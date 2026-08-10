PSPV y PP chocan en Les Corts por el traslado del Punto de Encuentro Familiar de Vila-real a Onda

El traslado a Onda del Punto de Encuentro Familiar (PEF) que actualmente funciona en Vila-real ha abierto un nuevo frente político en Les Corts. El PSPV-PSOE ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales que rectifique la reorganización prevista a partir de noviembre, mientras el PP defiende que el cambio permitirá ordenar una red que considera hasta ahora «desigual e inestable».

La portavoz socialista de Infancia, Romina del Rey, ha denunciado que el nuevo mapa autonómico elimina los PEF de 10 municipios, entre ellos Vila-real, aunque crea tres nuevos recursos en Benidorm, Moncada y Onda, lo que supone una reducción neta de siete centros. La diputada reclama además el expediente y los informes técnicos que sustentan la decisión y ha anunciado que pedirá la comparecencia de la consellera Elena Albalat.

En el caso de Vila-real, la decisión supone que las familias atendidas actualmente en el recurso de la calle Aragó deberán desplazarse a Onda si finalmente se ejecuta la nueva planificación. El centro presta servicio a los partidos judiciales de Vila-real y Nules y atiende visitas tuteladas e intercambios de menores derivados por resolución judicial.

Del Rey advierte de que la reducción de puntos puede traducirse en desplazamientos más largos, incremento de las listas de espera y mayores dificultades para cumplir las resoluciones judiciales. El PSPV también cuestiona los cambios previstos en los perfiles profesionales y critica que los ayuntamientos y las entidades gestoras conocieran la reorganización a través de su publicación oficial.

Rechazo del PP

Por su parte, el PP ha rechazado estas críticas. Su portavoz de Política Social en les Corts, Elena Bastidas, sostiene que el nuevo modelo responde precisamente a los problemas registrados en algunos municipios, y cita los casos de Paterna y Manises, cuyos ayuntamientos decidieron dejar de asumir el coste de estos recursos.

Bastidas defiende que la Generalitat pasará a financiar íntegramente la red, con una inversión superior a 21,6 millones de euros, y que los 21 puntos se organizarán conforme al mapa autonómico de servicios sociales. Según el PP, el sistema aportará estabilidad a profesionales y entidades, y la convocatoria deja abierta la posibilidad de ampliar recursos o concertar nuevos puntos una vez adjudicado el servicio si la demanda lo justifica.

El debate autonómico se suma así al rechazo expresado desde Vila-real, cuyo Ayuntamiento ya ha reclamado que el PEF permanezca en la ciudad y no se traslade a Onda.