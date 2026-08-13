Así será el futuro complejo de atletismo y ciclismo de Vila-real: 39.000 m² y siete millones de inversión

Ocho calles para atletismo, un circuito de ciclismo de 500 metros, espacios específicos para saltos y lanzamientos, un graderío para 1.200 espectadores y una amplia zona de aparcamiento. Estas son algunas de las principales características del anteproyecto con el que el Ayuntamiento de Vila-real empieza a dibujar cómo será la futura pista de atletismo y velódromo municipal, una de las grandes infraestructuras deportivas proyectadas por la ciudad para los próximos años.

La propuesta, que ocupará en total alrededor de 39.000 metros cuadrados en el entorno de la ronda suroeste y próxima al centro de tecnificación deportiva, define ya con bastante detalle la distribución y los servicios que tendrá el recinto, aunque el diseño todavía no es definitivo.

Estos son los terrenos, entre la ronda suroeste y el centro de tecnificación deportifa (al fondo de la imagen), en los que se prevé construir el compleno de atletismo y ciclismo de Vila-real. / Josep Carda

Se trata de un anteproyecto que el consistorio ha presentado a los clubs deportivos implicados y a deportistas de élite de Vila-real con el objetivo de conocer sus necesidades y recoger propuestas. Es por ello que planteamiento puede experimentar modificaciones durante su desarrollo, aunque en principio no se prevén cambios sustanciales en sus características principales.

Espacios homologados

El elemento central del recinto será una pista de atletismo homologada de 400 metros de cuerda y ocho calles, diseñada respetando la relación entre longitud, anchura y radio establecida en la normativa para este tipo de instalaciones, de manera que en ella se podrán celebrar todo tipo de competiciones oficiales. Se trata de una pista que permitirá tanto el entrenamiento diario de los atletas como la celebración de carreras en unas condiciones que Vila-real no puede ofrecer actualmente a los deportistas de esta disciplina.

Pero el proyecto va mucho más allá de las pruebas de carrera. En todo el espacio interior delimitado por el óvalo se distribuirán las zonas necesarias para practicar las distintas modalidades y disciplinas atléticas. Así, el anteproyecto reserva espacios específicos para salto de pértiga, salto de altura, salto de longitud y triple salto, además de las áreas destinadas a lanzamiento de jabalina, disco, martillo y peso.

El área central será de hierba natural, mientras que en los dos extremos, tanto en la zona norte como en la sur, se instalará pavimento de caucho sintético para las diferentes disciplinas y zonas técnicas. En conjunto, únicamente el espacio ocupado por las pistas y las distintas zonas deportivas alcanzará aproximadamente los 26.800 metros cuadrados.

Un circuito ciclista exterior de 500 metros

Rodeando la pista de atletismo se situará el segundo gran elemento del complejo: la pista de ciclismo, que tendrá 500 metros de cuerda y estará ejecutada con hormigón aglomerado. Su disposición se ha concebido para que atletismo y ciclismo puedan convivir dentro de un mismo recinto. De este modo, el espacio ciclista discurrirá por el perímetro exterior de la pista de atletismo, manteniendo entre ambas el espacio libre de seguridad necesario. Esta separación permitirá el funcionamiento simultáneo de las dos instalaciones, uno de los aspectos que se han tenido especialmente en cuenta a la hora de plantear el diseño del complejo.

En cualquier caso, el concejal de Deportes, Xus Madrigal, matiza que, a diferencia de las ocho calles para carreras de atletismo, en el caso de recinto ciclista solo será apto para el entrenamiento, básicamente, del colectivo de la Escola Ciclista que, en la actualidad, realiza estas tareas en el polígono del Camí de les Voltes.

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La combinación de ambas pistas responde además a una reivindicación histórica tanto de los clubs de atletismo como del ciclismo de Vila-real, que actualmente carecen de unas instalaciones específicas con estas características.

Grandes gradas

El futuro recinto deportivo también estará preparado para acoger público. El anteproyecto contempla la construcción de un graderío con capacidad inicial para 1.200 espectadores, aunque su diseño permitirá ampliar posteriormente el aforo hasta aproximadamente 2.400 plazas.

Las gradas serán además accesibles para personas con movilidad reducida, dentro de un proyecto que incorpora diferentes espacios y servicios destinados tanto al público como a los propios deportistas.

Párking para 300 vehículos El documento con el que trabaja el Ayuntamiento de Vila-real para dar forma al futuro complejo deportivo también presta atención a los accesos, de manera que podrá llegarse a él por la rotonda de la ronda suroeste que da entrada al centro de tecnificación deportiva. Además, la instalación contará con una zona de aparcamiento de 8.500 metros cuadrados, con capacidad prevista para alrededor de 300 vehículos. Sumando las pistas, los servicios, las gradas y el estacionamiento, la actuación alcanzará una superficie global próxima a los 39.000 metros cuadrados, lo que da cuenta de la envergadura del proyecto que plantea el Ayuntamiento.

Asimismo, para los espectadores se prevé una zona de cafetería y aseos, mientras que la parte reservada al funcionamiento deportivo contará con conserjería, vestuarios y almacenes, además de dependencias específicas necesarias para organizar competiciones. Entre ellas figuran una cámara de llamada, donde los atletas se concentran y realizan los controles previos antes de acceder a una competición, así como una sala de control de dopaje.

El complejo dispondrá igualmente de una torre de foto finish, equipamiento esencial para registrar con precisión los tiempos y llegadas en las pruebas de velocidad.

El graderío y todos estos servicios complementarios ocuparán alrededor de 3.700 metros cuadrados.

Una inversión millonaria

La construcción del nuevo recinto deportivo supondrá una de las inversiones municipales más importantes previstas en Vila-real. Las últimas estimaciones sitúan en algo más de 600.000 euros el coste de las expropiaciones de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto. A ello se añadirán unos 5,2 millones de euros para la construcción de la infraestructura propiamente dicha y aproximadamente otro millón de euros para mobiliario, equipamiento y material deportivo indispensable para poner en funcionamiento las instalaciones. El desembolso global se situará, por tanto, en el entorno de los siete millones de euros, a falta de que el desarrollo definitivo del proyecto concrete las cantidades definitivas

Antes de alcanzar esa fase, el Ayuntamiento deberá completar también la tramitación urbanística de los terrenos. Como ya avanzó Mediterráneo, la parcela escogida está actualmente clasificada como suelo industrial y debe pasar a tener consideración de suelo dotacional deportivo, un procedimiento que sigue pendiente de trámites vinculados a la Generalitat.

Mientras tanto, el consistorio continúa perfilando el complejo con los futuros usuarios. El alcalde, José Benlloch, y el concejal de Deportes, Xus Madrigal, ya han trasladado la propuesta a clubs y deportistas, entre ellos el campeón del mundo de ciclismo en pista Sebastián Mora, para incorporar sus aportaciones antes de cerrar el proyecto.

El objetivo es que el futuro recinto permita dar respuesta a las necesidades del atletismo y el ciclismo de Vila-real, tanto para el entrenamiento habitual como para la celebración de competiciones, con una instalación que reunirá en un mismo espacio dos de las infraestructuras deportivas reclamadas desde hace años por los clubs de la ciudad.