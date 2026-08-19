Vila-real cierra la ruta botánica y restringe el acceso al Termet por el riesgo extremo de incendios

El Ayuntamiento de Vila-real ha adoptado medidas preventivas especiales ante la activación del riesgo extremo de incendios forestales durante los días 19, 20 y 21 de agosto. Las restricciones afectan principalmente al entorno del río Millars, en el paraje del Termet y la ermita de la Virgen de Gracia, donde quedará prohibido el acceso al río durante estas tres jornadas.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que este episodio coincide con temperaturas que pueden alcanzar los 35º o 36º y con la previsión de tormentas acompañadas de aparato eléctrico. La posible caída de rayos incrementa el peligro de que se produzcan incendios en las zonas forestales.

“Vila-real tiene más de 5.000 hectáreas de término municipal, de las que 156 corresponden a terreno forestal. Estas superficies están sometidas a una normativa específica y debemos proteger especialmente el entorno del río Mijares, que es un paraje natural protegido”, ha señalado Benlloch.

Ante esta situación, queda prohibido acceder al río durante el período en que se mantenga activo el riesgo extremo de incendios. La ruta botánica permanecerá cerrada y tampoco estarán permitidos el baño, los paseos ni las actividades recreativas dentro de este entorno natural.

Lo que se salva de las restricciones

En cualquier caso, las restricciones no impiden practicar deporte en el resto de las zonas del paraje de la ermita que quedan fuera del espacio afectado. Asimismo, las actividades culturales programadas en la plaza del Pastoret tampoco se suspenderán, ya que se trata de propuestas limitadas, localizadas y controladas. Y permanecerá abierta la piscina de verano, como confirma a Mediterráneo el concejal de Deportes, Xus Madrigal.

Al respecto, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial para velar por el cumplimiento de las normas y detectar cualquier posible incidencia. A la presencia de la Policía Local se sumará la labor de la Unidad de Drones, que efectuarán vuelos de vigilancia sobre el entorno para reforzar el control de las zonas forestales y advertir con rapidez de cualquier situación de riesgo.

“Adoptamos estas medidas para evitar incendios inesperados y tener que activar los servicios de emergencia. Debemos proteger nuestro patrimonio natural, pero, sobre todo, evitar situaciones que puedan poner en peligro la vida de las personas”, remarca el alcalde.

Benlloch ha apelado a la responsabilidad y la colaboración de la ciudadanía durante los tres días en los que estará vigente el riesgo extremo. “Cumplir las normas es fundamental. Pedimos a todas las personas que nos ayuden a trabajar por una Vila-real más segura”, concluye.