Vila-real se une a la ayuda humanitaria para Colombia tras el devastador terremoto

Vila-real moviliza su solidaridad con Colombia tras el terremoto que ha golpeado al país y que ha dejado numerosas personas afectadas, además de importantes daños y necesidades humanitarias. El Ayuntamiento estudia realizar una aportación económica extraordinaria para contribuir a la respuesta ante la emergencia y mantiene su participación en el dispositivo coordinado a través del Fondo Valenciano por la Solidaridad.

El municipio ha participado en una nueva reunión del Comité de Ayuda Humanitaria de Emergencia (CAHE) como miembro del Fondo Valenciano por la Solidaridad, organismo del que Vila-real forma parte como integrante de su Junta.

Durante el encuentro se ha acordado mantener abierto hasta finales de agosto el plazo para que las entidades de cooperación presenten proyectos destinados a dar respuesta a la emergencia en Colombia.

Los proyectos de ayuda se evaluarán en septiembre

Una vez cerrado el periodo de presentación de propuestas, el CAHE volverá a reunirse a principios de septiembre para estudiar los diferentes proyectos y determinar cuáles recibirán apoyo.

Posteriormente, el Fondo Valenciano por la Solidaridad convocará una Junta extraordinaria con el objetivo de concretar su colaboración en la respuesta humanitaria.

Paralelamente a la aportación que pueda canalizarse a través del Fondo, el Ayuntamiento de Vila-real analiza una ayuda económica extraordinaria propia destinada a contribuir a la atención de las personas afectadas por la catástrofe.

El concejal de Cooperación Internacional, Toni Marín, ha recordado que Vila-real ya mostró una respuesta solidaria ante situaciones de emergencia similares, como la catástrofe sufrida anteriormente en Venezuela.

«Cuando una catástrofe de esta magnitud golpea a una comunidad, no podemos mirar hacia otro lado. Vila-real es una ciudad solidaria y queremos que este compromiso se traduzca en ayuda real, en recursos y, sobre todo, en esperanza para las personas que están viviendo momentos muy difíciles», ha señalado Marín.

Cerca de 1.400 personas de origen colombiano viven en Vila-real

La respuesta municipal adquiere, además, una dimensión especialmente cercana por los fuertes vínculos existentes entre Vila-real y la comunidad colombiana. Cerca de 1.400 personas de origen colombiano residen actualmente en la ciudad, donde forman parte activa de su realidad social y ciudadana.

Marín ha querido trasladar especialmente el apoyo del municipio a estas familias, muchas de las cuales siguen con preocupación las consecuencias de la catástrofe y la situación de sus familiares y seres queridos en Colombia.

«No hablamos de una realidad lejana. En Vila-real tenemos familias colombianas, personas que trabajan, estudian y forman parte de nuestro día a día, y que en estos momentos tienen el corazón puesto en sus familiares y seres queridos. Todo nuestro apoyo y cariño», ha afirmado el concejal.

Una respuesta coordinada ante la emergencia en Colombia

El responsable municipal de Cooperación Internacional también ha destacado el papel del Fondo Valenciano por la Solidaridad como instrumento para que los municipios puedan sumar recursos y coordinar una respuesta conjunta ante grandes emergencias humanitarias.

Vila-real mantendrá una participación activa en este proceso y continuará trabajando junto al Fondo para que la contribución municipal se traduzca en una respuesta útil, coordinada y efectiva ante las consecuencias del terremoto en Colombia.

La decisión definitiva sobre los proyectos que recibirán apoyo se producirá después del análisis de las propuestas presentadas al CAHE a principios de septiembre. Mientras tanto, el Ayuntamiento continuará estudiando la fórmula para complementar esta actuación con una aportación extraordinaria desde Vila-real.