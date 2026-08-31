Reparan un colector de la depuradora mancomunada de Vila-real con una inversión de 520.000 euros

La reparación definitiva del colector general de la depuradora mancomunada de Vila-real-OndaBetxíLes Alqueries que se rompió hace poco más de un año a su paso por el barranco de Ràtils da un nuevo paso y, en principio, definitivo. La actuación para reparar la tubería ha sido adjudicada a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) por 519.724 euros (IVA incluido), frente a un presupuesto de licitación de 587.259 euros. La oferta ganadora supone así una rebaja de alrededor de 67.500 euros, un 11,5%, sobre el importe de salida.

Las obras permitirán poner solución definitiva a un problema que se arrastra desde el 25 de junio del 2025, cuando se detectó una rotura en el ramal C del colector general de la EDAR mancomunada a su paso por el barranco, provocando un vertido de las aguas residuales que transportaba la conducción. Apenas dos días después se puso en servicio un baipás provisional de emergencia para evitar los vertidos al cauce.

La Entitat de Sanejament d’Aigües (EPSAR) declaró entonces de emergencia la reparación y encargó ya aquellas primeras obras a Facsa. Los trabajos arrancaron el 31 de julio de 2025 con una previsión inicial de cuatro meses, pero durante su ejecución apareció un problema añadido que obligó a replantear la solución. El 13 de noviembre una de las dos pilas que sostenían el colector cedió estructuralmente y se inclinó hacia uno de los márgenes del barranco.

El incidente obligó a efectuar nuevos estudios geotécnicos y estructurales. Entre noviembre de 2025 y los primeros meses de este año se realizaron sondeos, ensayos del terreno y cálculos para diseñar una nueva pasarela de sustentación de la tubería y su cimentación mediante micropilotes. Finalmente, en abril se recibió la memoria valorada que sirve de base para la actuación adjudicada.

Solución temporal

Mientras tanto, el colector continúa funcionando mediante el sistema provisional. La propia documentación de la EPSAR advierte de que esta solución tiene un carácter estrictamente temporal y señala como principales amenazas un eventual fallo del baipás que vuelva a provocar vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico, problemas para la seguridad vial en caso de rotura y posibles afecciones a otras infraestructuras urbanas próximas.

De ahí que el organismo autonómico considere «imprescindible» acometer con urgencia la reposición definitiva del colector. El objetivo es recuperar su funcionamiento por gravedad y situar los apoyos estructurales fuera del cauce del barranco, eliminando una situación provisional que la administración considera que no ofrece las suficientes garantías.

La actuación dispone de un plazo de ejecución de ocho meses, dos más de los inicialmente contemplados en la memoria valorada. La ampliación pretende absorber posibles retrasos en el suministro de la cercha metálica necesaria para la nueva estructura y una eventual reducción del ritmo de los trabajos durante los meses de verano.

Con esta intervención se pretende cerrar por completo una incidencia que comenzó con la rotura del colector en junio del 2025, que se complicó meses después y que la EPSAR considera «inaplazable para evitar más vertidos.