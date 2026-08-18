Vila-real aprueba el pago de otros 902.877 euros en 228 facturas a proveedores

El Ayuntamiento de Vila-real ha dado este lunes un nuevo paso para poner al día los pagos pendientes a proveedores. El pleno extraordinario y urgente ha aprobado nueve expedientes que permitirán abonar un total de 228 facturas por un importe conjunto de 902.877 euros, correspondientes tanto a obligaciones arrastradas de ejercicios anteriores como a servicios prestados durante este 2026.

Del montante total aprobado, cerca de 600.000 euros corresponden a facturas pendientes de imputar a presupuesto procedentes de ejercicios anteriores y, especialmente, del 2025. Según ha explicado el alcalde, José Benlloch, estos pagos forman parte del proceso con el que el consistorio está tratando de poner al día la deuda acumulada con proveedores. El resto, alrededor de 321.663 euros, se corresponde con gastos de este mismo ejercicio que, por distintos motivos administrativos, requieren la aprobación del pleno mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Benlloch ha defendido que este mecanismo responde a los cambios introducidos este año en las bases de ejecución del presupuesto municipal del 2026, con los que el gobierno local pretende simplificar procedimientos y evitar que vuelva a generarse una acumulación de facturas pendientes.

Los expedientes pasan ahora por el pleno

Una de las principales modificaciones afecta precisamente a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Hasta el pasado ejercicio, ha explicado el alcalde, cuando la Intervención municipal emitía un reparo sobre determinados gastos, la discrepancia podía ser resuelta directamente por Alcaldía mediante decreto, del que posteriormente se daba cuenta en sesión plenaria.

Con las nuevas bases presupuestarias, y siguiendo una recomendación de la Intervención, estos expedientes han dejado de resolverse mediante decreto de Alcaldía y pasan directamente por el pleno municipal. “No es la primera vez este año que llevamos algunos”, apunta Benlloch, quien recuerda que el nuevo procedimiento se está aplicando desde la entrada en vigor del presupuesto de 2026.

Entre los expedientes aprobados este lunes destacan 190.094 euros correspondientes al servicio de jardinería durante los meses de abril y mayo de 2026. En este caso, el reparo de la Intervención deriva de que el anterior contrato de jardinería ya ha finalizado y el nuevo todavía está en fase de adjudicación. Y, mientras se resuelve la situación, el servicio continúa prestándose por tratarse, según defiende el alcalde, de una prestación esencial que el Ayuntamiento no puede dejar de atender. La empresa anterior sigue realizando los trabajos con los precios establecidos en el contrato extinguido hasta que pueda formalizarse la nueva adjudicación.

108.000 euros para el servicio de grúa

Otro de los principales pagos de este año aprobados asciende a 108.000 euros y corresponde a las facturas de abril y mayo del servicio municipal de grúa. La situación, en este caso, ya ha quedado regularizada. El nuevo contrato salió a licitación, fue adjudicado y se formalizó el pasado 30 de junio, por lo que, según Benlloch, los pagos posteriores a esa fecha ya seguirán la tramitación ordinaria y no tendrán que regresar al pleno mediante este procedimiento.

El alcalde ha defendido que las situaciones en las que un contrato termina antes de que pueda entrar en vigor su sustituto son habituales en las administraciones públicas, debido a recursos, retrasos en las licitaciones u otras incidencias administrativas. Y citado como ejemplos otras instituciones y ayuntamientos, a la vez que rechaza las críticas del PP de Vila-real sobre la gestión económica municipal. A su juicio, la aprobación de estos expedientes demuestra precisamente que el plan de pago a proveedores está avanzando y existe una planificación para regularizar las obligaciones pendientes.

Críticas de los populares

Y es que, en una nota de prensa posterior al pleno de este lunes, el concejal popular Jaume Llorens, ha criticado que, “una vez más, estas facturas llegan acompañadas de informes desfavorables y demoledores de la Intervención Municipal, lo que evidencia la falta de control y de planificación del gobierno de PSOE y Compromís”. Es por ello que el edil del PP asegure que “Benlloch ya no puede seguir ocultando el caos absoluto de su gestión después de 15 años al frente del ayuntamiento”. “Hay empresas, autónomos y asociaciones que están cobrando ahora, dos años después, por trabajos realizados en 2024. Y lo más preocupante es que todavía quedan más de 2 millones de euros pendientes de pago a proveedores por servicios prestados al ayuntamiento en años anteriores, que ni se sabe cuándo van a poder cobrar, creando una situación que pone en riesgo la viabilidad y la supervivencia de muchas empresas y autónomos locales”, añade,

Y concluye que el hecho de "que el presupuesto municipal lleve tan solo dos meses en vigor y que se estén convocando plenos extraordinarios de manera reincidente demuestra que el gobierno de Benlloch está totalmente perdido y carece de un plan claro para la ciudad”. “Vila-real necesita un gobierno con una hoja de ruta clara, que no improvise continuamente y que sea capaz de garantizar estabilidad económica tanto a los vecinos como a las empresas locales, y eso es lo que ofrece el proyecto del Partido Popular”, añade.

El gobierno local defiende su plan de pagos

Al respecto, el alcalde Benlloch carga contra la oposición que llevan a cabo los populares, a quienes acusa de hacer “demagogia” con estas facturas y de intentar desviar la atención de la evolución del plan municipal. “En un pleno como el de hoy demostramos que cumplimos y que el plan de pago a proveedores está funcionando bien”, defiende.

Además, el munícipe vuelve a vincular parte de los problemas económicos y urbanísticos que afronta el Ayuntamiento con decisiones adoptadas durante anteriores etapas de gobierno del PP y asegura que su ejecutivo continúa trabajando para resolver lo que califica como una “herencia envenenada”.

Benlloch también incide en que la gestión de las facturas pendientes se está realizando con “responsabilidad y prudencia” y asegura que el objetivo del consistorio es defender “cada euro” de los vecinos de Vila-real y anteponer los intereses generales a cualquier otro criterio.