El eclipse cambia de escenario en Vila-real: el Termet cerrará y los actos se trasladan al centro de tecnificación deportiva

El Ayuntamiento de Vila-real ha decidido trasladar al centro de tecnificación deportiva (CTE) la actividad prevista para este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, ante la activación del nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

La decisión se ha adoptado de acuerdo con las disposiciones y recomendaciones de la Generalitat Valenciana y, en particular, con las restricciones establecidas ante el episodio de riesgo extremo de incendios. Entre las zonas afectadas por las medidas figura el Paisaje Protegido de la Desembocadura del Mijares, que incluye el entorno del Termet de Vila-real.

Ell alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha encabezado la reunión de urgencia para trasladar las actividades por el eclipse del Termet al centro de tecnificación deportiva. / Mediterráneo

De acuerdo con estas medidas, la piscina del Termet, los accesos al río y el conjunto del paraje permanecerán cerrados mañana, de 16.00 a 22.00 horas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las restricciones y, sobre todo, preservar la seguridad de las personas y del entorno natural. El jueves 13 volverán a abrirse todos los espacios con normalidad.

La decisión se ha abordado esta mañana en una reunión técnica de coordinación presidida por el alcalde de Vila-real, José Benlloch, en la que han participado también el concejal de Seguridad Pública y Emergencias, Toni Marín; representantes de la Policía Local, de la Concejalía de Cultura y de Servicios Públicos.

Durante la reunión se ha valorado el centro de tecnificación deportiva como la ubicación más adecuada para la contemplación del eclipse, que también permitirá mantener la programación prevista, ya que ofrece un espacio amplio, seguro y con capacidad suficiente para acoger a los asistentes, así como una zona de estacionamiento.

Dispositivo especial

En este sentido, la Policía Local establecerá un dispositivo especial de acceso al CTE y procederá al corte del acceso al recinto por la ronda Suroeste, con el objetivo de ordenar los flujos de vehículos y garantizar la seguridad durante la jornada.

Además, técnicos de la Concejalía de Cultura y representantes de la compañía Xarxa Teatre, responsable del espectáculo previsto para mañana, han visitado esta mañana el Centro de Tecnificación Deportiva para determinar la mejor ubicación para desarrollar las diferentes actividades programadas.

Se ha determinado que la explanada y las balconadas de la primera planta del inmueble son los espacios idóneos para disfrutar del espectáculo, que mantendrá las propuestas previstas a partir de las 19.00 horas, y de la contemplación del eclipse.

Benlloch ha señalado que «lo fundamental es garantizar la seguridad de nuestro querido paraje del Termet». «Somos conscientes de que el eclipse es un momento único que despierta mucho interés y que Vila-real se encuentra en una franja en la que la contemplación es óptima y, por ello, hemos trabajado de forma coordinada para ofrecer una alternativa que permita mantener la actividad prevista, pero con todas las garantías», ha explicado.

Riesgo extremo de incendios

El alcalde ha remarcado que «en una situación de riesgo extremo de incendios debemos ser especialmente responsables y cumplir las restricciones establecidas por las autoridades competentes», al tiempo que ha agradecido «la coordinación de todas las áreas municipales y de los servicios de emergencias para poder dar una respuesta adecuada ante esta situación».

«También queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que sea consecuente con las medidas establecidas, las respete y actúe de forma responsable», ha añadido.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha incidido en la necesidad de «poner por delante de cualquier otra consideración la protección del Termet y de nuestro entorno natural ante una situación excepcional de riesgo extremo».

«El Termet es uno de los espacios más queridos por los vila-realenses y, precisamente por eso, cuidarlo también significa saber renunciar a su uso cuando las circunstancias lo exigen. Mañana no es un día para asumir ningún riesgo innecesario y pedimos a la ciudadanía la máxima comprensión, responsabilidad y colaboración», ha señalado.

Adaptación exprés de la programación

Fajardo, también responsable de Cultura, ha destacado asimismo el esfuerzo realizado para adaptar en pocas horas toda la programación prevista. «No queríamos que proteger el Termet significara tener que renunciar a una experiencia tan excepcional como la que viviremos mañana. Por ello, desde Cultura, junto con Xarxa Teatre, los servicios municipales y el resto de áreas implicadas, hemos trabajado contrarreloj para trasladar la propuesta al Centro de Tecnificación Deportiva y mantener la esencia de la actividad prevista», ha explicado.

«Cambiamos el escenario, pero mantenemos la ilusión de compartir un momento que será histórico. Y lo hacemos, sobre todo, desde la responsabilidad y la seguridad», ha concluido.

Benlloch también ha participado en una reunión del Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares que ha servido para acordar la restricción de acceso por pistas, caminos y senderos con cualquier vehículo o a pie en todo el ámbito del Paisaje Protegido mañana miércoles. La prohibición se informará mediante carteles por todo el paraje.

El Ayuntamiento recuerda, asimismo, la importancia de disfrutar del eclipse con conocimiento y responsabilidad, respetando en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias y utilizando gafas homologadas y certificadas para la observación solar, con el fin de evitar daños oculares.