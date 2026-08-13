Vila-real reclama a la Generalitat el expediente por el traslado del Punto de Encuentro Familiar a Onda

El Ayuntamiento de Vila-real ha reclamado formalmente a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia el acceso y una copia íntegra del expediente administrativo que ha motivado el traslado del Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEF) de Vila-real a Onda.

La decisión forma parte de la nueva configuración del servicio en la provincia de Castellón para el periodo 2026-2028 y fue conocida por el consistorio a través de la Resolución de 27 de julio de 2026, publicada el 29 de julio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Hasta ahora, el Punto de Encuentro Familiar Judicial prestaba servicio en Vila-real. La nueva organización prevé que este recurso pase a ubicarse en Onda, una modificación que el gobierno municipal considera especialmente relevante por sus consecuencias para las familias y los menores que necesitan utilizarlo.

Vila-real pide conocer los motivos del traslado

El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha explicado que el Ayuntamiento quiere conocer en profundidad los argumentos empleados por la Generalitat antes de decidir cuáles serán sus siguientes actuaciones.

Imagen de archivo de un punto de encuentro familiar. / Mediterráneo

«Vamos paso a paso, pero el equipo de gobierno agotará todas las vías posibles para mantener este servicio tan necesario en Vila-real. Dentro de las opciones que nos permita el marco legal, no nos detendremos», ha asegurado.

Desde el consistorio insisten en que el Punto de Encuentro Familiar es un recurso de especial sensibilidad, ya que está relacionado con el cumplimiento de resoluciones judiciales y con la atención y protección de menores en situaciones familiares complejas.

«Estamos hablando de un servicio especialmente sensible, porque afecta a familias y menores que, en muchos casos, tienen que utilizarlo por resolución judicial. La proximidad y la accesibilidad son factores que no podemos dejar de lado», ha señalado Marín.

El Ayuntamiento asegura que no hubo comunicación previa

Uno de los aspectos que preocupa al gobierno local es la ausencia, según sostiene el Ayuntamiento, de una comunicación institucional previa sobre el cambio de ubicación.

El consistorio afirma que no tuvo conocimiento anticipado de las razones que han llevado a trasladar el PEF de Vila-real a Onda y señala que no consta ninguna consulta, comunicación o interlocución previa con el Ayuntamiento sobre una medida que afecta directamente a un servicio que hasta ahora se presta en la ciudad.

Por este motivo, Vila-real ha solicitado con carácter urgente el expediente administrativo completo que haya servido de fundamento para establecer la nueva distribución territorial de los Puntos de Encuentro Familiar en la provincia de Castellón.

El objetivo es analizar los criterios empleados, conocer las consecuencias del traslado y determinar si existen actuaciones administrativas o judiciales que el Ayuntamiento pueda emprender en defensa de sus intereses y de los de las personas usuarias.

En este inmeuble de la calle Aragó de Vila-real se encuentra actualmente el Punto de Encuentro Familiar que cubre los partidos judiciales de Vila-real y Nules. / Mediterráneo

El consistorio estudia las posibles vías legales

La urgencia de la petición también está relacionada con los plazos establecidos para una eventual actuación jurídica.

El Ayuntamiento cita expresamente el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que contempla el requerimiento previo entre administraciones públicas. Por ello, solicita que la Generalitat facilite el expediente y su copia «a la mayor brevedad posible».

«Queremos actuar con responsabilidad y con todas las garantías. Primero queremos conocer el expediente, analizarlo y saber exactamente qué argumentos han justificado el traslado. A partir de ahí, tomaremos las decisiones que sean necesarias y posibles dentro de la legalidad», ha explicado el concejal.

De este modo, el gobierno municipal evita adelantar qué medidas concretas adoptará, pero deja abierta la posibilidad de utilizar las herramientas legales disponibles una vez analizada toda la documentación.

La proximidad y el interés de los menores, en el centro del debate

El Ayuntamiento defiende que cualquier modificación de un servicio como el Punto de Encuentro Familiar Judicial debe responder a criterios objetivos y tener en cuenta las necesidades de quienes lo utilizan.

Entre los elementos que considera fundamentales se encuentran la proximidad, la accesibilidad, la seguridad, la calidad de la atención y, especialmente, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

El ejecutivo local también reclama coordinación entre la Generalitat y los municipios directamente afectados por cualquier modificación de este tipo de recursos.

«No podemos ni queremos renunciar a servicios que se prestan en Vila-real y que facilitan la vida de nuestros vecinos y vecinas», ha concluido Marín.