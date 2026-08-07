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Programación estival

El circo se adueña del Termet de Vila-real los jueves del verano

Torri di Chous protagoniza la tercera cita de ‘Circ a l’ermita’, un ciclo que todavía reserva una última función el 20 de agosto en la plaça del Pastoret

El circo toma la plaza del Pastoret del paraje del Termet de Vila-real

El circo toma la plaza del Pastoret del paraje del Termet de Vila-real

Kmy Ros

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Josep Carda

Vila-real

El circo ha vuelto a convertirse este verano en uno de los protagonistas del verano en el paraje del Termet de Vila-real. La programación municipal Viu l’Estiu al Termet ha reservado varios jueves de julio y agosto para llevar hasta la plaça del Pastoret propuestas de clown, malabares, equilibrios y humor para todos los públicos dentro del ciclo ‘Circ a l’ermita’.

La última cita ha tenido como protagonista a Torri di Chous, de La Raspa Artes Escénicas, que este jueves ha llevado hasta el paraje municipal el espectáculo ÓKÈ, una propuesta construida alrededor del humor, el riesgo y el absurdo que volvió a transformar este espacio a los pies de la ermita en un improvisado escenario circense.

Fotogalería I Espectáculo de circo en el Termet de Vila-real

Fotogalería I Espectáculo de circo en el Termet de Vila-real

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Espectáculo de circo en el Termet / Kmy Ros

Torri di Chous se presenta en el montaje como un particular «domador de errores» y equilibrista de lo absurdo, dispuesto a convertir los imprevistos en parte esencial de la función. El espectáculo combina diferentes recursos del lenguaje del circo y el clown con una puesta en escena pensada para mantener la complicidad con el público.

La actuación ha supuesto la tercera parada de Circ a l’ermita este verano, un programa que concentra todas sus representaciones a las 20.00 horas en la plaça del Pastoret, uno de los espacios más concurridos del Termet durante los meses estivales.

Una última función el 20 de agosto

El ciclo todavía guarda una última propuesta para despedir su edición de este año. Será el jueves 20 de agosto, también a las 20.00 horas, con La vida toroidal, de Roseta Gelats.

El espectáculo toma como punto de partida el toroide, una forma presente en la naturaleza, para desarrollar una propuesta escénica a través de diferentes disciplinas circenses. La función pondrá el broche a las cuatro actuaciones previstas este verano.

El verano en Vila-real pasa por el Termet: casi 60 planes para todos los públicos

Antes de la llegada de Torri di Chous, Circ a l’ermita arrancó el 9 de julio con Versus, de la compañía Passabarret, una propuesta protagonizada por Rita y Boca en la que se mezclaron clown, música y malabares en una sucesión de situaciones imprevisibles.

La segunda cita llegó el 23 de julio con Wellcome, de Momo Cía., un espectáculo de clown gestual y lengua de signos planteado desde una perspectiva inclusiva y dirigido a todos los públicos.

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Con estas propuestas, Viu l’Estiu al Termet convierte periódicamente la plaça del Pastoret en una pequeña pista de circo al aire libre, sumando las artes escénicas a la oferta cultural y de ocio que Vila-real concentra durante julio y agosto en su principal paraje natural.

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