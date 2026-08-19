El alcalde de Vila-real quiere liquidar en un mes toda la deuda a proveedores del año 2025

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, fija para finales del próximo mes de septiembre el cierre de la liquidación de los más de ocho millones de euros que se adeudaban a los proveedores del Ayuntamiento por trabajos y servicios llevados a cabo, básicamente, a lo largo del pasado ejercicio de 2025.

El munícipe vila-realense asegura que «ahora empiezo a ver la luz» para dar por concluido uno de los principales problemas, si no el más importante, al que ha tenido que hacer frente el ejecutivo local liderado por Benlloch, al menos, en los últimos dos años.

Y es que, hasta el pasado lunes quedaban poco más de dos millones de euros por abonar, pero en el pleno extraordinario y urgente celebrado ese mismo día se dio el visto bueno al pago de 581.214 euros de facturas pendientes del año 2025.

Es más, todo apunta a que en el pleno ordinario que se celebrará el próximo 31 de agosto, previo al inicio de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, que se desarrollarán del 4 al 13 de septiembre, se dará el visto bueno a otros abonos atrasados que sumarán entre 600.000 y 800.000 euros más.

Es por ello que el propio alcalde muestra su intención de convocar una nueva sesión plenaria, probablemente sin esperar a la ordinaria de septiembre, nada más finalicen los festejos patronales «para acabar de liquidarlo todo».

El problema de los atrasos en el pago a proveedores del Ayuntamiento de Vila-real alcanzó una dimensión especialmente relevante al cierre de 2025. Según explicó posteriormente el primer edil, a 31 de diciembre el consistorio acumulaba 8,2 millones de euros en facturas pendientes de pago, una bolsa que afectaba a numerosas empresas, autónomos y profesionales que habían prestado servicios al Ayuntamiento.

Medidas de choque

La situación obligó al gobierno municipal a poner en marcha durante los primeros meses de 2026 distintas medidas para agilizar la tramitación de las facturas. Benlloch vinculó buena parte del atasco al colapso administrativo de la Oficina Presupuestaria que, durante el último trimestre del pasado año, sufrió una importante falta de personal y llegó a funcionar con recursos humanos mínimos. A ello se sumaron las dificultades presupuestarias y financieras que el consistorio había venido arrastrando durante el ejercicio.

Al respecto, Benlloch manifestó en varias ocasiones una especial preocupación por las consecuencias que esta situación tenía sobre las empresas y autónomos de Vila-real. Y llegó a situar este asunto entre los momentos más delicados de sus 15 años al frente de la Alcaldía, precisamente por el impacto directo que la demora en los pagos podía provocar en proveedores que dependían del cobro de esas facturas para mantener su actividad y atender sus propios compromisos económicos.

Tras el anuncio de un plan de choque en febrero de este año, el consistorio ha ido desbloqueando progresivamente distintas partidas para hacer frente a las obligaciones pendientes. De hecho, el alcalde ha insistido en reiteradas ocasiones en que la prioridad era liquidar la deuda y recuperar la normalidad en los plazos de pago, especialmente por el perjuicio que la situación había generado.