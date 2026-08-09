El Rotary Club Vila-real recibe el Premio a la Excelencia de Rotary International

El Rotary Club Vila-real ha sido reconocido por Rotary International con el Premio a la Excelencia del Club 2025-2026, una distinción que pone en valor el trabajo desarrollado por la entidad durante el último ejercicio y su cumplimiento de los objetivos marcados por la organización.

El reconocimiento se materializa en un diploma firmado por el presidente de Rotary International y el presidente de La Fundación Rotaria, y distingue el trabajo realizado para favorecer una experiencia positiva entre los socios, impulsar los valores de Rotary y contribuir al fortalecimiento de la organización.

El encargado de recibir la distinción ha sido el máximo responsable del Rotary Club Vila-real, Manu Notari, quien ha trasladado el reconocimiento al conjunto de integrantes de la entidad y ha agradecido su compromiso e implicación durante todo el año rotario.

El trabajo de todo el club

El galardón pone en valor diferentes aspectos de la actividad desarrollada por esta organización, entre ellos las iniciativas de servicio a la comunidad, el crecimiento de la entidad, la promoción de los valores rotarios y el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio 2025-2026.

Notari ha destacado precisamente el carácter colectivo del reconocimiento y ha señalado que el premio "es fruto del trabajo en equipo y del espíritu de servicio de los socios que forman parte del Rotary Club Vila-real".

El Premio a la Excelencia del Club distingue a las agrupaciones de Rotary que alcanzan los objetivos establecidos por la organización en ámbitos como el liderazgo, la actividad social, la organización interna y la participación de sus miembros.

Con este reconocimiento, la sección vila-realense de esta organización internacional cierra el ejercicio 2025-2026 con una distinción mundial a la labor desarrollada durante el último año y a su implicación en los proyectos de servicio impulsados desde la entidad.