Chef Bosquet, fenómeno en redes con casi 3 millones de seguidores, será pregonero de las fiestas de Vila-real

Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, será el pregonero de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real. El popular cocinero vila-realense, que cuenta con cerca de tres millones de seguidores en Instagram, será el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a las celebraciones el próximo viernes 4 de septiembre.

El acto de entrega de la llave de la fiesta y el pregón tendrá lugar al mediodía desde el balcón de la Fundación Caixa Rural Vila-real. Será el inicio de unas fiestas patronales que se prolongarán hasta el domingo 13 de septiembre.

Con la elección de Chef Bosquet como pregonero de Vila-real, el Ayuntamiento quiere reconocer la trayectoria de un vecino que ha conseguido convertir su pasión por la cocina saludable en una profesión con una enorme proyección, sin perder el vínculo con su ciudad.

Bosquet se ha convertido en uno de los divulgadores gastronómicos más populares de España en redes sociales. En su perfil de Instagram reúne a casi tres millones de seguidores, entre los que comparte recetas, consejos relacionados con la alimentación saludable y contenidos vinculados a un estilo de vida activo.

De bombero y triatleta a referente de la cocina saludable

Nacido en Vila-real en 1985, Roberto Bosquet es cocinero, bombero y triatleta. Su relación con la cocina comenzó mientras preparaba las oposiciones para convertirse en bombero, cuando empezó a buscar una alimentación que le ayudara a mejorar su rendimiento físico sin tener que renunciar al sabor.

Lo que comenzó como una afición acabó convirtiéndose con los años en una carrera profesional basada en los alimentos reales, las recetas saludables y una cocina sencilla y accesible para todo tipo de públicos.

Su trayectoria incluye participaciones en programas de televisión, la publicación de varios libros de cocina y formación en Le Cordon Bleu Madrid. También ha participado en proyectos gastronómicos como Naked & Sated, además de desarrollar distintas iniciativas relacionadas con la divulgación de hábitos saludables.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha destacado tanto la trayectoria profesional de Bosquet como los valores que representa. El primer edil lo ha señalado como un ejemplo de “esfuerzo, constancia y superación” y ha valorado que haya conseguido desarrollar una carrera de éxito manteniendo sus raíces en Vila-real.

Benlloch también ha incidido en la importancia de que una ciudad que apuesta por la salud y el deporte cuente con referentes capaces de transmitir que comer bien, disfrutar de la cocina y cuidarse pueden ir de la mano.

Chef Bosquet: “Es un orgullo enorme ser el pregonero de las fiestas de mi ciudad”

El propio Roberto Bosquet ha agradecido al Ayuntamiento de Vila-real la confianza depositada en él y ha mostrado su ilusión por protagonizar uno de los actos más simbólicos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026.

“Es un orgullo enorme ser el pregonero de las fiestas de mi ciudad”, ha asegurado el chef, que ha remarcado el significado especial que tiene para él participar de esta manera en las celebraciones patronales.

“Vila-real es mi casa y poder representar a la ciudad en un momento tan especial, en el que las familias, los amigos y toda la ciudadanía se reúnen para celebrar las fiestas, es una responsabilidad que asumo con mucha ilusión y cariño”, ha señalado.

Además de su faceta gastronómica y deportiva, Bosquet también ha participado en iniciativas solidarias y causas sociales, entre ellas acciones de ayuda relacionadas con la emergencia provocada por la DANA.

Con su nombramiento como pregonero, Vila-real reconoce una trayectoria ligada al esfuerzo, la gastronomía saludable, el deporte y la solidaridad. Chef Bosquet será así uno de los grandes protagonistas del arranque de las fiestas de Gràcia de 2026, llevando al balcón de Caixa Rural el mensaje con el que comenzarán oficialmente diez días de celebraciones en la ciudad.