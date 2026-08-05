Vila-real prepara su primer Plan de Igualdad con la participación de la ciudadanía

El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado los trabajos para elaborar su primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, una herramienta estratégica que permitirá incorporar la perspectiva de género de manera transversal en todas las políticas municipales y continuar avanzando hacia una ciudad más igualitaria, inclusiva y comprometida con la igualdad efectiva.

La vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, destaca que la elaboración de este primer documento en este ámbito "supone un paso muy importante para Vila-real porque nos dotará de una herramienta estratégica que marcará la hoja de ruta de las políticas municipales de igualdad. Queremos que la perspectiva de género esté presente de forma transversal en todas las acciones municipales y que este documento responda a las necesidades reales de nuestra ciudad".

Además, Fajardo subraya que disponer de este programa también tendrá una repercusión positiva en las oportunidades de financiación para el municipio. «Para una ciudad de las dimensiones de Vila-real, contar con un Plan de Igualdad externo es un requisito imprescindible para poder optar a muchas convocatorias de subvenciones impulsadas por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y las instituciones europeas. Por tanto, este documento no solo reforzará las políticas municipales de igualdad, sino que también nos permitirá acceder a nuevas líneas de ayudas que revertirán en beneficio de la ciudadanía», explica.

Documento de referencia

El plan nace con la voluntad de convertirse en el documento de referencia de las políticas municipales de igualdad durante los próximos años, integrando este principio en todas las áreas de la acción de gobierno y promoviendo medidas que contribuyan a eliminar las desigualdades existentes.

Su elaboración se basa en una metodología rigurosa y participativa que permitirá obtener un diagnóstico ajustado a la realidad de Vila-real y definir actuaciones útiles, realistas y adaptadas a las necesidades del municipio.

Para ello, el proceso contará con la implicación de los departamentos municipales, el personal técnico y político, el tejido asociativo y la ciudadanía. Entre las actuaciones previstas se incluyen entrevistas con las diferentes áreas municipales, grupos focales con las entidades locales, el análisis de datos y documentación municipal y una encuesta abierta a la población, que permitirá completar una radiografía de la situación del municipio en materia de igualdad.

Llamamiento a la ciudadanía

Fajardo también ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana en las diferentes fases del proceso y, especialmente, en la encuesta que se pondrá en marcha próximamente.

«Animamos a toda la ciudadanía a participar porque queremos construir un plan útil, realista y consensuado. Las aportaciones de vecinos y vecinas serán fundamentales para disponer de un diagnóstico completo y definir actuaciones que mejoren la igualdad de oportunidades en Vila-real», ha afirmado.

La metodología de trabajo apuesta por la participación activa del personal municipal y de la ciudadanía, con el objetivo de generar un compromiso colectivo con la igualdad e incorporar esta perspectiva en todas las políticas públicas. El documento combinará la transversalidad de género con acciones positivas específicas, de acuerdo con los principales marcos normativos y estratégicos en esta materia.

El proceso se formalizó con una primera reunión de trabajo entre el alcalde de Vila-real, José Benlloch; la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo; la técnica municipal de Igualdad, Lucía Romaní, y representantes de Proactives Consultoría de Igualdad, empresa encargada de redactar el plan.

Posteriormente, se han celebrado nuevas sesiones entre el equipo técnico municipal y la consultora para concretar la metodología, el calendario y las diferentes actuaciones que permitirán desarrollar este documento estratégico con participación institucional, social y ciudadana.