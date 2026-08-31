Vila-real aprueba la cesión a la Generalitat de 80.000 metros cuadrados para impulsar la formación e innovación agraria

El pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado este lunes la cesión a la Generalitat Valenciana de una parcela municipal de 80.000 metros cuadrados y valorada en 3,1 millones de euros destinada a servicios de ensayo, formación e innovación agraria, en la actual Estación Experimental Agraria ubicada junto a la carretera de Onda y la AP-7. La sesión ha dado también luz verde al pago de 1,52 millones de euros en 141 facturas a proveedores, a una propuesta de solidaridad con Ceuta y a los dos festivos locales de 2027, que serán el 5 de abril, Sant Vicent, y el 17 de mayo, Sant Pasqual.

Uno de los puntos más destacados de la sesión plenaria ha sido la aprobación, por unanimidad, de la cesión o mutación demanial externa de unos terrenos municipales situados en el entorno del Centro de Capacitación Agraria, que pasarán a disposición de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para el desarrollo de servicios vinculados al ensayo agrario y la formación.

Imagen del pleno ordinario de agosto celebrado este lunes por la corporación municipal de Vila-real. / Mediterráneo

El alcalde, José Benlloch, ha destacado la relevancia de una operación que permitirá poner en valor un espacio ligado desde hace décadas a la actividad agrícola. El primer edil ha señalado que el centro, referente desde los años 60 y 70 en formación y experimentación, resulta «fundamental para el desarrollo agroalimentario de Vila-real y de toda la provincia».

A su vez, ha aprovechado para explicar que el consistorio llevaba años trabajando para resolver la situación generada por el desarrollo urbanístico de este entorno. «Hemos intentado buscar una solución durante mucho tiempo y hoy damos un paso importante: cedemos un patrimonio municipal valorado en 3,1 millones de euros para que pueda desarrollarse un proyecto tractor para la agricultura», ha señalado.

Un proyecto de unos cuatro millones

El alcalde ha recordado además las necesidades de reforma que presenta actualmente el Centro de Capacitación Agraria y ha valorado el proyecto presentado por la Generalitat el pasado 27 de julio, que prevé la reconstrucción del edificio, la creación de nuevas naves agrícolas y actuaciones de mejora en el entorno. Con todo, el primer edil ha hecho referencia a que, "aunque no esperamos nada de este Consell del PP", la Generalitat cuenta con una parcela de uso industrial de unos 27.000 metros cuadrados en la misma zona, con un valor de 2 millones de euros, de manera que ha insinuado que podría cederla al consistorio la Administración autonómica, "mostrando la lealtad que demuestra Vila-real" al ceder los 80.000 metros cuadrados de su propiedad.

La Generalitat ya ha iniciado las obras para mejorar la Estación Experimental Agraria ubicada en Vila-real. / Toni Losas

La actuación contaría con alrededor de cuatro millones de euros, procedentes de recursos de la Generalitat y ayudas europeas.

La vicealcaldesa, Maria Fajardo, ha destacado especialmente la vertiente de futuro del proyecto. «Apostar por la agricultura es apostar también por la formación, la innovación y la capacidad de generar oportunidades y empleo en nuestro territorio», ha afirmado.

Los festivos locales para el 2027 El pleno ordinario de agosto de la corporación municipal de Vila-real ha aprobado, también por unanimidad, los dos festivos locales que regirán en la ciudad para el próximo año del 2027. En concreto, se decretan como festivos el lunes, 5 de abril (conocido popularmente en el municipio como el Segon Dilluns de Pasqua o Dilluns de Sant Vicent) y el también lunes, 17 de mayo, festividad del patrón, Sant Pasqual. Habitualmente, Vila-real fija el 26 de diciembre (Segon Dia de Nadal o Dia de Sant Esteve) como festivo local, pero el hecho de que esa jornada caiga en domingo ha llevado al consistorio a trasladar el festivo al 5 de abril.

Fajardo ha defendido la necesidad de preservar la tradición agraria de Vila-real, pero dotándola al mismo tiempo de herramientas que permitan responder a los nuevos retos del sector. También ha recordado la colaboración que mantienen el Ayuntamiento y el Centro de Capacitación Agraria, donde desde 2017 se han desarrollado talleres de empleo relacionados con la agricultura y los trabajos forestales, con 140 alumnos formados en los talleres agrícolas.

Otros 1,52 millones para proveedores

Otro de los asuntos económicos abordados en el pleno ha sido el pago de 141 facturas de proveedores por un importe global de 1.520.953 euros.

Una de estas facturas corresponde al ejercicio de 2026 y asciende a 207.706 euros, mientras que las otras 140 pertenecen a ejercicios anteriores y suman 1.313.247 euros.

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha explicado que los pagos se efectuarán a lo largo de esta semana. De la cantidad aprobada, 903.048 euros corresponden al grueso de los aproximadamente ocho millones de euros que estaban pendientes de pago.

Tras esta nueva operación quedarán, según los datos municipales, alrededor de 1,7 millones de euros pendientes, que el Ayuntamiento prevé abonar antes de que termine septiembre.

Solidaridad con Ceuta

La corporación ha aprobado asimismo una propuesta de Alcaldía de solidaridad con Ceuta y en defensa de la convivencia, los derechos humanos y la solidaridad entre territorios.

El acuerdo, al que únicamente se ha opuesto Vox, expresa el apoyo de Vila-real a la ciudad autónoma y reconoce especialmente la labor de los servicios públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales, profesionales y voluntarios implicados en la atención a la población y en la recuperación de la normalidad.

El texto reclama igualmente una respuesta coordinada del Gobierno de España, la Unión Europea y el conjunto de las administraciones públicas, basada en los principios de solidaridad y responsabilidad compartida. Al mismo tiempo, defiende la legalidad, la protección de las fronteras, una gestión ordenada de los flujos migratorios y el respeto a los derechos humanos.

La propuesta rechaza además cualquier utilización de estas situaciones para fomentar el racismo, la xenofobia, los discursos de odio o la confrontación partidista, y defiende que ningún territorio tenga que afrontar en solitario circunstancias excepcionales que exigen una respuesta conjunta.