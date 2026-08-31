Vila-real agota en apenas 20 minutos los primeros 370 tíquets para la Trobada d'Allioli

La Trobada d'Elaboració d'Allioli de Vila-real ha vuelto a demostrar su enorme tirón, incluso antes del inicio de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. Los cerca de 370 tíquets disponibles este lunes por la mañana se han agotado en poco más de 20 minutos, después de que las primeras personas interesadas comenzaran a guardar cola en la Casa de la Festa antes incluso de las 7.00 horas.

El reparto estaba previsto a partir de las 10.00, pero desde mucho antes ya había vecinos esperando para garantizarse la participación en este peculiar encuentro, que se celebrará el próximo lunes 7 de septiembre a las 18.30 horas en la plaza Major, como antesala de una de las noches más emblemáticas del calendario festivo vila-realense: la Nit de la Xulla, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. En total, la organización anunció 750 tíquets para esta edición.

La elevada demanda ha hecho que las existencias reservadas para el turno de mañana volaran prácticamente nada más comenzar el reparto. Sin embargo, quienes no hayan conseguido tíquets tendrán una segunda oportunidad esta misma tarde.

Segunda tanda a las 18.00 horas

A partir de las 18.00 horas, la Fundació Caixa Rural Vila-real, situada en la plaza de la Vila, repartirá la segunda tanda de participaciones hasta agotar existencias. Cada persona podrá obtener un máximo de dos, con un donativo de 3 euros. La recaudación de esta edición se destinará a Apesovil, la Asociación de Personas Sordas de Vila-real, entidad que trabaja por la inclusión de las personas con problemas auditivos y que ya ha colaborado con las fiestas patronales mediante la interpretación en lengua de signos de algunos conciertos.

La respuesta de este lunes confirma la expectación que despierta una actividad que reúne gastronomía, tradición y solidaridad. En la anterior Trobada, celebrada durante las fiestas de mayo, la iniciativa consiguió recaudar 2.619 euros para JuCar. También entonces los tíquets, igualmente con un donativo de tres euros, se agotaron en pocos minutos.

La cita del 7 de septiembre tendrá además un reconocimiento especial. Antes de comenzar la elaboración del allioli, la Fundació Caixa Rural Vila-real recibirá el Morter Fester de l'Any 2026, distinción con la que el Ayuntamiento reconoce su implicación en la organización y consolidación de esta actividad.

Después llegará el momento de coger mortero y maza y preparar el allioli en plena plaza Major, antes de que las brasas y la tradicional Xulla tomen las calles de Vila-real.