La pieza contaba con música del reconocido compositor vila-realense e Hijo Predilecto de la ciudad Rafael Beltrán y letra de Víctor Fenollosa.

El archivo musical de Beltrán conserva una reproducción de aquel disco analógico y recuerda a Trini del Turia como una cantante vila-realense que atravesaba entonces uno de los mejores momentos de su trayectoria artística.

La grabación está considerada un hito de la historia musical de Vila-real, al ser la primera referencia sonora documentada de una cantante de la localidad. Con ella, Trini del Turia abrió camino en una industria discográfica todavía poco accesible para los artistas locales, especialmente para las mujeres.

Su interpretación de Lo que te he querío constituye hoy el principal punto de partida para recuperar su figura. La canción puede escucharse a través del espacio digital dedicado a la obra de Rafael Beltrán y permite conservar la voz de la artista más de seis décadas después de aquella sesión realizada en Barcelona.

Escucha la canción "Lo que te he 'querío'" de Letra: Victor Fenollosa. Música: Rafael Beltrán.

Un legado recuperado

La figura de Trini del Turia volvió a ganar visibilidad con la exposición (R)Coneixement dels músics, cantants i compositors relacionats amb Vila-real, una muestra comisariada por el investigador musical Eduard Sanz y organizada con la colaboración de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

La exposición reconstruyó la historia de los intérpretes, músicos y compositores vinculados a la ciudad desde la década de 1940 y reunió fotografías, discos, carteles y otros materiales difíciles de localizar.

Entre los documentos expuestos figuraba una reproducción de una funda discográfica asociada a Trini del Turia. Sin embargo, el disco original continuaba siendo una de las piezas más buscadas por el responsable de la colección, decidido a completar el testimonio material de aquella grabación pionera.

El fallecimiento de Trini del Turia supone la pérdida de una de las intérpretes que contribuyeron a escribir las primeras páginas de la música grabada en Vila-real. Su nombre queda unido a la copla, a los escenarios festivos de los años cincuenta y a una canción que mantiene viva su voz y su aportación al patrimonio cultural de la ciudad.