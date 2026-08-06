La Generalitat justifica el traslado del Punto de Encuentro Familiar de Vila-real a Onda por el nuevo modelo de gestión

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha justificado la desaparición de Vila-real del futuro mapa provincial de puntos de encuentro familiar judicial por la implantación de un nuevo modelo de gestión mediante acción concertada. Este sistema reorganiza la red por lotes provinciales y establece para Castellón únicamente tres ubicaciones: Castelló, Onda y Vinaròs.

La explicación autonómica llega después de que el concejal de Servicios Sociales de Vila-real, Toni Marín, denunciara públicamente el traslado a Onda del Punto de Encuentro Familiar (PEF) que actualmente funciona en los bajos del número 8 de la calle Aragó, "sin explicación alguna por parte del Consell". El recurso atiende a unas 70 familias y recibe expedientes derivados por los partidos judiciales de Vila-real y Nules.

Desde la Conselleria señalan que la referencia a Onda responde al diseño incluido en la convocatoria de la nueva acción concertada, que regula la gestión de los 21 puntos de encuentro familiar judicial de la Comunitat Valenciana. El departamento autonómico sostiene que el nuevo sistema permitirá ofrecer una mayor estabilidad organizativa, económica y asistencial y garantizar la continuidad del servicio hasta el 31 de octubre de 2028.

La convocatoria contempla una inversión global superior a 21,6 millones de euros para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2028. En la provincia de Castellón, la financiación prevista supera los 2,9 millones de euros durante toda la vigencia del concierto.

La Generalitat también defiende que el cambio permitirá asumir íntegramente la financiación de estos recursos, descargando a los ayuntamientos del esfuerzo económico y material realizado hasta ahora. En el caso de Vila-real, el consistorio había aportado el inmueble, el mobiliario y distintos suministros, mientras que la Administración autonómica financiaba el equipo profesional.

El procedimiento aún no está adjudicado

La Conselleria matiza, no obstante, que el procedimiento se encuentra todavía en fase de convocatoria y selección de entidades. Por tanto, el concierto social no ha sido adjudicado y la resolución publicada únicamente establece las condiciones para que las organizaciones interesadas opten a prestar el servicio.

Esta aclaración supone que la futura gestión todavía no tiene una entidad adjudicataria, pero no modifica por ahora el diseño territorial recogido en la convocatoria, que deja fuera a Vila-real y sitúa en Onda uno de los tres puntos de encuentro familiar de la provincia.

El Ayuntamiento había denunciado que conoció la decisión mediante una publicación oficial en pleno mes de agosto y sin que existiera una comunicación previa por parte de la Generalitat. Marín advirtió de que el traslado supondría un perjuicio para las familias usuarias, especialmente para aquellas con menos recursos económicos, y complicaría las visitas tuteladas y los intercambios de menores ordenados judicialmente.

El edil también cuestionó que se alejara el recurso de los juzgados de Vila-real, pese a que el propio servicio atiende expedientes de este partido judicial y del de Nules. Según defendió, la proximidad resulta especialmente importante en casos con elevados niveles de conflictividad familiar, violencia de género u órdenes de protección.

Posibilidad de ampliar la red

Servicios Sociales deja abierta la puerta a revisar la distribución una vez se adjudique el concierto y se analicen las necesidades reales de atención. La normativa permite concertar servicios adicionales o ampliar los recursos existentes cuando haya crédito suficiente y la demanda social lo justifique.

Será en esa fase, según la Generalitat, cuando pueda valorarse técnicamente la incorporación de nuevos puntos de encuentro familiar o el refuerzo de la red provincial, atendiendo al interés superior del menor y a las necesidades detectadas en cada territorio.

Por el momento, el Ayuntamiento mantiene su petición de que el servicio continúe en Vila-real. La convocatoria autonómica, sin embargo, plantea que a partir de noviembre la red de Castellón quede estructurada alrededor de los centros de Castelló, Onda y Vinaròs, lo que obligaría a las familias atendidas actualmente en Vila-real a desplazarse si no se modifica la planificación antes de la adjudicación definitiva.