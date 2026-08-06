Vila-real denuncia el traslado del Punto de Encuentro Familiar a Onda "sin explicaciones" del Consell

El concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Vila-real, Toni Marín, ha denunciado la decisión adoptada por la Generalitat de trasladar el Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Vila-real, ubicado actualmente en los bajos del número 8 de la calle Aragó, al municipio de Onda, una determinación del Consell gobernado por el PP que, según advierte el edil, "supondrá un importante perjuicio para las familias usuarias del servicio y para los menores que necesitan este recurso por resolución judicial".

Marín ha explicado este jueves que el Ayuntamiento ha conocido la decisión a través de una publicación oficial en pleno mes de agosto, "sin que haya existido ningún tipo de comunicación previa con la Administración local". Y ha señalado que el traslado deberá hacerse efectivo antes del próximo mes de noviembre.

El edil de Servicios Sociales de Vila-real asegura que desde el Consell no se ha informado ni consultado al Ayuntamiento a la hora de decidir el traslado del Punto de Encuentro Familiar.e / Mediterráneo

El concejal ha recordado que el Punto de Encuentro Familiar, que en estos momentos atiende a unas 70 familias, presta servicio a los partidos judiciales de Vila-real y Nules, "atendiendo expedientes derivados por los órganos judiciales y ofreciendo un espacio seguro para las visitas tuteladas y el intercambio de menores cuando existe una resolución judicial que así lo establece". "Estamos hablando de un recurso esencial para garantizar la protección de los niños y niñas y ofrecer seguridad a familias que atraviesan situaciones especialmente delicadas, muchas de ellas relacionadas con casos de violencia de género o con elevados niveles de conflictividad familiar", explica.

"Es un nuevo desprecio hacia Vila-real"

En cualquier caso, el responsable municipal del área de Servicios Sociales hace hincapié en que la medida "se suma a otras adoptadas por el Consell" y que, de nuevo, "supone un nuevo desprecio hacia Vila-real". Al respecto, afirma que, "una vez más, comprobamos cómo el Gobierno autonómico vuelve a tomar una decisión que perjudica a las familias de Vila-real y de los municipios de nuestro entorno, sin diálogo previo y sin atender las necesidades reales de la ciudadanía. Esperamos que rectifique y mantenga el Punto de Encuentro Familiar en Vila-real, al servicio de las familias del municipio y de su partido judicial", ha aseverado.

¿Qué es un Punto de Encuentro Familiar? Un Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un servicio especializado, neutral y seguro destinado a facilitar la relación entre menores y sus progenitores u otros familiares cuando existe una situación de separación conflictiva, violencia de género, órdenes de protección o dificultades para cumplir el régimen de visitas. Su función principal es proteger el interés y la seguridad del menor. En estos centros pueden realizarse: Visitas tuteladas o supervisadas por profesionales.

Entregas y recogidas de menores sin contacto entre los progenitores.

Visitas sin supervisión dentro de las instalaciones.

Seguimiento del cumplimiento del régimen fijado judicialmente. Los casos llegan normalmente por derivación de un juzgado o de la Administración competente en protección de menores; no es un servicio al que las familias acudan libremente por iniciativa propia. El equipo suele estar integrado por profesionales de la psicología, el trabajo social, la educación social y el ámbito jurídico. El PEF no decide la custodia ni modifica las visitas: aplica la resolución existente, observa su desarrollo y comunica las incidencias al órgano que haya derivado el caso. Tampoco sustituye a la mediación familiar ni a una terapia.

El edil lamenta que la Generalitat "haya optado por alejar este servicio del municipio donde se encuentran los juzgados competentes, una decisión que, a su juicio, contradice los propios criterios técnicos establecidos por la Administración autonómica". Y recuerda que "la Instrucción número 5/2021 de la Conselleria establece que estos recursos deben ubicarse lo más cerca posible del domicilio de los menores y de las familias usuarias para garantizar su accesibilidad y minimizar el impacto de los desplazamientos".

Para Marín, "trasladar el Punto de Encuentro Familiar fuera de Vila-real incrementará las dificultades para muchas familias, especialmente para aquellas con menos recursos económicos, y aumentará los riesgos en procedimientos que requieren la máxima protección y seguridad". Y advierte de que este cambio "puede provocar que algunos intercambios de menores acaben realizándose fuera de este espacio, debido a las dificultades de desplazamiento, perdiéndose así las garantías que ofrece este recurso especializado tanto para los menores como para sus progenitores".

Sin contar con el Ayuntamiento

Asimismo, el edil ha mostrado su sorpresa ante la "ausencia de una justificación técnica que avale la decisión". "No conocemos ningún informe que explique por qué se adopta este traslado ni se ha contado con el Ayuntamiento de Vila-real para valorar sus consecuencias. Una decisión de esta trascendencia debería responder exclusivamente a criterios técnicos y al interés superior del menor", afirma.

Con todo, el concejal insiste en que el Ayuntamiento "defenderá la continuidad del servicio en Vila-real" y solicitará explicaciones a la Generalitat sobre los motivos que han llevado a adoptar esta medida. "No podemos aceptar una decisión que perjudica directamente a las familias de nuestra ciudad y que incrementa el riesgo al que pueden verse expuestas muchas mujeres con órdenes de protección por violencia de género", indica.