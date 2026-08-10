Estos son los 12 toros cerriles que exhibirá Vila-real en la fiestas de la Mare de Déu de Gràcia

Vila-real ultima la programación taurina de las próximas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, que se celebrarán del 4 al 13 de septiembre y contarán con la exhibición de 12 toros cerriles. La mitad de los astados formará parte del tradicional encierro promovido por la Comissió del Bou, dependiente de la Junta de Festes, y patrocinado por el Ayuntamiento, mientras que los seis restantes los aportarán la Comissió de Penyes y cuatro asociaciones taurinas de la ciudad.

El primer gran acto llegará el sábado 5 de septiembre, a las 9.00 horas, con el encierro de seis toros de la ganadería de La Campana. Estos ejemplares conforman la aportación de la Comissió del Bou a unas fiestas en las que las entidades taurinas volverán a asumir un papel destacado en la confección de los carteles. Y es que a estos seis morlacos se sumarán otros dos patrocinados por la Comissió de Penyes y cuatro presentados por Amics de Centelles, Un Bou +, Gent Jove y Octavio Chacón.

Estos son los seis toros de La Campana que protagonizarán el encierro de cerriles del sábado, 5 de septiembre. / Toni Sánchez

El martes 8 de septiembre será el turno de los toros de Amics de Centelles, procedentes de la ganadería de Sergio Centelles; y de Un Bou +, del hierro Montes de Oca.

Ese mismo martes se celebrará, además, una de las citas nocturnas de la programación: el encierro de toros embolados de Amics del Bou, previsto para las 23.00 horas.

La actividad continuará el miércoles 9 de septiembre, cuando se exhibirán los ejemplares de Gent Jove, con un Núñez del Cuvillo, y de la Comissió de Penyes, que aporta un toro del hierro El Soldado y otro de El Madroñal.

Y cerrarán el apartado taurino de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, el sábado 12 de septiembre, el morlaco de la ACT Octavio Chacón, de la ganadería de Jesús Ramos; y uno de los dos ejemplares de la Comissió de Penyes.

Concurso de ganaderías

El presidente de la Comissió del Bou, Toni Sánchez, confirma a Mediterráneo que la principal novedad del programa será la celebración de un concurso de ganaderías, que se desarrollará del lunes 7 al jueves 10 de septiembre. En él participarán reses de los hierros de Sergio Rua, Los Mohicanos, El Saliner, Benavent y Capota.

Cada jornada comenzará con la entrada de vacas y toros por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme. A continuación, los animales serán probados en la zona de cadafals, donde el público podrá valorar el comportamiento y las cualidades de cada ganadería.

El nuevo certamen permitirá comparar durante cuatro días a cinco hierros diferentes y ampliará una programación en la que los cerriles volverán a concentrar buena parte de la atención. Entre el encierro de La Campana, las exhibiciones promovidas por las entidades locales, el encierro de embolados y el concurso ganadero, Vila-real prepara una de sus agendas taurinas más completas.