La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

El Ayuntamiento de Vila-real continúa avanzando en el proyecto para la creación de un nuevo espacio deportivo que integrará un velódromo y una pista de atletismo, una infraestructura concebida como un equipamiento de referencia para la práctica deportiva y una apuesta de futuro por la Nueva Vila-real del siglo XXI, dentro de la marca de ciudad de la salud y del deporte. El alcalde de Vila-real, José Benlloch; el concejal de Deportes, Xus Madrigal; la jefa municipal de Deportes, Eva Salvador; el campeón vila-realense Sebastián Mora y representantes de los clubes deportivos de la ciudad vinculados a la propuesta han participado en una reunión de trabajo para abordar el estado y las principales líneas del proyecto.

La propuesta contempla una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados, incluyendo los terrenos y su urbanización. La actualización del proyecto realizada por el arquitecto municipal con fecha de este 7 de agosto, y que ya ha sido trasladada a los clubes, sitúa la inversión aproximada en 6 millones de euros para la construcción de la infraestructura. A esta cantidad hay que sumar el mobiliario, el material deportivo y otras cuestiones complementarias, de manera que la estimación global de la actuación se sitúa en más de 7 millones de euros.

El futuro equipamiento nace con una vocación polivalente y pretende dar respuesta a una necesidad que los clubes y las personas practicantes de estas disciplinas han trasladado durante años. El proyecto permitirá reforzar especialmente la práctica del ciclismo y el atletismo, pero también ofrecerá un espacio multifuncional para la actividad deportiva.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que el Ayuntamiento ha trabajado durante los últimos años para hacer posible esta infraestructura, pero que el proyecto ha estado condicionado tanto por la situación económica del consistorio como por los trámites urbanísticos y ambientales necesarios. "Si no hemos avanzado más es por la situación económica, que ahora es mucho mejor después de haber gestionado con prudencia y responsabilidad, pero también porque para construirlo donde queremos hacerlo necesitamos aprobar una recalificación de los terrenos, de suelo industrial a dotacional deportivo", ha señalado.

La ubicación prevista se sitúa en el entorno de la ronda Suroeste, próxima al Centro de Tecnificación Deportiva. Para poder desarrollar allí el proyecto es necesario tramitar la recalificación de los terrenos, un procedimiento para el que el Ayuntamiento presentó las correspondientes solicitudes y proyectos durante el año 2023.

En este sentido, Benlloch ha reclamado al Gobierno valenciano que agilice los informes que aún están pendientes. «Hace más de dos años y medio que estamos esperando que nos remitan la autorización del informe de impacto ambiental, sin la cual no podemos continuar con el expediente», ha explicado el alcalde, quien ha exigido que los informes que corresponden a la Generalitat se emitan lo antes posible para poder seguir avanzando en la tramitación.

Benlloch ha remarcado que esta infraestructura es "fundamental" para el proyecto de ciudad de la Nueva Vila-real del siglo XXI y para consolidar la marca Vila-real, ciudad de la salud y del deporte. En esta línea, el Ayuntamiento considera que el nuevo equipamiento permitirá ampliar la oferta deportiva de la ciudad, apoyar a los clubes locales y facilitar que más ciudadanos, especialmente las nuevas generaciones, puedan iniciarse y mantener una práctica deportiva regular.

Mientras avanza la tramitación administrativa y se trabaja para hacer realidad la futura infraestructura, el Ayuntamiento también actuará sobre el espacio donde actualmente entrenan los clubes, situado junto a la depuradora y al grupo Porcelanosa. Benlloch ha explicado a los representantes deportivos que se pondrá en marcha un pequeño proyecto de mejora en esta zona, tal y como se había comprometido el consistorio.

"Mientras avanzamos en el proyecto y en la construcción de esta importante infraestructura para la marca de Vila-real, ciudad de la salud y del deporte, haremos un pequeño proyecto de mejora, tal y como nos comprometimos, en la zona donde actualmente entrenan, junto a la depuradora y al grupo Porcelanosa", ha explicado el alcalde.

La reunión ha permitido compartir con los clubes deportivos vinculados al proyecto las características de la propuesta e incorporar sus aportaciones y necesidades. De este modo, el Ayuntamiento quiere que el futuro equipamiento responda a las necesidades reales de los deportistas y de las entidades que desarrollarán allí su actividad.

En el encuentro también ha participado Sebastián Mora, referente del ciclismo vila-realense y campeón del mundo en ciclismo en pista, que ha valorado positivamente la iniciativa y su capacidad para impulsar la práctica deportiva en la ciudad.

"Es una necesidad que Vila-real reclama desde hace tiempo y es un impulso muy importante para el deporte, pero también para la salud y la educación. Es un proyecto que engloba ciclismo, atletismo y un espacio multifuncional para el deporte, y creo que será muy positivo para la ciudad", ha señalado Mora.

El campeón vila-realense también ha puesto el acento en la importancia de facilitar espacios para que la ciudadanía pueda iniciarse en el deporte y mantener la actividad a lo largo del tiempo. "Iniciarse es el primer paso y después hay que mantener la constancia y no parar", ha apuntado.

El proyecto de velódromo y pista de atletismo se enmarca así en la estrategia municipal para reforzar Vila-real como ciudad vinculada al deporte, la salud y los hábitos de vida saludables. El objetivo es disponer de una infraestructura moderna y preparada para acoger entrenamientos, competiciones y actividades de diferentes disciplinas, al mismo tiempo que se da respuesta a una reivindicación del tejido deportivo local.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento continuará trabajando con los clubes y con los diferentes agentes implicados para concretar la propuesta y avanzar en los trámites necesarios para hacer realidad una infraestructura que, por su dimensión y características, está concebida como uno de los proyectos deportivos de futuro de la Nueva Vila-real del Siglo XXI.