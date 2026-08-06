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Iniciativa estival

La fábrica de helados saludables llena la plaza del Pastoret del Termet de Vila-real

El taller SummerXEF: exploradores del sabor ha enseñado a preparar recetas para aliviar el calor con fruta, yogur y otros alimentos frescos

Un buen número de familias han disfrutado en la plaza del Pastoret, centro neurálgico del paraje del Termet, del taller de helados saludables.

Un buen número de familias han disfrutado en la plaza del Pastoret, centro neurálgico del paraje del Termet, del taller de helados saludables. / Mediterráneo

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Josep Carda

Vila-real

La plaza del Pastoret del Termet de Vila-real acogió este miércoles el taller «SummerXEF: exploradores del sabor. La fábrica de helados saludables», una actividad que registró una elevada participación y completó todo el espacio disponible.

La iniciativa permitió a los niños y niñas descubrir, de una manera práctica, participativa y divertida, cómo elaborar helados saludables a partir de fruta, yogur y otros alimentos frescos. El objetivo era acercar a las familias alternativas nutritivas para combatir el calor y fomentar una alimentación equilibrada durante los meses de verano.

A lo largo del taller, los participantes pudieron conocer diferentes combinaciones de ingredientes y comprobar que es posible preparar postres refrescantes sin renunciar a unos hábitos alimentarios saludables. La propuesta combinó la educación nutricional con la experimentación y el aprendizaje mediante el juego.

Para la elaboración de las recetas únicamente se utiliz&lt;an productos saludables y frescos.

Para la elaboración de las recetas únicamente se utiliz / Mediterráneo

La actividad forma parte de la programación estival de la Concejalía de Cultura y se enmarca en las iniciativas municipales destinadas a ofrecer propuestas educativas y de ocio para el público infantil durante las vacaciones. Una programación en la que, colaboran, de manera transversal, las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Educación para la salud

El concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Toni Marín, destaca que «con iniciativas como esta queremos acercar la educación para la salud a las familias de una manera atractiva y participativa».

«Promover una alimentación saludable desde la infancia es una inversión en calidad de vida, y este tipo de talleres demuestra que aprender también puede ser divertido», añade el edil.

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Marín agradece la gran respuesta de las familias y reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Vila-real con la promoción de hábitos saludables mediante actividades educativas dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

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