Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos

Miércoles 2 de septiembre

📖 10.00 horas. Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas en el Gran Casino, hasta las 13.00 horas.

🔨 10.00 horas. Comienzo del montaje de cadafals.

📖 17.00 horas. Nuevo reparto del programa de fiestas por la reina y las damas en el Gran Casino, hasta las 19.00 horas.

Jueves 3 de septiembre

📖 10.00 horas. Reparto del programa de fiestas en el Gran Casino, hasta las 13.00 horas.

📖 16.00 horas. Segundo turno de reparto del programa en el Gran Casino, hasta las 17.30 horas.

🖼️ 18.00 horas. Inauguración en el Convent, espai d’art, de la exposición de pintura de Pascual Cándido «Escenografies per a la mirada. Una visió retrospectiva», que permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre.

📸 18.00 horas. Inauguración en la Casa de l’Oli de «El món del parany», 33.ª Muestra de fotografía y utensilios tradicionales del parany, abierta hasta el 13 de septiembre.

🦅 18.00 horas. Apertura en la Comunitat de Regants de la exposición «Rapinyaires», con fotografías de Toni Fullera, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

🎨 18.00 horas. Apertura de las exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con obras de Miguel Carda y Francisca Poyatos y la galería de retratos «La nostra història a través de les mirades».

Viernes 4 de septiembre

🔑 12.00 horas. Entrega de la Clau de la Festa y Crida a la Festa desde el balcón de Caixa Rural Vila-real, en la plaza de la Vila. La Crida correrá a cargo del cocinero vila-realense y conocido creador de contenido Roberto Bosquet, Chef Bosquet.

🔔 13.00 horas. Apertura oficial de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes.

🍔 13.15 horas. Inauguración de la zona de food trucks del jardín de Jaume I por la reina y las damas de 2026, el alcalde y la corporación municipal.

🎧 13.45 horas. Inauguración del Recinto de la Marcha, en la avenida de Europa.

🎶 17.00 horas. Actuación del grupo Vudú en la calle Pare Molina, 11, esquina con Sant Miquel.

🎧 18.00 horas. Tardeo por el décimo aniversario de la Penya Garbell, en Zumalacárregui, 11, con DJ Kike GB.

🎵 18.00 horas. I Tardeo Remember de la Penya Xelusca, en Cervantes, 7, con Toni Rico, Pascual Roca y Alberto.

🙏 18.00 horas. Salida de la imagen de la Mare de Déu de Gràcia desde la ermita.

♻️ 18.00 horas. Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y las calles de los alrededores, hasta las 20.00 horas.

⛪ 18.15 horas. Salida desde la iglesia arciprestal de la comitiva oficial para recibir a la Mare de Déu de Gràcia.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con sesión en directo de DJ Santa Fe.

🌹 19.00 horas. Recepción de la Mare de Déu de Gràcia ante el colegio Virgen del Carmen, con traca tradicional y suelta de palomas. A continuación, procesión hasta la iglesia arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción.

🎸 19.00 horas. Balcotardeo Beer & Music en Zumalacárregui, 14, con la actuación del grupo Resurrección.

💃 19.00 horas. Rumba Sierra + DJ Adry Bass en la calle Zumalacárregui.

🎧 19.30 horas. Samfaina Fest 2.0, en Sant Vicent, 15, con DJ Palmito, Ele DJ y Pit & Rix.

💐 19.45 horas. Concentración en la plaza Major para la ofrenda de flores a la Mare de Déu de Gràcia, con recorrido hasta la iglesia arciprestal.

🎶 20.00 horas. Concierto del dúo Yotoco Son en la plaza Aliaga, 12, según figura en el programa.

🍽️ 21.00 horas. Cena de sobaquillo en la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y, a continuación, baile.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta del Grup de Dones de Vila-real en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Sábado 5 de septiembre

🎧 00.00 horas. Reggaeton Fest con DJ Adry Bass y DJ Monty en Cervantes, 7.

🎤 00.00 horas. Concierto de Bustamante en la plaza Major, con Riera como telonero.

🎧 00.00 horas. Vila-real DJ Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 10.00 horas. Encierro de toros cerriles de la ganadería La Campana por el recinto de la vila hasta el corro y, a continuación, exhibición de uno de los toros en la zona de cadafals.

👧 12.00 horas. Pasacalle infantil Insectes, de Xarop Teatre, por las calles peatonales del centro.

🙏 12.00 horas. Paso solidario del manto de la Virgen en la iglesia Arciprestal, con recogida de alimentos y productos de primera necesidad para Cáritas Interparroquial.

🍹 12.45 horas. Vermut solidario por el 20.º aniversario de El Garbonet en la calle Betxí, en beneficio del equipo EDI del Vila-real Bàsquet Club.

🎺 13.00 horas. Pasacalle por las calles del centro con la charanga Vakalenta.

🙏 15.30 horas. Novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal, que continuará diariamente hasta el domingo 13.

🎧 17.00 horas. Remember de las tascas con Vicente Añó y Micky Rubert en Pare Molina, 11.

🍹 17.00 horas. Tardeo bandolero con degustación de mojitos y actuación de F5 DJ en Solades, 12.

🎧 17.30 horas. IV Carinyena Fest con DJ Alex Marchal en Carinyena, 2.

🎺 18.00 horas. Pasacalle de la Penya Fem Festa con la charanga Els que faltaven.

🎧 18.00 horas. Tardeo con DJ Jesús Resident en Salvador, 60.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con tres toros del encierro de La Campana. A continuación, toro embolado en el cruce de Molí, Betxí y Raval del Carme.

🎶 18.30 horas. Concierto de Rumba Sound en la zona de food trucks del jardín de Jaume I.

🎸 19.00 horas. Actuación de Quimbala en Hospital, 20, con motivo del 25.º aniversario de la Penya El Bequelló.

🙏 19.00 horas. Primer día de novena a la Mare de Déu de Gràcia y misa en la iglesia arciprestal.

💃 19.00 horas. Muestra de danza tradicional en la plaza Major organizada por el Grup de Danses El Raval, con Aires de Moral de Calatrava.

🍽️ 20.00 horas. Cena de sobaquillo y posterior baile en la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina.

🐂 23.30 horas. Toros embolados con los astados exhibidos durante la tarde.

☕ 23.30 horas. XXXVI Carajillada popular de la Penya El Sifó, con elaboración tradicional de carajillo y discomóvil.

🎸 23.30 horas. Boicot Fest II en Bisbe Rocamora, 33, con la actuación de Bandalay.

Domingo 6 de septiembre

🎧 00.00 horas. TRVC Fest en la calle Ecce Homo.

🎸 00.00 horas. Actuación del grupo Five en Pietat, 20.

🎤 00.00 horas. Despistaos en la plaza Major, con Sao como telonero.

🎧 00.00 horas. Summer Festival en el Recinto de la Marcha.

🎺 08.00 horas. Diana por las calles de Vila-real a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull.

🎯 09.00 horas. XXVIII Trofeo Mare de Déu de Gràcia de petanca en el parque del Sauce Llorón.

🏑 09.00 horas. Torneo de hockey Vila Cup 26 en el pabellón Melilla.

🚗 10.00 horas. XXVI Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos en el parque de la Mayorazga.

🍖 11.00 horas. II Jornada de corte de jamón solidario Mare de Déu de Gràcia 2026 en la plaza Colom.

👶 12.00 horas. VI Concentración de niños y niñas nacidos en Vila-real en 2025 y 2026, en la plaza Major.

🚗 12.30 horas. Entrega de premios de la XXVI Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos y posterior desfile por las calles de Vila-real.

🎆 14.00 horas. Mascletà en el parque de la Panderola a cargo de Pirotecnia Turís.

🎳 16.00 horas. Campeonato de España Liga Iberdrola de bolo andaluz, ligas absolutas masculina y femenina, en la avenida de Europa.

🔔 17.30 horas. Concierto de carillón en la basílica de Sant Pasqual, interpretado por Augusto Belau.

🙏 18.00 horas. Novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

⛪ 18.00 horas. Traslado de la imagen de Sant Pasqual desde su basílica hasta la iglesia arciprestal.

⛪ 18.30 horas. Misa solemne en honor a la Mare de Déu de Gràcia, con el Cor Ciutat de Vila-real. A continuación, procesión por las calles Sant Roc, Bayarri, Major Sant Jaume, plaza de la Vila, plaza Major, Major Sant Doménec, Zumalacárregui y Sant Antoni.

🎭 23.00 horas. Musical Chronos en la calle Cardenal Tarancón.

Lunes 7 de septiembre

🎧 00.00 horas. Dembow Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada de vacas y toros y prueba en la zona de cadafals a cargo de la ganadería Sergio Rua.

🖼️ 17.00 horas. En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «La fiesta a través de sus portadas», que permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre.

👧 18.00 horas. Jornada de puertas abiertas en el corro y II Concurso infantil de dibujo taurino.

🐂 18.05 horas. Taller infantil para aprender a preparar el material necesario para embolar.

🏆 18.15 horas. Entrega en la plaza Major del premio Morter de l'Any 2026 a Caixa Rural Vila-real.

🧄 18.30 horas. XII Elaboración de allioli antes de la Xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial, en la plaza Major.

🐂 19.00 horas. Encierro infantil con carretones, capeas, concurso de recortes y regalos en la zona de cadafals.

🙏 19.00 horas. Novena y misa a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🍖 20.00 horas. Cena de xulla de sobaquillo en la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. A las 22.00 horas, baile.

🎺 20.00 horas. Comienzo de la animación de la Nit de la Xulla, con charangas de Vila-real recorriendo las calles y acompañando a las peñas y al vecindario.

🍖 21.00 horas. Cena de xulla de sobaquillo en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior baile.

🔥 21.30 horas. Xulla tradicional por las calles de Vila-real, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Martes 8 de septiembre

💦 00.00 horas. Fiesta de la espuma con discomóvil en Exèrcit, 3.

🎧 00.00 horas. Reggaeton Old School en el Recinto de la Marcha.

🤝 11.00 horas. XXIII Campaña de sensibilización de Acudim «Totes les persones compten», en la plaza Major.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de Los Mohicanos.

👧 18.00 horas. Actuación musical infantil Pop’s corn, de La Fam Produccions, en la Glorieta Vint de Febrer.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con un toro de Amics de Centelles, de Sergio Centelles; otro de 1 Bou +, de Montes de Oca; y un tercero de La Campana, participante en el encierro de la mañana.

🙏 18.30 horas. Serenata a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🙏 19.00 horas. Novena y misa a la Mare de Déu de Gràcia.

👗 19.00 horas. Gala de la Moda de Vila-real en la plaza Major, con desfile de establecimientos locales.

🍽️ 21.00 horas. XXV Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real en el parque de la Mayorazga.

🎶 22.30 horas. Actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos del Barrio del Hospital y, posteriormente, del trío Twins.

🐂 23.00 horas. Encierro de toros embolados por la vila, de la ganadería Fernando Mansilla, organizado por la ACT Amics del Bou.

🐂 23.30 horas. Toro embolado con los astados exhibidos durante la tarde.

Miércoles 9 de septiembre

🎧 00.00 horas. Macrodiscomóvil en el Recinto de la Marcha.

🔔 10.00 horas. Subida al campanario de la iglesia arciprestal, hasta las 13.00 horas.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de la ganadería El Saliner.

🔔 17.00 horas. Segundo turno de subida al campanario de la arciprestal, hasta las 19.00 horas.

🍰 18.00 horas. Merienda para los socios de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior baile.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con un toro de Gent Jove Vila-real, de Núñez del Cuvillo, y otro de La Campana. A continuación, suelta de vacas de Capota.

👭 18.30 horas. XIV Encuentro de Gracias y XII de gemelos en la plazoleta de la iglesia arciprestal, con discurso de Gràcia Cortells Cortés y reparto de chapas, horchata y fartons.

🎭 18.30 horas. Concentración de peñas disfrazadas en la plaza Major y posterior pasacalle con charangas.

🎱 19.00 horas. Bingo solidario por el 20º aniversario de El Garbonet, en la calle Betxí, 12, a beneficio de Joventut Antoniana.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

💃 19.00 horas. DJ Sales en la Asociación Cultural Flamenca Andaluza, con sevillanas, rumbas y rebujito para los asistentes.

🍽️ 20.30 horas. Cena de sobaquillo para las peñas con disfraces en la plaza Major.

🐂 23.00 horas. Toro embolado con los astados exhibidos durante la tarde.

Jueves 10 de septiembre

🎶 00.00 horas. GenZ + DJ Santa Fe en la plaza Major.

🎧 00.00 horas. Urban Fest en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de la ganadería Benavent.

🍽️ 14.00 horas. Comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà en el restaurante Els XIII y posterior baile en su sede.

🥘 14.00 horas. Comida con fideuà en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, con inscripción previa y posterior baile.

🎬 15.30 horas. Día del Cine en Multicines Sucre. Todas las sesiones de tarde costarán 3,50 euros y las exhibiciones en 3D, 5 euros.

🙏 18.00 horas. Serenata a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal, con poesías y acompañamiento musical. Al finalizar, novena y misa.

💦 18.00 horas. Fiesta infantil de la espuma en el parque de la Maiorasga.

🐂 18.30 horas. Suelta de vacas y toros por la vila a cargo de la ganadería Benavent.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

💃 20.00 horas. 23º aniversario de la revitalización del ball de plaça de Vila-real, en la plaza de la Vila.

🐂 20.30 horas. Toro embolado de la ganadería Benavent en el cruce de Salvador y Josep Ramon Batalla.

🍲 21.00 horas. 34ª Nit de Penyes con tombet de bou en el Recinto de la Marcha.

🎭 22.00 horas. El Grup de Teatre Tabola representará los sainetes valencianos Pau en casa y L’afició en la Fundació Caixa Rural Vila-real.

Viernes 11 de septiembre

🎶 00.00 horas. Actuación de la orquesta BellaDonna, posterior fiesta Conteo y, a continuación, macrodiscomóvil Tombet Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Entrada y suelta de vacas y toros de la ganadería Virgen de la Carrasca, de la mano de la ACT El Barranquet.

🥘 13.30 horas. Fiesta de la tercera edad en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, con paella monumental y posterior baile con el trío Trébol.

💃 17.00 horas. Flamenco Tech Fusión con Cris Reyes DJ en Pare Molina, 2.

🍺 17.30 horas. Concurso de beer pong y tardeo Sobrero Festbalcó en la calle Zalón.

🎶 17.30 horas. Concierto solidario en Tremedal, 44, con Alejandro Díaz y Lapop.era, a beneficio de la Asociación de Afectados CDKL5.

🎱 17.30 horas. Bingo con regalos en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior merienda popular.

🌈 18.00 horas. Salida desde la plaza Major de la VII Marcha solidaria Holi Colors ‘Mánchate por la cura’, a beneficio de Conquistando Escalones.

🎉 18.00 horas. Festa Interpenyes del Raval, en el Raval del Carme.

🎧 18.00 horas. Tardeo por el décimo aniversario de la Penya Trecalà en Major Sant Doménec, 16.

🎶 18.00 horas. Tardeo de la Penya L’Esquella en Pietat, 20.

🐂 18.30 horas. Suelta de vacas y toros de la ganadería La Templanza en la zona de cadafals.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con DJ Santa Fe.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

🎶 20.00 horas. Actuación del dúo Yotoco Son en la plaza Aliaga, 12.

🐂 20.30 horas. Toro embolado de la ganadería La Templanza.

🎧 23.00 horas. Discomóvil por el décimo aniversario de la Penya Trecalà en Major Sant Doménec, 16.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Sábado 12 de septiembre

🐂 00.00 horas. Vacas enfundadas de la ganadería Capota en la zona de cadafals.

🎧 00.00 horas. Electro Latino Macro Festival en el Recinto de la Marcha.

🎤 00.30 horas. Actuación de la orquesta La Tribu en la calle Josep Ramon Batalla.

🐂 11.00 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de Capota.

💦 11.00 horas. Fiesta infantil de la espuma en la plaza José Soriano.

👧 12.00 horas. Pasacalle infantil con el espectáculo Aves ancestrales de colores en la plaza Major.

🥘 12.30 horas. 91º Concurso de paellas para peñas en la avenida de la Murà.

🍽️ 15.00 horas. 48ª Comida del concurso de paellas, también en la avenida de la Murà.

🎧 17.00 horas. Remember de las tascas Musicote 2026, con Vicente Añó y Micky Rubert, en Pare Molina, 11.

🎧 17.00 horas. Postisound en Rei En Jaume, 13.

🎺 18.00 horas. Pasacalle de la Penya Fem Festa con la charanga Els que faltaven por las calles del centro.

🎶 18.00 horas. Fiesta por el 20º aniversario de El Garbonet, en la call Betxí, 16, con actuación musical en directo y posterior discomóvil.

💃 18.00 horas. Tardeo con Rumba Sierra y DJ Monty en Creus Velles, 8.

🎧 18.00 horas. Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion en Alfred Nobel, con JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados.

👧 18.00 horas. Pasacalle infantil con Aves ancestrales de colores desde la plaza del Estadio de la Cerámica.

🎭 18.30 horas. Tarde de teatro en la Glorieta Vint de Febrer con la comedia La consulta y el sainete El cuartito de hora.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con tres toros de las ganaderías Jesús Ramos, El Soldao y El Madroñal, aportado el primero por la ACT Octavio Chacón y los dos restantes por la Comissió de Penyes. A continuación, suelta de vacas y toros de corro.

💃 18.30 horas. I Dansada infantil y muestra juvenil del Grup de Danses de la Puríssima en la plaza Major. Previamente, a las 18.00 horas, habrá pasacalle de los grupos invitados desde la plaza de Sant Pasqual.

🐦 18.30 horas. 11º Concurso de reclamo bucal tradicional en la Fundació Caixa Rural.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con DJ Santa Fe.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

👹 20.30 horas. Gegants de festa, con los gigantes Pasqualet y Marigracieta y charanga por el recinto de la vila.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina.

🐂 23.30 horas. Toros embolados con los astados exhibidos durante la tarde.

Domingo 13 de septiembre

🎤 00.00 horas. Concierto de Celtas Cortos en la plaza Major.

🎧 00.00 horas. Macro Closing Fest en el Recinto de la Marcha.

🔨 07.00 horas. Desmontaje de cadafals.

🎯 10.00 horas. 4ª Tirada de blancos a brazo en el campo de tiro Salvador Bartoll de l’Alcora.

💦 11.00 horas. Jugant, jugant: Summer Splash en el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, con fiesta del agua y tobogán acuático. Es necesario llevar toalla, bañador y flotador.

🎪 12.00 horas. Pasacalle infantil Acrocircus en la plaza Major.

♟️ 16.00 horas. XXV Campeonato de Ajedrez Ciudad de Vila-real en el Espai Jove.

🙏 16.30 horas. Último día de novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🌹 16.50 horas. Ofrenda de flores a la Mare de Déu de Gràcia realizada por la reina y las damas de la ciudad.

⛪ 17.00 horas. Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.

🎤 21.00 horas. Actuación de Shaila Dúrcal en la plaza Major.

🎺 22.30 horas. Traca final de fiestas desde la basílica de Sant Pasqual hasta el Ayuntamiento. A continuación, las charangas Vakalenta y Reality Show recorrerán la plaza Major, Major Sant Doménec, Raval del Carme, Cardenal Tarancón y el jardín de Jaume I.

🎆 23.00 horas. Castillo final de fiestas en el jardín de Jaume I, a cargo de Pirotecnia Turís.