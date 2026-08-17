Vila-real desbloquea, tras 15 años de trámites, la zona donde se proyectó una torre de 20 alturas y que tumbó el TSJ en el 2013

Vila-real da un nuevo paso para desbloquear uno de los ámbitos urbanísticos que permanecían pendientes desde hace años en el extremo suroeste del casco urbano. El Ayuntamiento ha aprobado este lunes la solución que permitirá dar acceso y facilitar el desarrollo de parcelas situadas en el interior de una superficie de alrededor de 71.000 metros cuadrados, en los terrenos que ocuparon la antigua nave de Fritta y otras empresas.

La actuación llega en un momento en el que esta parte de la ciudad está despertando un creciente interés para nuevas inversiones vinculadas a actividades industriales y del sector servicios. De hecho, en las inmediaciones ya han comenzado los primeros trabajos del nuevo centro comercial Carinyena, situado en la parte posterior del Burger King.

Imagen del pleno extraordinario y urgente celebrado este lunes por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

La corporación municipal ha dado vía libre en un pleno extraordinario y urgente al estudio de detalle para abrir un nuevo vial desde la avenida Bèlgica. La propuesta ha contado con el respaldo de todos los grupos con representación en el consistorio —PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox—, además de los concejales no adscritos Manu Rubert y Dora Saura.

Un vial para dar salida a las parcelas interiores

La nueva calle tendrá 12 metros de anchura y alrededor de 50 metros de longitud y discurrirá bordeando la Séquia Major. Su función será conectar con las parcelas que quedaron encerradas en el interior del ámbito y que, hasta ahora, tenían condicionado su desarrollo por la falta de un acceso adecuado.

La apertura permitirá avanzar en su urbanización y, con ello, facilitar la implantación de industrias o empresas del sector terciario y de servicios en una zona que el Ayuntamiento considera estratégica por su ubicación y por el interés empresarial que está generando durante los últimos años.

El vial también bordeará los terrenos que Porcelanosa, con motivo de su 50º aniversario, cedió a Vila-real, una parcela reservada inicialmente para la construcción de un instituto de Formación Profesional especializado en obra civil y construcción. Y es que el desarrollo del nuevo vial deja también sobre la mesa el futuro de la parcela cedida por Porcelanosa para levantar el proyectado centro de FP.

Imagen aérea del ámbito urbanístico sobre el que ahora se crea un nuevo vial, perpendicular a la avenida Grècia. / Mediterráneo

Al respecto, el alcalde, José Benlloch ha vuelto a cuestionar, en el transcurso del pleno, la falta de avances por parte de la Generalitat y ha asegurado que de este instituto especializado de FP “nada se sabe ni se le espera”, después de tres años de gobierno del PP en la Administración autonómica. Asimismo, ha explicado que solicitó hace cinco meses una reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "sin que hasta el momento haya recibido respuesta", con el objetivo de plantearle este y otros proyectos de futuro fundamentales para el desarrollo del municipio y que dependen, en parte o en todo, del concurso de la Generalitat.

Ante esta situación, el Ayuntamiento prevé estudiar alternativas para el solar si el proyecto educativo no avanza.

En cualquier caso, el primer edil vila-realense ha enmarcado el desbloqueo urbanístico aprobado este lunes dentro del trabajo realizado durante los últimos años para resolver actuaciones heredadas. “Después de 15 años de ejecutivo progresista, aún estamos gestionando soluciones para los empastres que dejaron los gobiernos del PP”, ha concluido.

De las torres de 20 plantas al bloqueo judicial

El origen de la situación urbanística se remonta a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana impulsada por un anterior gobierno municipal del PP, que recalificó unos 10.000 metros cuadrados como suelo residencial y otorgó aprovechamiento para levantar torres de hasta 20 alturas, mientras que las parcelas anexas mantenían un uso terciario.

Los propietarios de estos últimos terrenos recurrieron aquella modificación ante los tribunales y, en 2013, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló la operación urbanística.

Mediterráneo recogió en septiembre del 2013 la ratificación de la sentencia del TSJCV sobre la torre de 20 alturas y su entorno. / Mediterráneo

El alcalde, José Benlloch, ha recordado durante el pleno aquella resolución judicial y ha asegurado que la sentencia llegó a calificar la operación como un “pelotazo sangrante”.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha trabajado para buscar una salida urbanística que permitiera recuperar las posibilidades de desarrollo de unas parcelas cuya configuración había quedado condicionada tras el conflicto judicial.

Una zona que vuelve a atraer inversiones

Benlloch ha subrayado que el desbloqueo llega precisamente cuando este entorno de Vila-real ha vuelto a situarse en el radar de los inversores.

“Esta es una zona que ahora está de moda”, ha señalado el alcalde, quien ha vinculado ese renovado atractivo a proyectos como el centro comercial Carinyena, cuyas obras preliminares ya se han puesto en marcha.

El primer edil ha defendido que el consistorio lleva años trabajando para resolver la situación y permitir que suelo actualmente sin desarrollar pueda acoger nuevas actividades económicas.

Obras en el Estadio de la Cerámica

Por otra parte, el pleno también ha dado luz verde a adaptar el plan urbanístico municipal a las necesidades de las actuaciones previstas en las instalaciones del Estadio de la Cerámica, en especial, tendentes a mejorar las condiciones de seguridad. El expediente ha permanecido durante 30 días en exposición pública sin que se registraran alegaciones.

En este sentido, el alcalde Benlloch ha detallado que, antes de que el expediente pasara por la junta de gobierno, se estudiaron las consideraciones formuladas previamente, de manera que las mismas permitieron incorporar ajustes en cuestiones técnicas, como son las relativas a los materiales, las distancias y la amplitud de la intervención. Es por ello que, como apuntan desde el consistorio, "la modificación acordada proporciona el encaje urbanístico necesario para proseguir la tramitación de esta fase de modernización del Estadio de la Cerámica".