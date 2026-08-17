Así será el ‘Central Park’ de Vila-real: casi 7.000 metros cuadrados de jardín junto a Sant Pasqual

El Ayuntamiento de Vila-real prevé abrir a las visitas de la ciudadanía la alquería de Puchol durante el próximo mes de octubre. La apertura se llevará a cabo una vez se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de catalogación de todas las especies vegetales del extenso jardín que rodea al edificio, mientras que en los próximos días se acometerán labores complementarias para acabar de adecentar la zona verde y que el vecindario pueda disfrutar de la misma.

“Estamos en un momento en el que comenzamos a trabajar en dar forma a nuestro particular Central Park de l’Hort de Puchol, que se traducirá en 7.000 u 8.000 metros cuadrados de espacios verde a pocos metros de la basílica de Sant Pasqual”, señala el alcalde, José Benlloch.

Y es que Vila-real prevé generar uno de los mayores pulmones verdes próximos al centro urbano en torno a la histórica alquería de Puchol. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana impulsada por el Ayuntamiento permitirá crear un gran jardín público de 6.781 metros cuadrados, un 76% más que la superficie verde contemplada actualmente, y blindar el entorno frente a la construcción de edificios residenciales de hasta seis alturas.

El pleno municipal aprobó en junio de este 2026 iniciar la modificación de la ordenación urbanística de un ámbito de 8.500 metros cuadrados delimitado por las calles Polo de Bernabé, Mestre Joaquín Vidal, Mares de la Plaça de Maig y Mallorca. La decisión da continuidad a la suspensión de licencias acordada hace un año para evitar nuevas edificaciones mientras se redefinía el futuro de la manzana.

El cambio más significativo será la eliminación completa de la superficie destinada a edificación. Los 2.303 metros cuadrados que el planeamiento vigente permite dedicar a viviendas plurifamiliares pasarán a ser cero, mientras que la zona verde crecerá desde los 3.832 metros actuales hasta los 6.781.

La actuación permitirá recuperar prácticamente la configuración original de la finca de Puchol, formada por la casa señorial y el jardín que históricamente la rodeaba. Aunque una reparcelación realizada en la década de 1980 dividió el espacio en manzanas residenciales, zonas verdes y viales, buena parte de las calles nunca llegó a ejecutarse y la mayoría de las parcelas tampoco se edificaron. Esta circunstancia ha permitido que la finca se conserve físicamente casi completa.

Tanto la alquería como su jardín están catalogados patrimonialmente. Tras adquirir la parcela principal y la emblemática alquería de Puchol, el Ayuntamiento pretende poner en valor el conjunto y destinar la edificación a equipamiento comunitario sociocultural, para lo que se reservarán 300 metros cuadrados dentro de la nueva ordenación.

El Ayuntamiento pretende preservar el paisaje histórico de la finca, recuperar el vínculo entre la alquería y sus antiguos jardines y abrir el conjunto al uso ciudadano. / Toni Losas

Menos asfalto y más jardín

El proyecto también suprime el tramo viario que debía unir los dos extremos de la calle Roselló y que habría discurrido prácticamente pegado a la alquería. De este modo, la superficie destinada a viales se reducirá de 2.365 a 1.419 metros cuadrados y quedará integrada en el futuro jardín.

La reordenación permitirá, además, ampliar varias calles del entorno. Mares de la Plaça de Maig pasará de ocho a once metros de anchura, mientras que Polo de Bernabé y Mallorca crecerán de doce a quince metros.

Estas ampliaciones servirán para habilitar un total de 68 nuevas plazas de estacionamiento: 52 en espiga y otras 16 en línea.

El objetivo municipal es compatibilizar la creación del nuevo espacio verde con una mejora de la movilidad y del aparcamiento en el barrio.

La modificación afectará a las manzanas 400, 406 y a la parte todavía no construida de la 408, que dejarán de estar calificadas como suelo residencial para convertirse en zona verde. El documento urbanístico destaca que el nuevo jardín será uno de los más amplios y cercanos al casco histórico de Vila-real.

Dos parcelas pendientes de expropiación

La ejecución completa del proyecto requerirá adquirir dos parcelas privadas. Una de ellas, actualmente a la venta, cuenta con una superficie catastral de 333 metros cuadrados y se ofrece en el mercado por 347.000 euros. El consistorio recuerda que, cuando la modificación del PGOU entre en vigor, se procederá a su expropiación junto a otro terreno anexo de 190 metros cuadrados.

La reforma busca evitar que estos solares puedan acabar ocupados por bloques de viviendas y garantizar su incorporación al gran jardín público. Con ello, el Ayuntamiento pretende preservar el paisaje histórico de la finca, recuperar el vínculo entre la alquería y sus antiguos jardines y abrir el conjunto al uso ciudadano.

El nuevo pulmón verde permitirá así sumar superficie ajardinada al casco urbano, proteger uno de los elementos arquitectónicos más singulares de Vila-real y dar a la alquería de Puchol un uso público vinculado a la cultura y a la actividad comunitaria.