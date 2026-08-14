La iglesia arciprestal de Vila-real amplía el museo parroquial con una inversión de 213.000 euros

La iglesia arciprestal Sant Jaume de Vila-real ha puesto en marcha las obras para dar forma al museo parroquial. Se trata de una intervención que tiene un presupuesto de 212.995 euros y que permitirá incrementar el espacio expositivo y mostrar al público piezas de gran valor cultural que, en la actualidad, permanecen a resguardo.

Los trabajos tienen un plazo previsto de dos meses —la previsión es que estén completamente finalizados en octubre— y se centran en la transformación de un espacio en desuso situado en la parte superior de la sacristía. En concreto, se rehabilitan tres dependencias para convertirlas en salas de un museo que, como explican desde la arciprestal, no tendrá un horario de apertura fijo, sino que se abrirá para visitas concertadas.

El recinto contará con un ascensor que lo convertirá en accesible para personas con movilidad reducida. / Toni Losas

La ampliación permitirá exhibir obras del patrimonio artístico y religioso de la parroquia que hasta ahora no podían mostrarse por falta de espacio y de unas condiciones adecuadas. Entre las piezas más destacadas se encuentran un nacimiento napolitano y el retablo renacentista de la antigua iglesia gótica, obra del pintor italiano Paolo de San Leocadio (Reggio Emilia, 1447-València, 1514).

La incorporación de estas piezas al recorrido permitirá enriquecer la oferta cultural del museo y acercar a vecinos y visitantes una parte relevante de la historia artística y religiosa de Vila-real.

Eliminar barreras

Una de las novedades del proyecto es la instalación de un ascensor en el hueco de la escalera situada junto a la sacristía, lo que permitirá eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el acceso a las personas mayores o con movilidad reducida.

Además, se suman la renovación de las instalaciones de iluminación, así como la consolidación y restauración de diferentes revestimientos. Y se interviene en las pinturas de la cúpula central de la escalera, uno de los elementos artísticos más destacados.

La actuación ha recibido la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ya que las dependencias forman parte de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Ello obliga a que cualquier intervención se ejecute conforme a criterios que garanticen la conservación del patrimonio histórico.

Financiación

Recientemente, el pleno del Ayuntamiento de Vila-real aprobó conceder una subvención de 90.000 euros a la parroquia arciprestal Sant Jaume para contribuir a la financiación de las obras. La actuación también cuenta con la colaboración de la Diputación de Castellón, el Obispado y la propia parroquia. Desde la arciprestal destacan que la implicación de las diferentes instituciones «permite avanzar en la protección y puesta en valor de uno de los principales conjuntos históricos, artísticos y religiosos de la ciudad».

Además, el plan busca mejorar las condiciones de conservación y exposición de las imágenes, pinturas, piezas de orfebrería y demás objetos religiosos custodiados por este museo, del que subrayan que «constituye también un espacio de memoria colectiva, puesto que sus fondos reflejan la evolución de la religiosidad y del patrimonio local a lo largo de los siglos».