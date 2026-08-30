Cultura en el Termet
El Museu Etnològic de Vila-real atrae a 250 personas en las visitas de verano
Un nuevo recorrido teatralizado ha despedido este fin de semana la iniciativa de Museos
El Museu Etnològic del Termet de Vila-real ha puesto punto final este fin de semana a una de las propuestas destinadas este verano a redescubrir el patrimonio local. Una última visita teatralizada ha cerrado un ciclo que, en el marco de la programación de Viu l’Estiu al Termet, ha combinado divulgación, historia y entretenimiento y que deja un balance que ronda la cifra de los 250 participantes. Una respuesta que confirma el interés por un espacio que alberga una importante colección de objetos arqueológicos y etnológicos.
La programación ha incluido visitas guiadas a cargo de Arqueocas. Durante los recorridos, los asistentes han podido conocer especialmente la colección cerámica del museo, con piezas que abarcan desde el Calcolítico hasta la época contemporánea, además de loza, porcelana y azulejos procedentes de Onda y l’Alcora.
A esta vertiente más divulgativa se ha sumado el formato teatralizado, que convierte la visita en una experiencia participativa. La propuesta de Paraules d’Aire juega con personajes y objetos del museo para recrear escenas de la vida cotidiana de otras épocas, sumando elementos de la cultura local, como la música tradicional.
Precisamente este formato ha sido el encargado de despedir este fin de semana el ciclo estival, poniendo el broche a unas semanas en las que el Museu Etnològic ha reforzado su presencia dentro de la oferta cultural del Termet. Durante julio y agosto Viu l’Estiu al Termet ha sumado propuestas de música, teatro, actividades familiares y patrimonio.
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