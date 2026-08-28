Vila-real refuerza durante el verano el respiro de familias con menores con necesidades educativas especiales
La iniciativa se ha desarrollado del 22 al 28 de agosto en las instalaciones del Colegio de Educación Especial La Panderola
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, han visitado este viernes, con motivo de la clausura del Respiro de Verano, esta iniciativa que la Fundació Caixa Rural Vila-real ha desarrollado durante las vacaciones escolares en las instalaciones del colegio La Panderola. La visita ha contado también con la presencia de la secretaria general de la Fundación Caixa Rural Vila-real, Maria Dolores Parra.
La Fundació Caixa Rural Vila-real amplía así su programa de respiros familiares, una iniciativa que se desarrolla a lo largo del año y que tiene como objetivo facilitar la conciliación familiar y ofrecer un espacio de atención especializada a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Este año, la entidad ha incorporado el periodo estival al programa, con cinco turnos entre el 22 de junio y el 28 de agosto.
Inicialmente, estaba previsto ofrecer 10 plazas por turno, en la misma línea del servicio que se presta habitualmente los sábados, pero la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real, a través de su convenio nominativo con la entidad, ha permitido reforzar el programa y ampliar la capacidad hasta una media de 20 participantes por quincena.
El respiro familiar se amplía en Vila-real para llegar a más niños con necesidades especiales este verano
De este modo, la alianza entre el Ayuntamiento y la Fundació Caixa Rural ha permitido ampliar el alcance de un servicio especialmente importante durante las vacaciones escolares, cuando las familias pueden encontrar más dificultades para compatibilizar sus responsabilidades familiares y laborales con las necesidades de atención de sus hijos e hijas.
Valiosa colaboración
El alcalde, José Benlloch, ha puesto en valor esta colaboración y ha destacado que “esta iniciativa es una muestra de la apuesta del equipo de gobierno para que el dinero público vaya a aquello que es importante: a las personas”. En este sentido, ha agradecido a la Fundació Caixa Rural su implicación y su capacidad para dar respuesta a una necesidad planteada por las familias.
“Esta iniciativa es una muestra de la apuesta del equipo de gobierno para que el dinero público vaya a aquello que es importante: a las personas”
Por su parte, la secretaria general de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Maria Dolores Parra, ha señalado que “las familias necesitaban ampliar este servicio. Ha sido un éxito y esperamos que podamos celebrarlo también en Navidad”, en referencia a la voluntad de dar continuidad al programa durante otros periodos de vacaciones escolares.
La responsable de XiCaEs y del programa de Respiro, Pilar Rubert, ha explicado que los niños y niñas “han disfrutado mucho” de las actividades y que las familias participantes han trasladado a la organización su agradecimiento por el servicio. Rubert ha destacado también la implicación del equipo de monitores: “Estamos muy satisfechos y orgullosos del trabajo realizado”.
Con la clausura de este primer Respiro de verano ampliado, la Fundació Caixa Rural Vila-real y el Ayuntamiento refuerzan su colaboración en el ámbito de los servicios dirigidos a las personas con necesidades educativas especiales y sus familias, con la voluntad de continuar dando respuesta a las necesidades detectadas y consolidar este recurso en próximos períodos de vacaciones.
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