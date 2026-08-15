Terrenos equivalentes a 10 campos de fútbol: la jugada de Vila-real para liderar la innovación e investigación citrícola

El Ayuntamiento de Vila-real ultima la cesión a la Generalitat Valenciana de unos 80.000 metros cuadrados de suelo municipal para potenciar la actual Estación Experimental Agraria y la Oficina Comarcal Agraria y avanzar hacia su conversión en un centro de investigación y experimentación agrícola de referencia para toda la provincia de Castellón.

Los terrenos se encuentran en el área industrial de la carretera de Onda, donde estos servicios autonómicos ya desarrollan actualmente su actividad. Buena parte de la superficie se utiliza desde hace años para ensayos con nuevos cultivos y trabajos de experimentación, aunque la propiedad sigue correspondiendo al consistorio.

El paso que Vila-real pretende culminar ahora consiste en formalizar la cesión del suelo a la Conselleria de Agricultura, lo que permitirá consolidar las instalaciones y facilitar futuros proyectos de ampliación e investigación.

El paso que Vila-real pretende culminar ahora consiste en formalizar la cesión del suelo a la Conselleria de Agricultura. / Toni Losas

En total, son 80.000 metros cuadrados de suelo industrial valorados en unos tres millones de euros. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha comparado la extensión con unos diez campos de fútbol y ha destacado que los terrenos serán entregados a la Generalitat sin contraprestación económica.

La previsión del Ayuntamiento es llevar la cesión a un próximo pleno.

Un proyecto para reforzar la investigación agraria desde 2021

La operación permitirá dar un paso decisivo en un proyecto que el Ayuntamiento y la Generalitat comenzaron a perfilar hace cerca de cinco años.

En septiembre de 2021, ambas administraciones plantearon la redefinición y ampliación de la Estación Experimental Agraria de Vila-real con la intención de convertirla en un centro de referencia en investigación e innovación agrícola, tanto en Castellón como en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con especial protagonismo de la citricultura.

El proyecto estaba estrechamente ligado a la reordenación del área industrial de la carretera de Onda. El consistorio planteaba aprovechar ese proceso para disponer de los terrenos necesarios y ponerlos a disposición de Agricultura, ampliando el espacio vinculado a la estación.

La cesión abre ahora la posibilidad de desarrollar nuevos ensayos agrícolas, programas de investigación y proyectos de innovación directamente relacionados con las necesidades del campo castellonense.

La única estación experimental agraria de Castellón

La instalación de Vila-real cuenta además con una característica que refuerza su valor estratégico: es la única estación experimental agraria de la provincia de Castellón.

La Conselleria ya planteó en 2021 su voluntad de convertirla en una referencia especialmente en el ámbito de la citricultura, mediante un modelo de centro conectado con el territorio, los agricultores y las administraciones locales.

Entre las líneas consideradas prioritarias figuraban la sanidad vegetal, el control biológico de plagas y la búsqueda de soluciones para mejorar la competitividad y el futuro de la citricultura.

Uno de los ejemplos señalados entonces era la necesidad de avanzar en la investigación frente a plagas como el cotonet, que ha causado importantes pérdidas al sector citrícola.

El objetivo pasa también por que las instalaciones funcionen como punto de apoyo para los agricultores y como espacio de colaboración entre administraciones y el propio sector. El centro podría acoger igualmente acciones formativas y otras iniciativas vinculadas a la agricultura.

La Generalitat moderniza los edificios de la estación

La cesión del suelo coincide con las actuaciones que la Generalitat está ejecutando sobre los edificios existentes.

Este mismo año se han tenido que acometer obras de emergencia en la Oficina Comarcal Agraria (OCA) y en dependencias de la Estación Experimental Agraria después de que los estudios técnicos detectaran graves problemas estructurales relacionados con la aluminosis.

La intervención fue adjudicada a través de Tragsa por 426.749,32 euros e incluye diferentes actuaciones de refuerzo y rehabilitación.

La cesión del suelo coincide con las actuaciones que la Generalitat está ejecutando sobre los edificios existentes. / Toni Losas

Los informes técnicos detectaron viguetas afectadas por aluminosis y una pérdida estimada del 70 % de la capacidad portante en parte de la estructura de la estación experimental. Posteriormente se localizaron patologías similares en la Oficina Comarcal Agraria.

Las obras contemplan el refuerzo de forjados y estructuras, mejoras en los aseos y las instalaciones y el acondicionamiento de un edificio anexo para alojar provisionalmente al personal mientras avanza la futura rehabilitación integral.

La cesión definitiva de los 80.000 metros cuadrados permitirá así sumar a la mejora de los edificios una operación patrimonial de mayor alcance, destinada a consolidar el espacio de Agricultura en Vila-real y ampliar su capacidad investigadora y experimental.

Una cesión de tres millones sin contraprestación

Benlloch ha puesto el acento en que el Ayuntamiento realizará la cesión sin reclamar ninguna compensación económica a la Administración autonómica, una decisión que ha enmarcado en la «lealtad institucional» del consistorio.

Al mismo tiempo, el alcalde ha reclamado una mayor cooperación con la Generalitat y ha reiterado sus críticas por los gastos y competencias que, según sostiene, está asumiendo el municipio pese a corresponder al Gobierno valenciano.

Más allá de las diferencias institucionales, la operación permitirá culminar una iniciativa iniciada en 2021 y proporcionar una base patrimonial estable a la Estación Experimental Agraria de Vila-real, llamada a ganar peso en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento al sector agrícola de Castellón.