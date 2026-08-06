De 482 a 803 euros: así son los 23 primeros pisos de alquiler protegido y asequible de Vila-real

Vila-real dispone ya de una primera convocatoria de 23 viviendas públicas en régimen de alquiler protegido y asequible, con mensualidades de entre 482 y 803 euros y superficies que oscilan entre los 71 y los 142 metros cuadrados. Los inmuebles pertenecen a Casa47, la entidad estatal de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se distribuyen entre dos promociones: 13 pisos en la calle Soledat y otros diez en la calle Manuel Montesinos.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 10 de septiembre a través de la página web de Casa47, donde pueden consultarse las bases, las condiciones y las fichas completas de cada vivienda. De hecho, desde el Ayuntamiento advierten de que no gestionarán ni tramitarán las peticiones, por lo que todo el procedimiento deberá realizarse directamente ante la empresa pública estatal.

Una vez cerrado el plazo, el proceso continuará con el sorteo entre las personas que cumplan las condiciones, la revisión de la documentación, la publicación de las adjudicaciones y, finalmente, la visita a los inmuebles y la firma de los contratos. Cada vivienda cuenta con una ficha propia en la que se detallan su superficie, distribución, renta mensual y requisitos económicos.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que esta primera oferta es el resultado de «años de trabajo discreto, serio y constante» desarrollado por el consistorio, primero con la Sareb y, desde finales del 2025, con Casa47. El objetivo del consistorio ha sido en todo momento el de identificar aquellos activos que podían recuperarse e incorporarse a una política pública de alquiler ante las crecientes dificultades para acceder a una vivienda.

Imágenes de uno de los pisos que se ofrecen en alquiler protegido en Vila-real, con una superficie de 105 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños y una plaza der garaje, por un precio de 588 euros mensuales. / Mediterráneo

Para el primer edil vila-realense, la creación de Casa47 ha supuesto un cambio en la gestión de parte del patrimonio de la Sareb. La entidad estatal selecciona los inmuebles que considera aptos, los incorpora a su parque y se encarga posteriormente de su comercialización en alquiler asequible. «Nosotros hemos trabajado conjuntamente, facilitando información y planteando las necesidades de Vila-real», señala Benlloch.

Las viviendas en mejor estado

Casa47 ha comenzado por los pisos que se encontraban en mejores condiciones y podían salir al mercado con mayor rapidez. «Ha empezado por aquellos que requerían menos trabajo y que podían ponerse pronto a disposición de la ciudadanía ante el drama del problema de la vivienda», explica el alcalde.

No todos los inmuebles procedentes de la Sareb presentan la misma situación. Algunos se encuentran inacabados, mientras que otros necesitan reformas importantes después de años de abandono o de paralización de las obras. Por ello, su incorporación al parque público requerirá inversiones previas y plazos más largos.

¿Quién puede solicitar las viviendas? La convocatoria se dirige a unidades de convivencia que no dispongan de otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos conjuntos se encuentren, con carácter general, entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Cada inmueble dispone de una ficha individual en la que se detallan su superficie, características, fotografías, renta mensual y nivel de ingresos exigido para optar a él.

Las mensualidades de los pisos de Vila-real se sitúan entre los 482 y los 803 euros, en función de la superficie y las características de cada vivienda. No se trata de inmuebles en venta, sino de pisos integrados en el Parque Estatal de Vivienda Asequible, por lo que continuarán destinados a este régimen de alquiler público.

Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse por periodos sucesivos de siete años, siempre que se mantengan las condiciones establecidas, hasta alcanzar un máximo de 75 años.

«De momento, hemos logrado que Casa47 saque estas 23 viviendas, pero vamos a seguir trabajando para que puedan salir muchas más», asegura el munícipe. Las viviendas seguirán siendo de titularidad pública y los adjudicatarios abonarán las rentas directamente a Casa47, que será también la encargada de gestionar los contratos.

La convocatoria supone el primer resultado visible de la colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa pública estatal, aunque el consistorio quiere ampliar el trabajo a otros inmuebles y terrenos. El propósito es analizar qué activos de la Sareb existentes en Vila-real pueden resultar útiles para desarrollar nuevas soluciones residenciales.

El siguiente paso: estudiar los suelos

Junto a los pisos ya construidos, el Ayuntamiento examina los terrenos propiedad de la Sareb en el término municipal. Algunos están clasificados como suelos sin salida comercial inmediata porque requieren inversiones para urbanizarlos, dotarlos de servicios o completar su transformación en solares. Son terrenos que generan gastos y que no han despertado interés entre los operadores privados.

Otros activos sí cuentan con mejores condiciones por su ubicación, urbanización o disponibilidad de servicios. En esos casos, Casa47 podría estudiar futuras operaciones, aunque la dificultad es mayor porque sería necesario promover y construir nuevas viviendas.

Benlloch ha indicado que el consistorio está analizando qué suelos pueden resultar de interés para Vila-real y qué fórmulas permitirían incorporarlos a las políticas públicas de vivienda. Entre las posibilidades planteadas figura la adquisición de determinados terrenos en condiciones ventajosas o su integración en nuevas promociones protegidas.

El alcalde ha defendido que la vivienda es «un asunto de interés público y una prioridad» para el equipo de gobierno. Por este motivo, el Ayuntamiento quiere mantener la colaboración con el Gobierno de España y Casa47 dentro del Plan Municipal de Vivienda de la Nova Vila-real del siglo XXI.

Las primeras 23 viviendas no solucionan por sí solas la falta de oferta asequible, pero abren una nueva vía para recuperar inmuebles que permanecían fuera de uso y destinarlos a familias y personas con dificultades para acceder al mercado libre. El reto municipal será ahora conseguir que otros pisos pendientes de rehabilitación y posibles suelos de la Sareb puedan incorporarse progresivamente al parque público de vivienda de Vila-real.