La millonaria inversión de Vila-real para construir su pista de atletismo y velódromo

Más de siete millones de euros es la inversión que el Ayuntamiento de Vila-real calcula que será necesaria para hacer realidad la futura pista de atletismo y el velódromo municipal, un proyecto deportivo de gran formato que el consistorio plantea en el entorno de la ronda Suroeste, próximo al Centro de Tecnificación Deportiva.

La última actualización del proyecto, realizada por el arquitecto municipal este 7 de agosto, estima en alrededor de seis millones de euros únicamente la construcción de las instalaciones. A esa cantidad habrá que añadir el mobiliario, el material deportivo y otros elementos complementarios, por lo que el coste global de la actuación superará los siete millones.

El complejo ocupará una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados, contando tanto los terrenos como su urbanización, y combinará un velódromo, una pista de atletismo y espacios de carácter multifuncional. El Ayuntamiento pretende así responder a una reivindicación que los clubs y deportistas de ambas disciplinas vienen planteando desde hace años.

Esta es la zona en la que se prevé acometer el proyecto de pista de atletismo y velódromo de Vila-real, junto al centro de tecnificación deportiva (en la parte superior izquierda de la imagen). / Mediterráneo

El alcalde, José Benlloch, y el concejal de Deportes, Xus Madrigal, han mantenido una reunión de trabajo con la jefa municipal de Deportes, Eva Salvador; representantes de los clubes implicados y el campeón del mundo de ciclismo en pista Sebastián Mora, a quienes se ha trasladado el estado actual de la propuesta para recoger también sus necesidades y aportaciones.

Pendiente de la recalificación de los terrenos

El proyecto, sin embargo, todavía tiene por delante un trámite urbanístico determinante. Los terrenos escogidos están actualmente clasificados como suelo industrial y deben pasar a tener consideración de suelo dotacional deportivo antes de que pueda desarrollarse la actuación.

Según el alcalde, el Ayuntamiento presentó durante 2023 las solicitudes y documentación necesarias para impulsar esa recalificación, pero todavía permanece pendiente una autorización vinculada a la tramitación ambiental.

Benlloch ha reclamado a la Generalitat que agilice los informes. «Hace más de dos años y medio que estamos esperando que nos remitan la autorización del informe de impacto ambiental, sin la cual no podemos continuar con el expediente», ha asegurado.

El primer edil sostiene que el retraso del proyecto también ha estado condicionado en los últimos ejercicios por la situación económica municipal, aunque considera que las cuentas del consistorio se encuentran ahora en mejores condiciones para afrontar inversiones de estas características.

Para el gobierno local, la futura instalación será una de las piezas de la denominada Nueva Vila-real del siglo XXI y de la estrategia municipal asociada a la marca Vila-real, ciudad de la salud y del deporte. La intención es que pueda albergar tanto entrenamientos habituales como competiciones y actividades relacionadas con diferentes disciplinas.

Mejoras mientras llega el nuevo complejo

Mientras continúa la tramitación del proyecto definitivo, el Ayuntamiento se ha comprometido a intervenir en el espacio que utilizan actualmente los clubs para entrenar, situado junto a la depuradora y al grupo Porcelanosa.

Benlloch ha avanzado que se preparará un proyecto de mejora de estas instalaciones provisionales, tal como se había acordado con las entidades deportivas, para que puedan disponer de mejores condiciones mientras avanza el futuro complejo.

Entre los participantes en la reunión estuvo Sebastián Mora, referente del ciclismo vila-realense y campeón del mundo en pista, quien considera que el proyecto responde a una necesidad pendiente de la ciudad.

«Es una necesidad que Vila-real reclama desde hace tiempo y es un impulso muy importante para el deporte, pero también para la salud y la educación», señaló Mora. El ciclista puso especialmente en valor que el proyecto reúna ciclismo, atletismo y un espacio multifuncional, además de facilitar que las nuevas generaciones puedan iniciarse en la práctica deportiva.

El consistorio continuará ahora trabajando con clubes y deportistas para perfilar las características de la instalación mientras espera completar los trámites urbanísticos y ambientales que permitan avanzar hacia la construcción de uno de los proyectos deportivos de mayor inversión planteados actualmente en Vila-real.