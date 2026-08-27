Crece el frente para evitar que la Conselleria de Servicios Sociales consume el traslado a Onda del Punto de Encuentro Familiar de Vila-real

La iniciativa para que el Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEF) que funciona en Vila-real se mantenga en la ciudad y no sea trasladado a Onda, como prevé la nueva configuración territorial del servicio aprobada por la Generalitat Valenciana, continúa sumando apoyos. A la oposición expresada desde el Ayuntamiento y el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón se han añadido ahora otras entidades sociales y universitarias vinculadas a la protección de la infancia.

La Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València (UPV), la asociación de personas con discapacidad Acudim y el Grup de Dones de Vila-real han hecho público su respaldo a la continuidad de un recurso que sirve como espacio neutral para facilitar la relación de niños y niñas con sus progenitores en situaciones familiares conflictivas.

El posicionamiento de estas entidades refuerza la reivindicación iniciada por el consistorio nada más conocerse la resolución autonómica, publicada en el DOGV a finales del pasado mes de julio.

También el Colegio de Abogados de Castellón se ha posicionado al respecto, reclamando que el nuevo Punto de Encuentro proyectado en Onda sirva para ampliar la red existente en la provincia de Castellón y no para sustituir el servicio de Vila-real, al que son derivados usuarios de los partidos judiciales de Vila-real y Nules.

Más voces

Una de las voces más contundentes ha sido la de Acudim. La entidad considera que sería «una temeridad dejar a más de 70 familias sin este espacio de construcción de paz, apoyo y acompañamiento», y recuerda que el PEF constituye «un recurso especialmente necesario para mujeres con discapacidad y sus familias».

Además, desde Acudim advierten que el traslado a Onda introduciría nuevas barreras para personas con discapacidad, movilidad reducida u otras necesidades específicas de apoyo. Los aproximadamente 15 kilómetros que separan ambas poblaciones pueden convertirse, según la entidad, «en una dificultad real por los desplazamientos, el transporte público, el tiempo de trayecto o la necesidad de acudir acompañadas».

El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, agradece los respaldos recibidos y considera que evidencian que existe «una preocupación real» por una decisión que afecta a un servicio «necesario, próximo y accesible».

En el caso de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV, su posicionamiento no solo pasa por conservar el PEF de Vila-real, sino también por incrementar la red de este tipo de recursos en la provincia. Mientras, el Grup de Dones defiende la permanencia del servicio por su papel como «espacio seguro para mujeres y sus hijos e hijas». Y el Colegio de Abogados coincide en que la apertura de un centro en Onda sería positiva, siempre que suponga sumar capacidad y no eliminar un recurso ya consolidado.

El concejal Marín sostiene que la coincidencia entre entidades sociales, profesionales y ciudadanía demuestra que el funcionamiento del PEF «no se puede valorar únicamente desde un despacho o sobre un mapa». El Ayuntamiento insiste en que su posición no supone rechazar la creación de nuevos puntos de encuentro, sino evitar que ese crecimiento se haga a costa de Vila-real.

Al pleno ordinario

Tal es la necesidad de lograr un amplio consenso para evitar que Vila-real pierda este recurso que al pleno ordinario de este mes de agosto, que se celebrará el próximo lunes, se suma una propuesta de alcaldía encaminada a contar con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el consistorio (PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox, además de los dos concejales no adscritos) para hacer llegar una reclamación, a poder ser unánime, a la Generalitat.

Por otro lado, la polémica mantiene abierto otro frente. El consistorio solicitó formalmente hace unas semanas a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia acceso y copia íntegra del expediente administrativo en el que se fundamenta el traslado. Según el Ayuntamiento, la Generalitat todavía no ha contestado ni ha facilitado la documentación.

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«Queremos conocer los motivos de la decisión, pero mientras esperamos una respuesta seguiremos defendiendo la necesidad de que el Punto de Encuentro Familiar se mantenga en Vila-real».