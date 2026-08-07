El alcalde Benlloch no descarta acudir a los tribunales para mantener el Punto de Encuentro Familiar en Vila-real

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha elevado el tono ante la decisión de la Generalitat de trasladar a Onda el Punto de Encuentro Familiar (PEF) que actualmente funciona en la calle Aragó y no descarta acudir a los tribunales si el Consell mantiene una medida que el Ayuntamiento considera perjudicial para la ciudad y para las familias usuarias.

Benlloch ha asegurado, en declaraciones a Ràdio Vila-real, que el consistorio recurrirá la decisión y agotará las vías a su alcance para conseguir que este servicio continúe prestándose en Vila-real. «Estamos dispuestos a llevar a los tribunales aquellos asuntos en los que consideremos que se está discriminando a Vila-real», ha advertido.

El alcalde ha criticado que la reorganización se haya adoptado, a su juicio, de forma «unilateral» y sin comunicación previa al Ayuntamiento. «La decisión se ha tomado de manera unilateral por el gobierno autonómico del PP, apoyado por Vox, y con nocturnidad y alevosía», ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que «no nos han dado ninguna explicación».

La reacción municipal llega después de conocerse que la nueva convocatoria de la Generalitat para gestionar mediante acción concertada la red de Puntos de Encuentro Familiar Judicial contempla en la provincia únicamente los recursos de Castelló, Onda y Vinaròs, dejando fuera el que actualmente presta servicio en Vila-real.

Unas 70 familias

El PEF de Vila-real atiende actualmente a unas 70 familias de los partidos judiciales de Vila-real y Nules y facilita, por derivación judicial, visitas tuteladas e intercambios de menores en situaciones de elevada conflictividad familiar, entre otros supuestos.

La Conselleria de Servicios Sociales justifica la nueva distribución en un cambio del modelo de gestión, que permitirá a la Generalitat asumir íntegramente la financiación de la red y garantizar su continuidad hasta octubre de 2028. El procedimiento, no obstante, todavía se encuentra en fase de convocatoria y no ha sido adjudicado, y la propia Administración autonómica señala que posteriormente podrían incorporarse recursos adicionales si la demanda y la disponibilidad presupuestaria lo justifican.

Benlloch ha comparado la situación con el anterior traslado de la sede de la Dirección Territorial de Innovación que se encontraba en Vila-real y ha anunciado también una respuesta política ante lo que considera una pérdida de servicios para el municipio.

«Vamos a recurrir esa decisión con muchísimos argumentos y haremos una campaña política en este sentido», ha asegurado el alcalde, que ha acusado a PP y Vox de mantener una actitud de «desprecio y maltrato hacia esta ciudad».

El Ayuntamiento reclamará ahora formalmente que la Generalitat reconsidere la nueva planificación y mantenga el Punto de Encuentro Familiar en Vila-real. Si esta vía no prospera, Benlloch deja abierta la posibilidad de trasladar el conflicto a los tribunales para defender la continuidad del recurso en la ciudad.