La noche cae en pleno día: Vila-real alucina con un eclipse total de sol inolvidable

Cientos de vila-realenses han disfrutado este miércoles de uno de los acontecimientos astronómicos más esperados: el eclipse total de sol. El momento culminante, cuando la Luna ha ocultado por completo el disco solar, ha dejado imágenes para el recuerdo y ha despertado la admiración de quienes han seguido un fenómeno que muchos de los asistentes han calificado de «extraordinario».

Uno de los principales puntos de observación ha sido el centro de tecnificación deportiva de Vila-real, donde unas 300 personas se han dado cita durante la tarde para contemplar el eclipse y participar previamente en las actividades organizadas por la Concejalía de Cultura.

La programación, que inicialmente estaba prevista en el Termet, ha tenido que trasladarse hasta el recinto deportivo como consecuencia de la alerta por riesgo de incendios. El cambio de ubicación no ha impedido que numerosos vecinos se sumaran a la convocatoria y aprovecharan especialmente la amplia terraza de este inmueble para seguir la evolución del fenómeno.

Teatro y magia

Antes de que las miradas se dirigieran al cielo, el público ha podido disfrutar de una propuesta cultural a cargo de la compañía vila-realense Xarxa Teatre y del Mag Lebart. Las actividades han servido de antesala a la observación del eclipse, que posteriormente se ha seguido tanto desde el propio recinto como desde las calles próximas.

Sin embargo, el punto oficial organizado por el Ayuntamiento no ha sido el único lugar elegido por los vecinos. Numerosos vila-realenses han buscado espacios abiertos y con buena visibilidad, especialmente al oeste del casco urbano, para vivir el eclipse en familia, con amigos o de manera particular.

Xarxa Teatre ha puesto la magia a la tarde especial del eclipse total de sol. / Mediterráneo

Entre las zonas que han registrado presencia de personas se encuentran la Ciutat Esportiva Municipal, el parque situado en el Camí de les Voltes, detrás de Porcelanosa, así como distintos puntos de la ronda suroeste y caminos del término municipal.

La búsqueda de zonas despejadas ha convertido así diferentes enclaves de Vila-real en improvisados miradores desde los que observar cómo avanzaba el eclipse hasta alcanzar su momento de máxima intensidad.

Un momento para el recuerdo

El instante en el que la Luna ha cubierto completamente el Sol ha sido el más esperado de la jornada. La expectación acumulada durante la tarde ha dado paso a la sorpresa y la emoción entre los asistentes, que han podido vivir desde Vila-real un espectáculo muy poco habitual, en el que durante unos segundos, el día se ha convertido en noche.

Una tarde singular en la que Vila-real ha mirado al cielo y en la que vecinos de todas las edades han compartido la experiencia de contemplar un fenómeno astronómico que quedará como una de las imágenes más especiales de la jornada.