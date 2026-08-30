Las paellas de Vila-real cambian de día: así será la gran jornada de las peñas

Las peñas volverán a ejercer como uno de los grandes motores de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, que se desarrollarán del 4 al 13 de septiembre. La Comissió de Penyes llega a los festejos de septiembre con 101 colectivos asociados y cuatro grandes acontecimientos bajo su responsabilidad que, en conjunto, movilizarán a cerca de 6.000 personas vinculadas a este colectivo. Y lo hará, además, introduciendo un cambio de calendario en una de las citas con mayor poder de convocatoria, además de otras modificaciones de modelo en otras citas.

Y es que el tradicional concurso de paellas vuelve a trasladarse al segundo sábado de fiestas, siguiendo la fórmula que ya se ensayó, por una cuestión de cambios programáticos generales, con buena acogida durante los festejos de Sant Pasqual del pasado mes de mayo. De esta forma, la Comissió concentra una de sus jornadas más potentes en la recta final de las celebraciones, ya que ese mismo día también saldrán al recinto de la vila los dos toros financiados por la organización de peñistas.

Nueva edición

El movimiento supone un cambio respecto a las fiestas de septiembre del 2025. Entonces, el tradicional concurso se celebró, como era habitual hasta entonces, al mediodía del primer sábado, 6 de septiembre, con su 89ª edición y en la avenida de la Murà. Se trata de una cita que figura entre los grandes eventos de la Comissió, con una previsión de participación para los próximos festejos de la Mare de Déu de Gràcia que se acerca a las 2.000 personas, lo que corrobora la aceptación del cambio, por cuanto esta cifra supera en 600 a los participantes del pasado ejercicio.

No será, sin embargo, el único acto multitudinario. La Nit de Penyes, con el tradicional guiso de tombet de bou mantiene su condición de gigante dentro del programa, con cifras próximas a los 3.000 asistentes, lo que lo consolida como uno de los grandes encuentros colectivos de la semana.

La otra gran apuesta será la Nit de Disfresses, que el pasado septiembre recuperó protagonismo dentro del calendario festivo de septiembre, después de años sin celebrarse con este formato. Así, en el 2025 la Comissió y la Junta de Festes articularon una jornada que arrancó con la concentración de peñas disfrazadas en la plaza Major, continuó con pasacalle de charangas y cena de pa i porta y terminó con música en directo.

Para este año, la previsión se sitúa en torno al millar de personas, reforzando la intención de mantener una cita que recupera una de las vertientes más desenfadadas y participativas de las fiestas.

Ofrenda a la patrona

El cuarto gran pilar será la ofrenda a la Mare de Déu de Gràcia, que también estrenó algunos cambios el pasado año con el objetivo de ganar participación y que se celebra inmediatamente después de la tradicional baixà de la patrona, integrándose así en el gran arranque sentimental de las fiestas.

Las modificaciones que se afianzan en esta edición de las celebraciones patronales de septiembre se traducen en un menor tiempo de espera de los peñistas para depositar las flores a la particular moreneta vila-realense, partiendo desde la plaza Major hacia la iglesia arciprestal y pasando por las calles Major, Bayarri y Sant Roc, después de la recepción de la imagen frente al convento de los carmelitas y su llegada al templo.

La presencia de la Comissió tendrá asimismo una vertiente taurina. Los peñistas financiarán dos de los toros que se exhibirán durante las fiestas de septiembre, ambos previstos precisamente para el segundo sábado. La coincidencia con el concurso de paellas convierte esa jornada en uno de los días con mayor peso de las peñas dentro del programa.

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Cabe destacar que en esta última jornada taurina de la Mare de Déu de Gràcia se exhibirán tres astados y los dos últimos serán los patrocinados por las peñas de Vila-real. Además, en el caso del tercero en embolarse por la noche será la reina del 2026, Berta Beteta, la encargada de prender fuego a las bolas del último cerril de los festejos patronales de septiembre.