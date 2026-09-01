Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoCierre restaurante GrauAltura Grand PrixProveedor cerámica
instagramlinkedin

Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos

Vila-real celebra hasta el 13 de septiembre sus fiestas patronales en honor a la Mare de Déu de Gràcia con una extensa programación de actos tradicionales, conciertos, toros, actividades infantiles, gastronomía, peñas y celebraciones religiosas.

Los 'gegants' de Vila-real saludan a la imagen de la Mare de Déu de Gràcia a su llegada a la iglesia arciprestal de Vila-real.

Los 'gegants' de Vila-real saludan a la imagen de la Mare de Déu de Gràcia a su llegada a la iglesia arciprestal de Vila-real. / Toni Losas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Josep Carda

Vila-real

Miércoles 2 de septiembre

📖 10.00 horas. Reparto del programa de fiestas por la reina y las damas en el Gran Casino, hasta las 13.00 horas.

🔨 10.00 horas. Comienzo del montaje de cadafals.

📖 17.00 horas. Nuevo reparto del programa de fiestas por la reina y las damas en el Gran Casino, hasta las 19.00 horas.

Jueves 3 de septiembre

📖 10.00 horas. Reparto del programa de fiestas en el Gran Casino, hasta las 13.00 horas.

📖 16.00 horas. Segundo turno de reparto del programa en el Gran Casino, hasta las 17.30 horas.

🖼️ 18.00 horas. Inauguración en el Convent, espai d’art, de la exposición de pintura de Pascual Cándido «Escenografies per a la mirada. Una visió retrospectiva», que permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre.

📸 18.00 horas. Inauguración en la Casa de l’Oli de «El món del parany», 33.ª Muestra de fotografía y utensilios tradicionales del parany, abierta hasta el 13 de septiembre.

🦅 18.00 horas. Apertura en la Comunitat de Regants de la exposición «Rapinyaires», con fotografías de Toni Fullera, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

🎨 18.00 horas. Apertura de las exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con obras de Miguel Carda y Francisca Poyatos y la galería de retratos «La nostra història a través de les mirades».

Viernes 4 de septiembre

🔑 12.00 horas. Entrega de la Clau de la Festa y Crida a la Festa desde el balcón de Caixa Rural Vila-real, en la plaza de la Vila. La Crida correrá a cargo del cocinero vila-realense y conocido creador de contenido Roberto Bosquet, Chef Bosquet.

🔔 13.00 horas. Apertura oficial de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes.

🍔 13.15 horas. Inauguración de la zona de food trucks del jardín de Jaume I por la reina y las damas de 2026, el alcalde y la corporación municipal.

🎧 13.45 horas. Inauguración del Recinto de la Marcha, en la avenida de Europa.

🎶 17.00 horas. Actuación del grupo Vudú en la calle Pare Molina, 11, esquina con Sant Miquel.

🎧 18.00 horas. Tardeo por el décimo aniversario de la Penya Garbell, en Zumalacárregui, 11, con DJ Kike GB.

🎵 18.00 horas. I Tardeo Remember de la Penya Xelusca, en Cervantes, 7, con Toni Rico, Pascual Roca y Alberto.

🙏 18.00 horas. Salida de la imagen de la Mare de Déu de Gràcia desde la ermita.

♻️ 18.00 horas. Punto informativo y pasacalle ambiental por el recinto de la vila y las calles de los alrededores, hasta las 20.00 horas.

18.15 horas. Salida desde la iglesia arciprestal de la comitiva oficial para recibir a la Mare de Déu de Gràcia.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con sesión en directo de DJ Santa Fe.

🌹 19.00 horas. Recepción de la Mare de Déu de Gràcia ante el colegio Virgen del Carmen, con traca tradicional y suelta de palomas. A continuación, procesión hasta la iglesia arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción.

🎸 19.00 horas. Balcotardeo Beer & Music en Zumalacárregui, 14, con la actuación del grupo Resurrección.

💃 19.00 horas. Rumba Sierra + DJ Adry Bass en la calle Zumalacárregui.

🎧 19.30 horas. Samfaina Fest 2.0, en Sant Vicent, 15, con DJ Palmito, Ele DJ y Pit & Rix.

💐 19.45 horas. Concentración en la plaza Major para la ofrenda de flores a la Mare de Déu de Gràcia, con recorrido hasta la iglesia arciprestal.

🎶 20.00 horas. Concierto del dúo Yotoco Son en la plaza Aliaga, 12, según figura en el programa.

🍽️ 21.00 horas. Cena de sobaquillo en la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y, a continuación, baile.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta del Grup de Dones de Vila-real en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Sábado 5 de septiembre

🎧 00.00 horas. Reggaeton Fest con DJ Adry Bass y DJ Monty en Cervantes, 7.

🎤 00.00 horas. Concierto de Bustamante en la plaza Major, con Riera como telonero.

🎧 00.00 horas. Vila-real DJ Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 10.00 horas. Encierro de toros cerriles de la ganadería La Campana por el recinto de la vila hasta el corro y, a continuación, exhibición de uno de los toros en la zona de cadafals.

👧 12.00 horas. Pasacalle infantil Insectes, de Xarop Teatre, por las calles peatonales del centro.

🙏 12.00 horas. Paso solidario del manto de la Virgen en la iglesia Arciprestal, con recogida de alimentos y productos de primera necesidad para Cáritas Interparroquial.

🍹 12.45 horas. Vermut solidario por el 20.º aniversario de El Garbonet en la calle Betxí, en beneficio del equipo EDI del Vila-real Bàsquet Club.

🎺 13.00 horas. Pasacalle por las calles del centro con la charanga Vakalenta.

🙏 15.30 horas. Novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal, que continuará diariamente hasta el domingo 13.

🎧 17.00 horas. Remember de las tascas con Vicente Añó y Micky Rubert en Pare Molina, 11.

🍹 17.00 horas. Tardeo bandolero con degustación de mojitos y actuación de F5 DJ en Solades, 12.

🎧 17.30 horas. IV Carinyena Fest con DJ Alex Marchal en Carinyena, 2.

🎺 18.00 horas. Pasacalle de la Penya Fem Festa con la charanga Els que faltaven.

🎧 18.00 horas. Tardeo con DJ Jesús Resident en Salvador, 60.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con tres toros del encierro de La Campana. A continuación, toro embolado en el cruce de Molí, Betxí y Raval del Carme.

🎶 18.30 horas. Concierto de Rumba Sound en la zona de food trucks del jardín de Jaume I.

🎸 19.00 horas. Actuación de Quimbala en Hospital, 20, con motivo del 25.º aniversario de la Penya El Bequelló.

🙏 19.00 horas. Primer día de novena a la Mare de Déu de Gràcia y misa en la iglesia arciprestal.

💃 19.00 horas. Muestra de danza tradicional en la plaza Major organizada por el Grup de Danses El Raval, con Aires de Moral de Calatrava.

🍽️ 20.00 horas. Cena de sobaquillo y posterior baile en la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina.

🐂 23.30 horas. Toros embolados con los astados exhibidos durante la tarde.

23.30 horas. XXXVI Carajillada popular de la Penya El Sifó, con elaboración tradicional de carajillo y discomóvil.

🎸 23.30 horas. Boicot Fest II en Bisbe Rocamora, 33, con la actuación de Bandalay.

Domingo 6 de septiembre

🎧 00.00 horas. TRVC Fest en la calle Ecce Homo.

🎸 00.00 horas. Actuación del grupo Five en Pietat, 20.

🎤 00.00 horas. Despistaos en la plaza Major, con Sao como telonero.

🎧 00.00 horas. Summer Festival en el Recinto de la Marcha.

🎺 08.00 horas. Diana por las calles de Vila-real a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull.

🎯 09.00 horas. XXVIII Trofeo Mare de Déu de Gràcia de petanca en el parque del Sauce Llorón.

🏑 09.00 horas. Torneo de hockey Vila Cup 26 en el pabellón Melilla.

🚗 10.00 horas. XXVI Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos en el parque de la Mayorazga.

🍖 11.00 horas. II Jornada de corte de jamón solidario Mare de Déu de Gràcia 2026 en la plaza Colom.

👶 12.00 horas. VI Concentración de niños y niñas nacidos en Vila-real en 2025 y 2026, en la plaza Major.

🚗 12.30 horas. Entrega de premios de la XXVI Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos y posterior desfile por las calles de Vila-real.

🎆 14.00 horas. Mascletà en el parque de la Panderola a cargo de Pirotecnia Turís.

🎳 16.00 horas. Campeonato de España Liga Iberdrola de bolo andaluz, ligas absolutas masculina y femenina, en la avenida de Europa.

🔔 17.30 horas. Concierto de carillón en la basílica de Sant Pasqual, interpretado por Augusto Belau.

🙏 18.00 horas. Novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

18.00 horas. Traslado de la imagen de Sant Pasqual desde su basílica hasta la iglesia arciprestal.

18.30 horas. Misa solemne en honor a la Mare de Déu de Gràcia, con el Cor Ciutat de Vila-real. A continuación, procesión por las calles Sant Roc, Bayarri, Major Sant Jaume, plaza de la Vila, plaza Major, Major Sant Doménec, Zumalacárregui y Sant Antoni.

🎭 23.00 horas. Musical Chronos en la calle Cardenal Tarancón.

Lunes 7 de septiembre

🎧 00.00 horas. Dembow Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada de vacas y toros y prueba en la zona de cadafals a cargo de la ganadería Sergio Rua.

🖼️ 17.00 horas. En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «La fiesta a través de sus portadas», que permanecerá abierta hasta el 12 de septiembre.

👧 18.00 horas. Jornada de puertas abiertas en el corro y II Concurso infantil de dibujo taurino.

🐂 18.05 horas. Taller infantil para aprender a preparar el material necesario para embolar.

🏆 18.15 horas. Entrega en la plaza Major del premio Morter de l'Any 2026 a Caixa Rural Vila-real.

🧄 18.30 horas. XII Elaboración de allioli antes de la Xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial, en la plaza Major.

🐂 19.00 horas. Encierro infantil con carretones, capeas, concurso de recortes y regalos en la zona de cadafals.

🙏 19.00 horas. Novena y misa a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🍖 20.00 horas. Cena de xulla de sobaquillo en la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. A las 22.00 horas, baile.

🎺 20.00 horas. Comienzo de la animación de la Nit de la Xulla, con charangas de Vila-real recorriendo las calles y acompañando a las peñas y al vecindario.

🍖 21.00 horas. Cena de xulla de sobaquillo en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior baile.

🔥 21.30 horas. Xulla tradicional por las calles de Vila-real, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Martes 8 de septiembre

💦 00.00 horas. Fiesta de la espuma con discomóvil en Exèrcit, 3.

🎧 00.00 horas. Reggaeton Old School en el Recinto de la Marcha.

🤝 11.00 horas. XXIII Campaña de sensibilización de Acudim «Totes les persones compten», en la plaza Major.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de Los Mohicanos.

👧 18.00 horas. Actuación musical infantil Pop’s corn, de La Fam Produccions, en la Glorieta Vint de Febrer.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con un toro de Amics de Centelles, de Sergio Centelles; otro de 1 Bou +, de Montes de Oca; y un tercero de La Campana, participante en el encierro de la mañana.

🙏 18.30 horas. Serenata a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🙏 19.00 horas. Novena y misa a la Mare de Déu de Gràcia.

👗 19.00 horas. Gala de la Moda de Vila-real en la plaza Major, con desfile de establecimientos locales.

🍽️ 21.00 horas. XXV Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real en el parque de la Mayorazga.

🎶 22.30 horas. Actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos del Barrio del Hospital y, posteriormente, del trío Twins.

🐂 23.00 horas. Encierro de toros embolados por la vila, de la ganadería Fernando Mansilla, organizado por la ACT Amics del Bou.

🐂 23.30 horas. Toro embolado con los astados exhibidos durante la tarde.

Miércoles 9 de septiembre

🎧 00.00 horas. Macrodiscomóvil en el Recinto de la Marcha.

🔔 10.00 horas. Subida al campanario de la iglesia arciprestal, hasta las 13.00 horas.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de la ganadería El Saliner.

🔔 17.00 horas. Segundo turno de subida al campanario de la arciprestal, hasta las 19.00 horas.

🍰 18.00 horas. Merienda para los socios de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior baile.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con un toro de Gent Jove Vila-real, de Núñez del Cuvillo, y otro de La Campana. A continuación, suelta de vacas de Capota.

👭 18.30 horas. XIV Encuentro de Gracias y XII de gemelos en la plazoleta de la iglesia arciprestal, con discurso de Gràcia Cortells Cortés y reparto de chapas, horchata y fartons.

🎭 18.30 horas. Concentración de peñas disfrazadas en la plaza Major y posterior pasacalle con charangas.

🎱 19.00 horas. Bingo solidario por el 20º aniversario de El Garbonet, en la calle Betxí, 12, a beneficio de Joventut Antoniana.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

💃 19.00 horas. DJ Sales en la Asociación Cultural Flamenca Andaluza, con sevillanas, rumbas y rebujito para los asistentes.

🍽️ 20.30 horas. Cena de sobaquillo para las peñas con disfraces en la plaza Major.

🐂 23.00 horas. Toro embolado con los astados exhibidos durante la tarde.

Jueves 10 de septiembre

🎶 00.00 horas. GenZ + DJ Santa Fe en la plaza Major.

🎧 00.00 horas. Urban Fest en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de la ganadería Benavent.

🍽️ 14.00 horas. Comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà en el restaurante Els XIII y posterior baile en su sede.

🥘 14.00 horas. Comida con fideuà en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, con inscripción previa y posterior baile.

🎬 15.30 horas. Día del Cine en Multicines Sucre. Todas las sesiones de tarde costarán 3,50 euros y las exhibiciones en 3D, 5 euros.

🙏 18.00 horas. Serenata a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal, con poesías y acompañamiento musical. Al finalizar, novena y misa.

💦 18.00 horas. Fiesta infantil de la espuma en el parque de la Maiorasga.

🐂 18.30 horas. Suelta de vacas y toros por la vila a cargo de la ganadería Benavent.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

💃 20.00 horas. 23º aniversario de la revitalización del ball de plaça de Vila-real, en la plaza de la Vila.

🐂 20.30 horas. Toro embolado de la ganadería Benavent en el cruce de Salvador y Josep Ramon Batalla.

🍲 21.00 horas. 34ª Nit de Penyes con tombet de bou en el Recinto de la Marcha.

🎭 22.00 horas. El Grup de Teatre Tabola representará los sainetes valencianos Pau en casa y L’afició en la Fundació Caixa Rural Vila-real.

Viernes 11 de septiembre

🎶 00.00 horas. Actuación de la orquesta BellaDonna, posterior fiesta Conteo y, a continuación, macrodiscomóvil Tombet Festival en el Recinto de la Marcha.

🐂 12.30 horas. Entrada y suelta de vacas y toros de la ganadería Virgen de la Carrasca, de la mano de la ACT El Barranquet.

🥘 13.30 horas. Fiesta de la tercera edad en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, con paella monumental y posterior baile con el trío Trébol.

💃 17.00 horas. Flamenco Tech Fusión con Cris Reyes DJ en Pare Molina, 2.

🍺 17.30 horas. Concurso de beer pong y tardeo Sobrero Festbalcó en la calle Zalón.

🎶 17.30 horas. Concierto solidario en Tremedal, 44, con Alejandro Díaz y Lapop.era, a beneficio de la Asociación de Afectados CDKL5.

🎱 17.30 horas. Bingo con regalos en la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado y posterior merienda popular.

🌈 18.00 horas. Salida desde la plaza Major de la VII Marcha solidaria Holi Colors ‘Mánchate por la cura’, a beneficio de Conquistando Escalones.

🎉 18.00 horas. Festa Interpenyes del Raval, en el Raval del Carme.

🎧 18.00 horas. Tardeo por el décimo aniversario de la Penya Trecalà en Major Sant Doménec, 16.

🎶 18.00 horas. Tardeo de la Penya L’Esquella en Pietat, 20.

🐂 18.30 horas. Suelta de vacas y toros de la ganadería La Templanza en la zona de cadafals.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con DJ Santa Fe.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

🎶 20.00 horas. Actuación del dúo Yotoco Son en la plaza Aliaga, 12.

🐂 20.30 horas. Toro embolado de la ganadería La Templanza.

🎧 23.00 horas. Discomóvil por el décimo aniversario de la Penya Trecalà en Major Sant Doménec, 16.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina, hasta la 1.00 horas.

Sábado 12 de septiembre

🐂 00.00 horas. Vacas enfundadas de la ganadería Capota en la zona de cadafals.

🎧 00.00 horas. Electro Latino Macro Festival en el Recinto de la Marcha.

🎤 00.30 horas. Actuación de la orquesta La Tribu en la calle Josep Ramon Batalla.

🐂 11.00 horas. Concurso de ganaderías con entrada y prueba de vacas y toros de Capota.

💦 11.00 horas. Fiesta infantil de la espuma en la plaza José Soriano.

👧 12.00 horas. Pasacalle infantil con el espectáculo Aves ancestrales de colores en la plaza Major.

🥘 12.30 horas. 91º Concurso de paellas para peñas en la avenida de la Murà.

🍽️ 15.00 horas. 48ª Comida del concurso de paellas, también en la avenida de la Murà.

🎧 17.00 horas. Remember de las tascas Musicote 2026, con Vicente Añó y Micky Rubert, en Pare Molina, 11.

🎧 17.00 horas. Postisound en Rei En Jaume, 13.

🎺 18.00 horas. Pasacalle de la Penya Fem Festa con la charanga Els que faltaven por las calles del centro.

🎶 18.00 horas. Fiesta por el 20º aniversario de El Garbonet, en la call Betxí, 16, con actuación musical en directo y posterior discomóvil.

💃 18.00 horas. Tardeo con Rumba Sierra y DJ Monty en Creus Velles, 8.

🎧 18.00 horas. Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion en Alfred Nobel, con JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados.

👧 18.00 horas. Pasacalle infantil con Aves ancestrales de colores desde la plaza del Estadio de la Cerámica.

🎭 18.30 horas. Tarde de teatro en la Glorieta Vint de Febrer con la comedia La consulta y el sainete El cuartito de hora.

🐂 18.30 horas. Bou per la vila con tres toros de las ganaderías Jesús Ramos, El Soldao y El Madroñal, aportado el primero por la ACT Octavio Chacón y los dos restantes por la Comissió de Penyes. A continuación, suelta de vacas y toros de corro.

💃 18.30 horas. I Dansada infantil y muestra juvenil del Grup de Danses de la Puríssima en la plaza Major. Previamente, a las 18.00 horas, habrá pasacalle de los grupos invitados desde la plaza de Sant Pasqual.

🐦 18.30 horas. 11º Concurso de reclamo bucal tradicional en la Fundació Caixa Rural.

🎧 18.30 horas. Tardeo en la zona de food trucks del jardín de Jaume I con DJ Santa Fe.

🙏 19.00 horas. Novena y misa en la iglesia arciprestal.

👹 20.30 horas. Gegants de festa, con los gigantes Pasqualet y Marigracieta y charanga por el recinto de la vila.

🟣 23.00 horas. Punto Violeta en la Casa dels Mundina.

🐂 23.30 horas. Toros embolados con los astados exhibidos durante la tarde.

Domingo 13 de septiembre

🎤 00.00 horas. Concierto de Celtas Cortos en la plaza Major.

🎧 00.00 horas. Macro Closing Fest en el Recinto de la Marcha.

🔨 07.00 horas. Desmontaje de cadafals.

🎯 10.00 horas. 4ª Tirada de blancos a brazo en el campo de tiro Salvador Bartoll de l’Alcora.

💦 11.00 horas. Jugant, jugant: Summer Splash en el Termet de la Mare de Déu de Gràcia, con fiesta del agua y tobogán acuático. Es necesario llevar toalla, bañador y flotador.

🎪 12.00 horas. Pasacalle infantil Acrocircus en la plaza Major.

♟️ 16.00 horas. XXV Campeonato de Ajedrez Ciudad de Vila-real en el Espai Jove.

🙏 16.30 horas. Último día de novena a la Mare de Déu de Gràcia en la iglesia arciprestal.

🌹 16.50 horas. Ofrenda de flores a la Mare de Déu de Gràcia realizada por la reina y las damas de la ciudad.

17.00 horas. Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.

🎤 21.00 horas. Actuación de Shaila Dúrcal en la plaza Major.

🎺 22.30 horas. Traca final de fiestas desde la basílica de Sant Pasqual hasta el Ayuntamiento. A continuación, las charangas Vakalenta y Reality Show recorrerán la plaza Major, Major Sant Doménec, Raval del Carme, Cardenal Tarancón y el jardín de Jaume I.

Noticias relacionadas y más

🎆 23.00 horas. Castillo final de fiestas en el jardín de Jaume I, a cargo de Pirotecnia Turís.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  3. Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
  4. Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
  5. Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
  6. Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
  7. La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
  8. Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón

Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos

Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos

Vila-real aprueba la cesión a la Generalitat de 80.000 metros cuadrados para impulsar la formación e innovación agraria

Vila-real aprueba la cesión a la Generalitat de 80.000 metros cuadrados para impulsar la formación e innovación agraria

Vila-real agota en apenas 20 minutos los primeros 370 tíquets para la Trobada d'Allioli

Vila-real agota en apenas 20 minutos los primeros 370 tíquets para la Trobada d'Allioli

El pleno de Vila-real cierra filas y reclama al Consell mantener el Punto de Encuentro Familiar de la ciudad

El pleno de Vila-real cierra filas y reclama al Consell mantener el Punto de Encuentro Familiar de la ciudad

Reparan un colector de la depuradora mancomunada de Vila-real con una inversión de 520.000 euros

Reparan un colector de la depuradora mancomunada de Vila-real con una inversión de 520.000 euros

El Museu Etnològic de Vila-real atrae a 250 personas en las visitas de verano

El Museu Etnològic de Vila-real atrae a 250 personas en las visitas de verano

Las paellas de Vila-real cambian de día: así será la gran jornada de las peñas

Las paellas de Vila-real cambian de día: así será la gran jornada de las peñas

Vila-real refuerza durante el verano el respiro de familias con menores con necesidades educativas especiales

Vila-real refuerza durante el verano el respiro de familias con menores con necesidades educativas especiales
Tracking Pixel Contents