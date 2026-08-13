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Los talleres creativos llenan de juego y aprendizaje el Termet de Vila-real

La Concejalía de Museos del Ayuntamiento de Vila-real organiza talleres creativos y sensoriales para menores de 1 a 8 años en la Sala de Cavallerisses

Talleres infantiles en la sala de Cavallerisses de Vila-real

Talleres infantiles en la sala de Cavallerisses de Vila-real

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Los talleres creativos llenan de juego y aprendizaje el Termet de Vila-real / Toni Losas

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Josep Carda

La programación de Viu l’Estiu al Termet ha reunido este jueves a familias y niños en una nueva jornada de actividades estivales en Vila-real. La Sala de Cavallerisses, ubicada junto a la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, ha acogido por la mañana dos sesiones de los talleres de Play Cube, una experiencia creativa y educativa basada en el juego y dirigida especialmente a pequeños de entre 1 y 8 años.

A través de distintas propuestas abiertas y sensoriales, los participantes han podido explorar, descubrir y crear en un entorno concebido para estimular la curiosidad y favorecer la relación con los demás. Las sesiones se han desarrollado a las 11.30 y 12.30 horas y han contado con un aforo máximo de 26 personas, dentro de una iniciativa organizada por la Concejalía de Museos del Ayuntamiento de Vila-real.

Más actividades

La jornada de Viu l’Estiu al Termet se prolonga por la noche con una propuesta musical en la plaza del Pastoret. A partir de las 22.30 horas, el Ensemble Fandango protagonizará el concierto Danzas de España: del fandango a la fantasía, con una formación integrada por flauta, guitarra, violín y violonchelo.

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La cita completa de esta forma un día dedicado a combinar actividades familiares, creatividad y música dentro de la programación cultural de verano de Vila-real.

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