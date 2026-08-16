Vila-real se adapta al calor: renueva sus parques por 224.903 euros y estudia una zona de juegos de agua

Adaptar Vila-real al calor ya no puede esperar. El Ayuntamiento destinará 224.903,12 euros a renovar mobiliario urbano, parques infantiles y zonas de sombra en distintos puntos de la ciudad, mientras la Concejalía de Servicios Públicos ha comenzado a estudiar la posible implantación de una zona de juegos de agua como nueva alternativa de ocio y refresco durante los meses con temperaturas más elevadas.

La inversión responde a las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales, que han constatado el deterioro de diferentes elementos por el uso continuado, la exposición a los agentes atmosféricos, el envejecimiento de los materiales y, en algunos casos, actos vandálicos.

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha defendido que “el buen estado de los parques infantiles, las zonas verdes y el mobiliario urbano es una prioridad, especialmente cuando hablamos de espacios utilizados diariamente por niños, niñas, familias y personas mayores”.

“Hay actuaciones que nos hubiera gustado poder ejecutar antes, pero estamos avanzando para poner al día estos espacios y priorizando aquellos puntos donde los informes técnicos nos indican que el deterioro puede llegar a representar un riesgo para las personas usuarias”, ha explicado.

Nuevos bancos y renovación de los parques de Sant Ferran, Jaume I y el Termet

Entre las actuaciones previstas se encuentra la adquisición de 70 bancos para la vía pública, que servirán tanto para sustituir mobiliario deteriorado como para instalar nuevos elementos en diferentes puntos de Vila-real. Los propios servicios municipales se encargarán de su colocación y de retirar aquellos que se encuentren en mal estado.

Una de las intervenciones más destacadas será la renovación integral del parque infantil de Sant Ferran. El Ayuntamiento retirará los juegos actuales y el pavimento amortiguador de corcho para instalar nuevos elementos de juego y un pavimento continuo de seguridad.

También se actuará en el entorno del Molí la Vila, donde se sustituirá el pavimento amortiguador de corcho por otro continuo de seguridad y se incorporarán nuevos elementos de sombra.

Según la memoria técnica, la proximidad de este espacio al jardín de Jaume I y al recinto ferial, junto a su elevada afluencia, el uso continuado, la exposición ambiental y algunos actos vandálicos, han acelerado su deterioro. La incorporación de sombra pretende mejorar el confort y ampliar las posibilidades de utilización durante los meses de mayor calor.

En el jardín de Jaume I también se renovará la zona de juegos mediante la retirada de los elementos actuales y el pavimento amortiguador y la posterior instalación de nuevos juegos y un pavimento continuo de seguridad.

Las mejoras llegarán igualmente al parque infantil del Termet, donde se retirará parte del equipamiento existente y se instalarán ocho nuevos elementos, entre ellos un multijuego, balancines, columpios y un conjunto de escalada.

La actuación permitirá además retirar cimentaciones de hormigón que han quedado expuestas tras la desaparición de antiguos elementos y que, según los informes municipales, pueden representar un riesgo para las personas usuarias.

El proyecto contempla asimismo nuevos cerramientos para parques infantiles y zonas verdes municipales, destinados a reponer y ampliar los existentes y a instalar protecciones en nuevos puntos para reforzar la seguridad y delimitar mejor estos espacios.

Vila-real estudia crear una zona de juegos de agua contra el calor

La renovación de los parques irá más allá de sustituir aquellos elementos que se encuentran deteriorados. Servicios Públicos quiere analizar también cómo adaptar los espacios públicos de Vila-real al aumento de las temperaturas.

Dentro de este planteamiento, el departamento municipal está estudiando la posible implantación de un parque acuático urbano o zona de juegos de agua, pensado especialmente para la población infantil y familiar como espacio público de refresco durante los meses más calurosos.

“Las temperaturas que estamos viviendo nos obligan a repensar también nuestros parques. Ya no es suficiente con tener un buen juego infantil si durante determinadas horas del día el calor hace prácticamente imposible utilizarlo. Tenemos que generar más sombra, plantar más árboles, crear refugios climáticos y estudiar también nuevas soluciones que permitan refrescarse y continuar disfrutando del espacio público”, ha afirmado Fajardo.

Una de las ubicaciones que se valora es el jardín de Jaume I, cerca del molino. / MEDITERRÁNEO

La propuesta se encuentra todavía en fase de estudio, por lo que no existe por ahora una decisión definitiva sobre su ejecución. El Ayuntamiento tendrá que analizar aspectos como la ubicación, las características de la instalación, el consumo y la reutilización del agua, el mantenimiento, la sostenibilidad, la seguridad y su coste económico.Una de las ubicaciones que se valora es el jardín de Jaume I, cerca del molino; así como el parque de la Mayorazga.

“Queremos estudiarlo bien y plantear un proyecto responsable y sostenible. Pero creemos que Vila-real debe avanzar en esta dirección. Los veranos son cada vez más calurosos y tenemos que preparar la ciudad, especialmente pensando en los niños y niñas, las familias y las personas más vulnerables ante las altas temperaturas”, ha señalado la vicealcaldesa.