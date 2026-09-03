José Benlloch despeja la incógnita: volverá a optar a la alcaldía de Vila-real en el 2027

José Benlloch volverá a presentarse a las elecciones municipales de mayo del 2027. El actual alcalde de Vila-real ha decidido finalmente optar de nuevo a la alcaldía y despeja así una de las principales incógnitas que planeaban desde hace meses sobre el futuro político de la ciudad. El socialista afrontará una nueva cita con las urnas después de un largo periodo de reflexión en el que han pesado no solo cuestiones políticas, sino también aspectos personales y familiares.

El propio Benlloch ha sido el encargado de acabar con las dudas este jueves a través de sus redes sociales. «Después de unos meses de reflexión, hoy quiero compartir con vosotros una decisión importante: he decidido volver a presentarme como candidato a la alcaldía de Vila-real», ha anunciado. Un mensaje que ha resumido de manera todavía más rotunda ante la pregunta que, según reconoce, numerosos vecinos le venían realizando durante los últimos tiempos: «¿Te vuelves a presentar? La respuesta es sí».

La decisión supone que Benlloch volverá a encabezar el proyecto socialista en Vila-real y buscará prolongar una etapa al frente del Ayuntamiento que comenzó en junio del 2011. De conseguir nuevamente la confianza suficiente para continuar como alcalde, iniciaría en el 2027 su quinto mandato consecutivo al frente de la segunda ciudad más poblada de la provincia.

La continuidad de Benlloch no se había dado por segura durante los últimos meses. El propio alcalde había abierto un periodo de reflexión sobre su futuro y la posibilidad de cerrar una larga etapa dedicada prácticamente en exclusiva a la política municipal. Un proceso en el que han entrado en juego tanto factores políticos como personales y familiares después de más de quince años al frente de la Alcaldía cuando finalice el actual mandato.

Ahora, esa reflexión ha concluido con una decisión: continuar. «Son muchas las razones que me han llevado a tomar esta decisión y que os iré explicando», ha avanzado Benlloch, quien también ha reconocido el peso que ha tenido el respaldo que asegura haber recibido durante estos meses. «Muchos me habéis preguntado si continuaría y, sobre todo, me habéis animado a seguir trabajando por nuestra ciudad con corazón de pueblo. Gracias de todo corazón», ha señalado.

Antes de las fiestas de la patrona

Benlloch ha escogido además un momento especialmente simbólico para despejar su futuro. El alcalde ha querido hacer pública la decisión justo antes del comienzo de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, consciente de que su posible candidatura iba a convertirse en una de las preguntas recurrentes durante los próximos días en las calles de Vila-real.

«He querido comunicarlo antes de mañana, cuando comienzan las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, porque sé que estos días la pregunta sería constante en la calle, en los medios, entre amigos, vecinos y vecinas», ha explicado.

El dirigente socialista ha acompañado el anuncio con una imagen que tiene para él un importante componente personal: un dibujo del artista y Medalla de Oro de Vila-real Quique Arenós que guarda en el despacho de su casa. Benlloch relata que lo contempla cada día cuando recoge la mochila para dirigirse al Ayuntamiento y también en los momentos más complicados.

«Cuando tengo dudas, cuando las cosas se ponen difíciles o estoy un poco decaído, mirarlo me ayuda. Me recuerda todo lo que hemos hecho y todo lo que todavía nos queda por hacer, juntos y juntas», explica. Arenós se lo dedicó con una frase que el alcalde ha recuperado para acompañar el anuncio de su candidatura: «A José Benlloch, alcalde con grandes proyectos e indiscutibles realidades».

«No para mirar atrás, para mirar hacia adelante»

Benlloch ha querido presentar su candidatura no tanto como una reivindicación de los años que lleva al frente del consistorio, sino como el inicio de una nueva etapa. Reconoce que durante este tiempo «hemos avanzado mucho», pero admite igualmente los errores cometidos y los «momentos muy difíciles» atravesados por el Ayuntamiento y la ciudad.

«Y todavía queda mucho por hacer. Por eso he decidido continuar. No para mirar atrás, para mirar hacia adelante», sostiene.

De hecho, el alcalde comienza ya a esbozar los ejes sobre los que pretende construir su propuesta para las municipales. Benlloch habla de elaborar «un proyecto renovado para la Vila-real del siglo XXI» alrededor de tres conceptos: «Convivencia. Crecimiento. Cuidado».

El socialista resume esos tres pilares en «convivir mejor», crecer generando oportunidades y cuidar tanto a las personas como al territorio y la identidad de Vila-real. El objetivo, sostiene, pasa por «preparar Vila-real para el futuro sin perder nuestra esencia: una ciudad con corazón de pueblo».

Quince años al frente del Ayuntamiento

José Benlloch tomó posesión por primera vez como alcalde el 11 de junio del 2011, después de haber ejercido durante los ocho años anteriores como concejal y portavoz municipal del PSPV. Desde entonces ha revalidado la Alcaldía en las elecciones de 2015, 2019 y 2023.

Su última victoria electoral llegó en mayo del 2023, aunque en unas circunstancias diferentes a las de la legislatura anterior. El PSPV volvió a ser la fuerza más votada en Vila-real con 9.366 votos y 11 concejales, pero perdió los dos ediles que le habían permitido disponer de mayoría absoluta desde el 2019. El PP obtuvo ocho representantes, mientras que Compromís y Vox consiguieron tres cada uno.

Benlloch fue posteriormente investido alcalde por cuarta vez y arrancó el mandato gobernando en minoría. La situación cambió posteriormente con el acuerdo entre PSPV y Compromís, que dio lugar al Pacte de la Llum de Tol y a la incorporación de los tres concejales valencianistas al ejecutivo municipal.

Uno de sus mayores retos electorales

Precisamente, el escenario surgido de las últimas elecciones convierte la cita del 2027 en uno de los mayores retos electorales de la trayectoria de Benlloch. El socialista intentará mantener la hegemonía que el PSPV conserva en Vila-real desde el 2011 frente a un PP que experimentó un importante crecimiento en los últimos comicios y en un escenario político notablemente más fragmentado que el de sus primeras legislaturas.

La confirmación de su continuidad permite también al PSPV despejar con meses de antelación una de sus candidaturas municipales de mayor peso en la provincia. José Benlloch volverá a ser el cabeza de la lista socialista en Vila-real con el reto de convencer al electorado de que, después de cuatro mandatos, su proyecto puede afrontar una nueva etapa y renovarse de cara a los próximos años.

Benlloch vuelve así a ponerse en la línea de salida. Después de meses valorando su futuro político y, especialmente, las implicaciones personales y familiares de prolongar una etapa iniciada hace ya quince años, ha tomado una decisión. En mayo del 2027 volverá a pedir la confianza de los vila-realenses para intentar abrir un quinto mandato.

«Seguimos, juntos y juntas, trabajando para que Vila-real avance. ¡Siempre hacia adelante!», concluye el mensaje con el que el alcalde pone fin a meses de incógnita y da, al mismo tiempo, el primer paso hacia las municipales del 2027.