Vila-real prepara un macrotardeo nunca visto en las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia

Las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real estrenarán este año una cita inédita. Diez peñas con sus casals en el Raval del Carme se unirán por primera vez para organizar un macrotardeo y festival conjunto, que ofrecerá diez horas ininterrumpidas de música, desde las 18.00 hasta las 4.00 horas, durante el segundo viernes de los festejos patronales.

La iniciativa lleva por nombre Festival Interpenyes del Raval (FIR) y nace con la intención de concentrar en un único gran escenario las celebraciones que hasta ahora organizaban de manera individual las peñas de esta zona. El proyecto se materializa después de dos o tres años de conversaciones entre las entidades participantes para intentar coordinar sus propuestas y ofrecer una programación más potente.

Las peñas que forman parte de esta primera edición son L’Abaetjo, La Trama, Tramull, Xeguera, Guayabo, Sense Perres, Desamparats, Macameu, Trafec y T’ha mare heu fa millor. Todas ellas se encuentran ubicadas en el Raval del Carme o en su entorno más inmediato, uno de los puntos con mayor concentración de casals y actividades musicales durante las fiestas de Vila-real.

El escenario principal se instalará en el cruce del Raval del Carme con la calle Santa Llúcia, donde se sucederán actuaciones de diferentes estilos musicales. La programación combinará flamenco, rock, reguetón y música electrónica, además de las sesiones de dos reconocidos DJ.

Por el momento ya está confirmada la participación de Rumbasierra, Resilentes y Marc Villanova, mientras que el resto del cartel se va desvelando semanalmente hasta el inicio de las fiestas y a través de Instagram. La organización también prepara una actuación especial de un artista o grupo que nunca ha participado en los festejos de Vila-real, con la que busca generar expectación en torno a esta primera edición.

Un único escenario

Los tardeos y las fiestas nocturnas organizadas por las peñas se han convertido durante la última década en uno de los principales atractivos de las celebraciones de Sant Pasqual y la Mare de Déu de Gràcia. Se trata de unas citas que reúnen a miles de personas en las calles de Vila-real y uno de los días con mayor número de actividades es tradicionalmente el segundo viernes de las fiestas, con numerosos conciertos, orquestas y sesiones musicales.

Esta situación había llegado a provocar que se instalaran hasta diez escenarios diferentes en un tramo de alrededor de cien metros, con actuaciones simultáneas y propuestas musicales distintas o similares. Con el FIR, las peñas pretenden aunar esfuerzos, evitar duplicidades y concentrar los recursos en un único montaje de mayor envergadura.

La organización defiende que la unión permitirá mejorar tanto la programación artística como la infraestructura, la decoración y el ambiente general de la jornada. «Esta iniciativa ha nacido para quedarse», señalan los impulsores, quienes quieren «generar un precedente y llevar a cabo una fiesta potente».

Además de los conciertos y las sesiones de música, las diez peñas prepararán camisetas conmemorativas comunes, una decoración unificada y una macrocomida de hermandad. La jornada también incluirá rifas, bingo y otras actividades para los miembros de las entidades participantes.

Posible modelo para otras zonas

La experiencia podría servir de referencia para otras peñas de Vila-real que organizan actividades en calles próximas. La elevada concentración de entidades festivas en el casco antiguo de Vila-real, especialmente en el recinto de la vila, hace que durante algunos días coincidan decenas de escenarios y equipos de sonido en espacios muy reducidos.

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Las diez peñas afrontan así una primera edición que aspira a convertirse en uno de los grandes reclamos de las próximas fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. El resultado determinará si el FIR se consolida en el calendario festivo y si su fórmula anima a otras entidades a impulsar proyectos conjuntos en futuras celebraciones.