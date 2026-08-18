Agua fría contra el calor: Vila-real estrena una nueva fuente refrigerada en pleno centro

El Ayuntamiento de Vila-real, con la colaboración de la empresa Facsa, trabaja en la instalación de una fuente de agua refrigerada en la plaza Major. En estos momentos se están realizando las pruebas y los análisis correspondientes para garantizar la calidad y la salubridad del agua antes de poner en funcionamiento el nuevo servicio que, de alguna manera, tiene por objetivo ayudas a la ciudadanía a combatir el incremento de las temperaturas que, en especial, se han evidenciado este verano con continuas olas de calor.

El concejal de Territorio, Emilio Obiol, explica que la plaza Major ha sido escogida por su ubicación céntrica y por la gran afluencia de personas, especialmente durante las fiestas patronales. “Esta primera instalación nos permitirá comprobar su funcionamiento y valorar la acogida entre la ciudadanía antes de extender el servicio a otros puntos de Vila-real”, avanza.

La nueva fuente se sitúa junto a la convencional que ya existe en la plaza, que se mantendrá en su emplazamiento habitual. El equipo incorpora un sistema de refrigeración para dispensar agua fría y está diseñado para que las personas usuarias puedan introducir un vaso o una botella en el espacio habilitado. El agua sale de arriba hacia abajo, por lo que no se podrá beber directamente de la fuente como en los modelos convencionales.

“El Ayuntamiento trabaja para que la fuente pueda estar disponible antes del inicio de las fiestas, pero su puesta en marcha dependerá del resultado favorable de las pruebas y del visto bueno de la Generalitat Valenciana” Emilio Obiol — Concejal de Territorio de Vila-real

Las características técnicas de la instalación y del sistema de refrigeración requieren el cumplimiento de un protocolo sanitario específico. Por este motivo, ya se han tomado las primeras muestras y se están efectuando las pruebas establecidas. Antes de poner la fuente en servicio se completará un segundo control y, una vez en funcionamiento, se mantendrán los análisis periódicos para comprobar la calidad del agua.

Pruebas previas

“El Ayuntamiento trabaja para que la fuente pueda estar disponible antes del inicio de las fiestas, pero su puesta en marcha dependerá del resultado favorable de las pruebas y del visto bueno de la Generalitat Valenciana”, asevera Obiol, quien informa que los servicios municipales estudian medidas para reforzar la protección de la instalación ante el paso de los vehículos de carga, limpieza y servicios que operan habitualmente en la céntrica ágora, con la finalidad de evitar posibles golpes o desperfectos.

Esta primera instalación forma parte de una iniciativa más amplia que prevé incorporar cuatro fuentes adicionales durante los próximos meses. Las nuevas unidades se distribuirán en diferentes puntos de Vila-real después de evaluar el funcionamiento y la experiencia de uso de la que ahora se coloca en la plaza Major.

“Con esta primera fuente podremos valorar el servicio, detectar posibles mejoras y continuar ampliando los puntos de acceso a agua refrigerada en los espacios públicos de Vila-real”, concluye el edil Obiol.