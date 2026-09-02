Labores preventivas
Así se prepara Vila-real ante posibles episodios de lluvias intensas: 4.000 imbornales son el objetivo
El Ayuntamiento refuerza la limpieza de la red de drenaje ante la llegada de los meses con mayor riesgo de precipitaciones intensas
Los trabajos han comenzado en el centro y continuarán, tras las fiestas patronales, por las principales arterias de la ciudad
El Ayuntamiento de Vila-real ha reforzado los trabajos de limpieza y mantenimiento de los imbornales de la ciudad ante la llegada de los meses más propicios para episodios de precipitaciones intensas. La ciudad cuenta con cerca de 4.000 de estos imbornales, una extensa red que requiere un mantenimiento permanente y que desempeña un papel fundamental en la correcta evacuación del agua de lluvia.
La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, explica que la limpieza de estos elementos "se realiza durante todo el año, con la coordinación de Facsa y la UTE de limpieza viaria, pero en estos meses reforzamos especialmente los trabajos porque sabemos que es una época en la que pueden producirse episodios de lluvias más intensas".
Las labores han comenzado por la zona centro y, una vez finalizadas las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia, continuarán por las principales arterias de la ciudad, además de realizarse un nuevo repaso de la zona centro. Con este refuerzo se busca garantizar que estos sumideros se encuentren en las mejores condiciones posibles para facilitar la entrada del agua a la red de saneamiento.
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«Mantener los imbornales limpios es una de las tareas fundamentales de prevención ante los episodios de lluvia intensa», asevera Fajardo. «Hojas, tierra, papeles y otros residuos pueden acumularse y dificultar la entrada del agua. Por eso, trabajamos durante todo el año, pero especialmente antes de estas épocas de mayor riesgo», añade.
Llamamiento a la ciudadanía
En este sentido, la responsable de Servicios Públicos hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para evitar que los imbornales se conviertan en puntos de acumulación de residuos. «Es importante que entre todos cuidemos también estos elementos de la red. Latas, plásticos u otros residuos pueden provocar un colapso mucho más fácilmente que las hojas o pequeñas ramas, que pueden romperse o permitir con mayor facilidad el paso del agua», advierte.
«Es importante que entre todos cuidemos también estos elementos de la red. Latas, plásticos u otros residuos pueden provocar un colapso mucho más fácilmente que las hojas o pequeñas ramas, que pueden romperse o permitir con mayor facilidad el paso del agua»
El Ayuntamiento solicitará, después de las fiestas, la colaboración de la ciudadanía para facilitar los trabajos de limpieza de manera más efectiva. En concreto, se pedirá a los conductores que retiren los vehículos de las calles y zonas donde se realicen las actuaciones, de manera que los equipos puedan acceder a los imbornales y efectuar la limpieza con mayor eficacia.
Fajardo incide en que estas labores forman parte de la planificación preventiva municipal. «Con estas actuaciones intentamos que, cuando llegue la lluvia, los imbornales tengan la máxima capacidad posible de evacuación. Evidentemente, ante una lluvia extraordinaria no hay ningún sistema que pueda garantizar que no haya incidencias, pero sí que podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para estar preparados». «Y eso es prevención: trabajar antes de que llegue el agua», concluye la vicealcaldesa.
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